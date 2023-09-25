Е-реєстр військовозобов’язаних: що треба знати, які дані будуть в базі та чи зможуть розсилати повістки онлайн

Адвокатка пояснила, які дані будуть в реєстрі військовозобов'язаних.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект (№ 10062), який передбачає, що Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів стане електронним.

Сайт ТСН.ua розповідає, що потрібно знати про реєстр, яку інформацію він буде містити, кому будуть доступні дані та чи означає це, що українці незабаром будуть отримувати електронні повістки.

Що пропонують депутати

Авторами законопроєкту є близько 100 народних депутатів. Вони пропонують акумулювати всю наявну в електронних реєстрах та базах персональну та службову інформацію, необхідну для ведення військового обліку, а також спростити процедуру отримання статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок бойових дій та члена сім’ї загиблих військовослужбовців (захисників).

У пояснювальній записці до проєкту закону йдеться, що його розробили, аби удосконалити роботу Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Кому належить реєстр

Держателем цього реєстру є Міністерство оборони, Генеральний штаб Збройних сил України, Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки України.

Які дані будуть в реєстрі

Згідно з законопроєктом, у режимі автоматичного обміну вони отримуватимуть з різних електронних реєстрів та баз наступну інформацію:

персональні дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів

їхні контактні дані (номер телефону, електронна пошта)

відомості про батьків

сімейний стан

відомості про сім'ю, освіту, паспортні дані (зокрема і паспорту для виїзду за кордон)

відомості про місце роботи

відомості про дату та мету виїзду за кордон та дату повернення

про наявність/відсутність судимостей, дані про притягнення до адміністративної відповідальності

відомості про знання іноземних мов, підвищення кваліфікації

про наявність підстав для виїзду за кордон

відомості про відкриті виконавчі провадження

службові дані, зокрема про результати проходження ВЛК, відомості про участь в бойових діях, отриманні бойових поранень тощо

Усі ці дані будуть збиратися з різних реєстрів без згоди громадян.

Кому будуть доступні дані

Перелічені вище дані будуть доступні Територіальним центрам комплектації та соціальної підтримки (ТЦК СП).

Як перевірити себе в реєстрі військовозобов’язаних

Перевірити себе в реєстрі військовозобов’язаних громадяни зможуть через електронний кабінет цього реєстру.

Навіщо потрібен електронний реєстр

Адвокатка Марина Бекало пояснила ТСН.ua, що всі ці механізми запроваджуються з метою спрощення процедури мобілізації громадян, адже ТЦК СП на сьогоднішній день обмежені в своїх можливостях через відсутність даних про військовозобо’вязаних осіб.

“Запуск в роботу цього реєстру відкриває широкі можливості для ТЦК СП отримати більше інформації про громадян, пошуку військовозобов’язаних, контролю щодо пересування громадян по території країни та за кордон. Зокрема і перевірка підстав для перетину кордону та причин неповернення військовозобов'язаних, отримання через міграційну службу відомостей про міграцію, отримання статусу біженців тощо. Ну і звісно виклику до ТЦК СП”, – розповіла адвокатка.

Чи зможуть вручати повістки онлайн

Марина Бекало зазначила, що виклик військовозобов’язаних і призовників до ТЦК СП в телефонному режимі або через електронну пошту стане можливим лише за умови внесення відповідних змін до правил військового обліку.

“Всі ці механізми запроваджуються з метою спрощення процедури мобілізації громадян, адже ТЦК СП на сьогоднішній день обмежені в своїх можливостях через відсутність даних про військовозобов'язаних осіб”, - розповіла адвокатка.

Коли запрацює реєстр військовозобов’язаних

Заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Мар'яна Безугла розповіла ВВС Україна, що електронний реєстр військовозобов'язаних та призовників, який має назву "Оберіг", готовий на 90%.

За її словами, він вже містить дані щодо майже всіх військовозобов’язаних.

Згідно з планом проєктної команди, на повну з комунікацією з реєстрами інших органів влади реєстр має запрацювати восени.

Депутатка наголосила, що поки не існує механізму, як за допомогою цього реєстру розсилати повістки в електронному вигляді.

Електронний реєстр військовозобов'язаних: що відомо

Нагадаємо, що запровадження електронного реєстру нещодавно анонсував новий міністр оборони України Рустем Умєров. Під час свого першого виступу в Верховній Раді він пообіцяв, що цифровізація усіх процесів та запуск єдиного реєстру унеможливить будь-які корупційні ризики.

"Уся інформація про воїна має бути в digital: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК і шпиталів, електронний журнал, звіт для військових", – сказав Умєров.

Однак ця ініціатива не нова. Закон про єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних і призовників схвалили ще у 2017 році. Його формально запустили у березні 2022 року, однак повної бази всіх військовозобов'язаних там не було.

У грудні 2022 року уряд схвалив постанову №1487, яка визначала деталі запуску електронного реєстру та цифровізації процесів на основі "Дія". Планувалось, що в застосунку має з'явитися послуга електронного військового квитка та можливість подавати відомості про себе для ТЦК СП. У Міністерстві цифрової трансформації запевняли, що про розсилання повісток військовозобов'язаним через "Дія" не йдеться.

Жодних новин щодо єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних, не було до кінця серпня 2023 року. Однак на фоні посилення мобілізації та корупційних скандалів у ТЦК СП за кілька тижнів до своєї відставки Олексій Резніков заявив, що робота над реєстром триває.

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