Дзвінок Шольца до Путіна: Німеччина буде змушена посилити військову підтримку України - експерт

На тлі успішного контрнаступу українських військових Захід починає говорити, що Україні потрібно надавати більше зброї. Німеччина не стала виключенням, але канцлер ФРН Шольц не дуже поспішає постачати озброєння до України.

Під час ннещодавної телефонної розмови німецький канцлер Шольц закликав Путіна вивести війська із території України, але той, звісно. відмовився.

Про це політичний консультант, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

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"Заходу починають говорити, щоб Україні дали ще більше зброї. Це говорять самі західні політики та аналітики для того, щоб вони мали можливість продовжувати ті успіхи, які вони мають на полі бою. Німеччина не стала виключеннням. Німеччина розділилася. Більша частина говорить про те, що Україні потрібно дати більше зброї, прискорити засоби постачання протиповітряної оборони. Але є ті, які кажуть, що треба зачекати. Хай партнери дадуть, ми послідкуємо їхньому прикладу", - зауважив ескперт.

Мусієнко підкреслив, що на Шольца йде тиск всередині країни. Німеччина зарараз розділилася на дві частина: одна за постачання Україні зброї, інша - поки чекає. Та все ж, на думку експерта, позиція РФ змусить Німеччину зробити підтримку Україні більш активною.

"Я думаю, що на тлі цих процес, коли всередині країни йде тиск на канцлера, з одного боку. З іншого боку, коли інші кажуть не поспішати. Моє припущення, що Шольц міг запитати у Путіна, чи не хоче він змінити свою політику, вивести війська, а далі спробувати сідати за стіл переговорів на тлі невдачі на Харківщині. Путін сказав, що ні. Шольц сказав, що на мене тиснуть постачати зброю. На наступний день після розмови з'явилося повідомлення з Німеччини про три додаткових реактивних систем залпового вогню MARS і 50 бронемашин. Я допускаю, що танки будуть теж", - додав він.

Нагадаємо, 13 вересня з очільником Кремля провів телефонну розмову канцлер Німеччини Олаф Шольц. Перемовини тривали півтори години. Головна тема - ситуація в Україні та її наслідки. За словами Шольца, Путін досі не вважає помилкою повномасштабне вторгнення до країни 24 лютого.

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