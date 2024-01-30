Е-повістки і арешт активів ухилянтів: що відомо про оновлену версію законопроєкту про мобілізацію

ТСН.ua зібрав основні положення нової версії законопроєкту про мобілізацію. Документ містить важливі і кардинальні зміни для військовозобов'язаних.

Кабінет міністрів сьогодні, 30 січня, передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію.

ТСН.ua зібрав основні положення нової версії законопроєкту про мобілізацію.

Зміна мобілізаційного віку і посилення мобілізації

Відповідно до законопроєкту, передбаається зміна призовного віку з 27 до 25 років.

Крім того, до мобілізаційних процесів залучатимуть

органи місцевого самоврядування , місцеві державні адміністрації, військово-цивільні та військові адміністрації, підприємства, установи і організації, зокрема до оповіщення та забезпечення прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, до збірних пунктів та військових частин;

, місцеві державні адміністрації, військово-цивільні та військові адміністрації, підприємства, установи і організації, зокрема до які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, до збірних пунктів та військових частин; надання повноважень Національній поліції України щодо участі у заходах мобілізації

Покарання для ухилянтів

Якщо призовник добровільно протягом 10 днів з дня вручення не виконав обов'язку, або не з'явився до ТЦК (в тому числі, закордонної дипломатичної установи України, якщо громадянин закордоном), то його:

Обмежують у праві на виїзд за межі України;

Обмежують у праві керування т/c;

Накладають арешт на кошти та інші цінності, у банка та інших депозитарних установах.

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