"Дзвонила тим, хто вже був неживий": вдова загиблого під час ракетного удару розповіла подробиці трагедії

Вдова відомого тренера з боксу Михайла Кореновського Ольга розповіла про ракетний удар по житловому будинку, під час якого загинув її чоловік.

У Дніпрі провели акцію до роковин трагедії, коли російська ракета зруйнувала два під’їзди дев’ятиповерхівки і забрала 46 життів. Відтоді минуло 2 роки. На згадку про загиблих їхні сусіди і рідні створили відео з портретами - демонстрували усміхнені й щасливі обличчя на відновленій після демонтажe під’їздів стіні. Учасники акції не стримували сліз.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Ще два роки тому на місці пустки були під’їзди, проте росіяни обстріляли будинок ракетою. Разом зі знищеними стінами у засвіти пішли 40 дорослих і 6 дітей. Для тих хто вижив той суботній день був ніби вчора. Більшість мешканців згадують - проводила вихідний вдома або поруч з будинком - як раптом о 15:40 у 9-поверхівку увігналася російська ракета Х-22.

Наслідки обстрілу Дніпра два роки тому

Допомагати рятувальникам з’їхались сотні дніпрян. Чоловіки голіруч розтягували згорілі автівки, аби звільнити дорогу спецтехніці. А люди які опинилися в пастці молилися і подавали сигнали про допомогу. Пошукова операція тривала майже три доби. Тільки поранених було більше 80. Ті, хто приодять до місця трагедії у другу річницю - схиляють голови у хвилині мовчання та кладуть жовті хризантеми.

Ті хто втратив тут рідних - намагаються не повертатися до свого колишнього будинку.

Ольга – вдова відомого тренера з боксу Михайла Кореновського. А ще мама двох доньок і власниця яскраво жовтої кухні на 9 поверсі, яка стала одним із символів тієї трагедії. Ольга з доньками за годину до того страшного удару пішли гуляти. А чоловік лишився вдома, відпочити після змагань. Назавжди. Попри час, біль не відпускає каже жінка.

Михайло Кореновський

"У мене завжди перед очима чорний дим, оцей гриб, який вийшов на місці нашого будинку. Чоловіку дзвонила, всім сусідам дзвонила. Якраз дзвонила всім сусідам, які на той момент не були в живих. Я дуже боюся знову втратити і домівку втратити і когось з рідних втратити", - каже дружина загиблого від ракетного удару Ольга Кореновська.

Ольга з доньками і досі вчаться жити без тата. Придбали нову квартиру, але ту яку втратили досі вважають найкращою в світі. Майже два роки знадобилось будівельникам аби повністю прибрати руїни 2 під’їздів. Працювали кажуть наче ювеліри, намагаючись щоб суміжні квартири встояли.

Пані Валентина Каже повернулась додому, бо винаймати оселю недешево. Однак чимало квартир її сусідів досі порожні.

Як вшанувати жертв трагедії - дискусії тривали два роки. І врешті згоди дійшли. Недалеко від зруйнованого будинку створять сквер імені Михайла Кореновського - тренера відомого далеко за межами Дніпра. Він стане символом усіх обірваних Росією життів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 07:00 15 січня. Масований РАКЕТНИЙ УДАР по Україні! ВИБУХИ в Харкові та на ЧЕРНІГІВЩИНІ!

Нагадаємо, у школі в Рівному виявили небезпечний вірус.

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