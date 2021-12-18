Дзюрить під двері, трощить будинок і нападає на людей: під Києвом чоловік тримає у страху увесь під’їзд багатоповерхівки

Дзюрить під двері, трощить будинок і нападає на людей: під Києвом чоловік тримає у страху увесь під’їзд багатоповерхівки

Раніше - був звичайним мешканцем, розповідають сусіди. Усе змінилося коли не стало матері.

В одній з багатоповерхівок Вишгорода під Києвом чоловік тримає у страху увесь під’їзд. Починалося все з побутових конфліктів - через гучну музику. А далі - чоловік буквально взявся трощити будинок і нападати на людей. Сусіди щоразу викликали поліцейських, але марно. Агресор ще дужче починав мстити. Так тягнулося аж два роки, а нині - чоловік напав і на копів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Дмитрові 39 років. Раніше - був звичайним мешканцем, розповідають сусіди. Усе змінилося коли не стало матері.

За їхніми словами, він розмальовував і плював у двері, ходив під них до туалету, бив молотком, а нині - вже погрожує і нападає на людей з ножем або нунчаками.

Так триває уже два роки. Через це сусіди масово продають квартири.

Раніше поліцейські приїжджали лише на виховні бесіди, але останнього разу чоловік забризкав копів перцевим балончиком. Капітан поліції зазнав опіків очей.

В одній із багатоповерхівок Вишгорода чоловік тримає у страху увесь під’їзд

Історії - де один тримає у страху увесь під'їзд в Україні - не поодинокі. Притягнути до відповідальності таких хуліганів не легко. Поки не зашкодить фізично - максимум штраф. До цього і Дмитро мав адміністративні правопорушення. За напад на поліцейського - справа тепер кримінальна, йому загрожує до 5 років тюрми.

Кілька днів Дмитро провів у СІЗО - у будинку було тихо. Утім із зали суду - раніше не судимого відпустили під нічний домашній арешт, на час слідства.

Нагадаємо:

Мешканці однієї зі столичних багатоповерхівок на даху свого 18-поверхового будинку виявили, по суті, ще одну квартиру. Частину даху, що є співласністю всіх пожильців, захопив власник квартири на останньому поверсі.

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