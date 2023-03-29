"Йо*аний коридор": на Вінниччині школярка розлютилася через зіпсоване взуття на похованні військового (відео)

Вінничина гуде через публікацію учениці 9-го класу однієї з шкіл Гніванської громади. На своїй сторінці в Instagram дівчинка обурилися, що зіпсувала взуття під час поховання військового та висловилася в бік загиблих захисників нецензурною лайкою.

"Бл*ть е*аний коридор, щоб ваші військові в труні перекинулися. У мене на нових лоферах через ї*учий коридор підошва луснула", - написала вона.

Пост учениці швидко поширили в Мережі. Користувачі залишили сотні гнівних коментарів, дівчинці масово пишуть і погрожують розправою.

Скриншот з Instagram trawvwka

Як з'ясував ТСН.ua, звати школярку Любов. Вона навчається в ліцеї №2 у місті Гнівань. Після гучного інциденту з нею та її бабусею провели бесіди поліція, служба у справах дітей та шкільний психолог.

"Дівчинка пояснила це тим, що вділа нові лофери, які придбала за свої кошти. І вона була дуже засмучена, що в неї тріснула підошва. Вона в стані таких емоцій викинула таку історію. Вона шкодує дуже про це", - розповіла ТСН.ua начальниця інформаційного відділу Гніванської міської ради Вікторія Шаргородська.

Вона зазначила, що в дівчинки є батько. З мамою дитина зараз не живе та не спілкується через певні обставини. Мешканці Гнівані в Мережі пишуть, що школярка, ймовірно, не місцева, адже спілкується російською мовою, що для населеного пункту нетипово. Однак в міськраді ТСН.ua зазначили, що в місті дитина проживає змалечку.

"Вона місцева. Вони в нас проживають, в нашому мікрорайоні. Ви розумієте, зараз діти, знаєте підлітків, вони спілкуються як хочуть. Вона вживу спілкується українською мовою. Чому вона так написала, я не знаю", - зазначила Шаргородська.

У міськраді додали, що скандал спалахнув після поховання військовослужбовця Ігоря Олімова. Чоловік загинув внаслідок російського обстрілу в районі міста Часів Яр на Донеччині, захищаючи Україну.

"У нас так заведено, що коли йде живий коридор, до нього долучаються всі заклади: і бюджетні, і освіта. Вона (школярка - ред.) так само з усіма дітками прийшла туди на цей коридор", - додала Шаргородська.

Скриншот / Відео Гніванської міської ради

Після суспільного обурення дівчинка записала відеозвернення, у якому вибачилася за те, що проявила неповагу до військового, який захищав Україну і віддав життя заради перемоги.

"Сторіз була викладена, коли я була засмучена та з приступом агресії. Хочу вибачитись перед усіма. Мені дуже соромно", - прочитала Любов на камеру.

Свою сторінку в Instagram дівчинка закрила, фото прибрала і написала "приносю вибачення, відстаньте". ТСН.ua намагався поспілкуватися зі школяркою, однак вона не відповідає.

Скриншот з Instagram

Скриншот з Instagram trawvwka

Нагадаємо, у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ стався скандал. У Мережу потрапило відео, на якому пара займається сексом на підвіконні учбового корпусу. У виші шукають розпусників і стверджуються, що вони не є викладачами або студентами ДДУВС.

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