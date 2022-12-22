Ефективне прикриття столиці та далека розвідка: експерт розповів про переваги комплексу Patriot

Завдяки включеності американської батареї в загальну систему протиракетної оборони НАТО українські Повітряні сили отримають пріоритет і у виконанні наступальних операцій.

Найоптимальнішим використанням батареї ПРО Patriot, яку США надають у новому пакеті військової допомоги, стане захист неба над столицею.

Таку думку висловив у рамках спільного проєкту "Розмови про важливе" "Сніданку з "1+1" та ТСН.ua військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, пілот-інструктор Роман Світан.

“Оптимально буде використовувати цей комплекс для прикриття наших міст, потужних центрів, найоптимальніше — для прикриття столиці”, - вважає він.

Роман Світан нагадав, що ця батарея має від 4 до 8 установок, у кожній з них — по 4 ракети. Вона також має певну кількістю радарів та систему управління.

За його словами, така батарея може закрити небо по цілях типу крилатих ракет в радіусі мінімум 80 км, а вразити бомбардувальники і важкі літаки здатна ще далі - на відстані до 150-180 км. Кількість та ефективність уражень залежатиме від типу ракет, які нададуть американські партнери.

Роман Світан наголосив, що важливим елементом комплексу Patriot є те, що він включений в загальну систему протиракетної оборони НАТО, тобто в систему військових супутників НАТО і літаків далекого радіолокаційного виявлення та супроводу.

“Вона [батарея Patriot] буде бачити доволі далеко завдяки включеності в загальну систему. Ця включеність буде нам давати пріоритет також при виконанні завдань наступального характеру”, - зауважив він.

Нагадаємо, раніше речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чому Україні так потрібні зенітно-ракетні комплекси Patriot. Американська далекобійна зброя дозволить створити ешелоновану систему протиповітряної оборони, тримаючи ворожу авіацію подалі від кордонів.

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