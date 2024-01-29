Е-кабінет та повістки на електронну пошту: чи може "полювання" за чоловіками перейти в онлайн

Зеленський впевнений, що в теперішній час є всі можливості застосувати діджитал-формат під час мобілізації.

Президент України Володимир Зеленський засудив "полювання" ТЦК на військовозобов'язаних на вулиці та заявив, що на сьогодні є всі можливості для осучаснення мобілізаційних процесів. Тим часом у січні цьогоріч Рада ухвалила законопроєкт про цифровізацію армії, який передбачає створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних. Також на доопрацювані перебуває проєкт про зміни у мобілізації.

Чи може "полювання" за чоловіками мобілізаційного віку перейти в онлайн-площину - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Зеленський прокоментував силове затримання військовозобов'язаних працівниками ТЦК на вулиці

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю інтерв'ю німецькому телеканалу ARD назвав неправильними випадки застосування сили до чоловіків призовного віку з боку працівників ТЦК.

"Так, такі є випадки. Це дуже неправильно, коли представники військкоматів ходили вулицями і шукали хлопців, які не приходили до ТЦК. Але тут я хотів би, щоб ми були справедливими й чесними. Це абсолютно неправильно, вони не повинні цього робити", - відповів Зеленський.

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"Є всі можливості застосувати діджитал-формат" - Зеленський про зміни у мобілізації

За словами Зеленського, він попросив військових і депутатів у новому законопроєкті про мобілізацію в Україні зробити так, "щоб не було шансів ходити вулицями". Як він пояснив, в теперішній час є всі можливості застосувати діджитал-формат.

"Сьогодні є можливості застосування діджитал-формату, ми живемо у час цифровізації. Ба більше, ми налагодили цей процес і під час пандемії, і під час війни. Тож немає проблем вирішити це питання сучасно", - зазначив президент.

В Україні створять портал електронних послуг для військовозобов’язаних

Верховна Рада України 16 січня ухвалила в цілому законопроєкт №10062, відповідно до якого створять Єдиний електронний реєстр військовозобовʼязаних, прив'язаного до єдиного реєстру виборців. Він передбачає обробку зібраних особистих даних.

Зокрема, цей проєкт передбачає:

удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо;

створення реєстру військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який забезпечить надання онлайн-послуг військовослужбовцям;

створення порталу електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних.

Навіщо потрібен електронний реєстр

Адвокатка Марина Бекало пояснила у коментарі ТСН.ua, що всі ці механізми запроваджуються з метою спрощення процедури мобілізації громадян, адже ТЦК та СП на сьогоднішній день обмежені у своїх можливостях через відсутність даних про військовозобо’вязаних осіб.

“Запуск у роботу цього реєстру відкриває широкі можливості для ТЦК та СП отримати більше інформації про громадян, пошуку військовозобов’язаних, контролю щодо пересування громадян територією країни та за кордон, зокрема й перевірки підстав для перетину кордону та причин неповернення військовозобов'язаних, отримання через міграційну службу відомостей про міграцію, отримання статусу біженців тощо. Ну і, звісно, виклику до ТЦК та СП”, – розповіла адвокатка.

У новому проєкті про мобілізацію внесений пункт про створення електронного кабінету військовозобов'язаного - нардеп

Народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв розповів, що у новому варіанті проєкту про мобілізацію пропонується зробити електронний кабінет військовозобов’язаного. Він наголосив, що про надсилання повісток у цей кабінет не йдеться.

"Після прийняття закону, передбачається, що кожен військовозобов’язаний має актуалізувати свої дані – прописка, місце роботи, тобто основні дані. Для того, щоб не ходити кожного разу до військомату пропонується зробити електронний кабінет військовозобов’язаного, кабінет буде верифікований", - пояснив Чернєв.

Повістки можуть надсилати онлайн

У редакції проєкту про зміни у мобілізації, який був відправлений на доопрацювання, одним із пунктів було оповіщення військовозобов'язаних через електронний кабінет або сповіщеннями на електронну пошту. Окрім цього, повістку також можуть вручити особисто:

у військкоматі;

за місцем проживання, або перебування;

за місцем роботи;

у громадських місцях.

Чи буде ця норма в оновленій редакції проєкту - наразі невідомо. Станом на 29 січня 2024 року доопрацьований проєкт не був внесений до Ради.

Мінцифри про ймовірність повісток через "Дію"

Віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров запевняє, що військовозобов’язаним українцям не надходитимуть повістки через застосунок "Дія".

"Не буде повісток у "Дії". Мені здається, що поки я працюю міністром, то все, про що ми говоримо – ми потім дотримуємося наших слів. Тому можу сказати вам впевнено, що не буде повісток в "Дії", - сказав міністр він в інтерв'ю.

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