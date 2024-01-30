Е-повістки і арешт активів ухилянтів: що відомо про оновлену версію законопроєкту про мобілізацію

ТСН.ua зібрав основні положення нової версії законопроєкту про мобілізацію. Документ містить важливі і кардинальні зміни для військовозобов'язаних.
Кабінет міністрів сьогодні, 30 січня, передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію.
ТСН.ua зібрав основні положення нової версії законопроєкту про мобілізацію.
Зміна мобілізаційного віку і посилення мобілізації
Відповідно до законопроєкту, передбаається зміна призовного віку з 27 до 25 років.
Крім того, до мобілізаційних процесів залучатимуть
- органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, військово-цивільні та військові адміністрації, підприємства, установи і організації, зокрема до оповіщення та забезпечення прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, до збірних пунктів та військових частин;
- надання повноважень Національній поліції України щодо участі у заходах мобілізації
Покарання для ухилянтів
Якщо призовник добровільно протягом 10 днів з дня вручення не виконав обов'язку, або не з'явився до ТЦК (в тому числі, закордонної дипломатичної установи України, якщо громадянин закордоном), то його:
- Обмежують у праві на виїзд за межі України;
- Обмежують у праві керування т/c;
- Накладають арешт на кошти та інші цінності, у банка та інших депозитарних установах.
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