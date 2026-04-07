Екіпаж "Артеміди-2" успішно облетів Місяць: що побачили астронавти

Історичний політ «Артеміди-2»: четверо астронавтів успішно облетіли Місяць і встановили низку рекордів.

Місяць / © ТСН

Космічний корабель місії «Артеміда-2» успішно здійснив обліт Місяця, відправивши чотирьох астронавтів на рекордну відстань від Землі. Команда не лише зафільмувала таємничий зворотний бік супутника, а й встановила кілька світових рекордів.

Про те, як пройшов історичний політ — у репортажі кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Звернення з минулого

Політ розпочався з надзвичайно розчуливого моменту. Команду та операторів у центрі керування привітав голос Джима Ловелла — легендарного астронавта, який двічі літав до Місяця, але так і не ступив на його поверхню. Запис він зробив минулого року, за кілька місяців до смерті.

Джим Ловелл (запис): «Ласкаво просимо до мого старого району. Це історичний день, і я знаю, як ви будете зайняті, але не забудьте насолодитися краєвидом».

40 хвилин тиші та неймовірне затемнення

«Артеміда-2» віддалилася від Землі на 6,5 тисяч кілометрів далі, ніж будь-який пілотований апарат в історії. Коли корабель зайшов за диск Місяця, зв'язок із Землею зник на 40 хвилин. У повній темряві астронавти фіксували поверхню: робили знімки, відео та навіть малюнки олівцем від руки.

Найбільшим сюрпризом стало космічне затемнення — Сонце сховалося за Місяцем прямо перед ілюмінатором корабля.

Рід Вайзман, командир місії: «Сонце було за Місяцем, і весь темний диск Місяця був просто перед нашим вікном. Ми бачили корону Сонця, а також вирівнювання планет аж до Марса».

Місія рекордів

Цей екіпаж став найбільш «різноманітним» та чисельним в історії далекого космосу:

  • Вперше в екіпажі четверо людей (раніше — лише троє).

  • Крістіна Кох стала першою жінкою в історії, яка здійснила політ до Місяця.

  • Віктор Гловер став першим афроамериканцем, а Джеремі Гансен — першим канадцем у місячній місії.

Кратер «Керолл»: історія кохання та втрати

Один із найбільш емоційних моментів місії — пропозиція астронавтів назвати новий кратер на честь Керолл, покійної дружини капітана Ріда Вайзмана, яка пішла з життя через рак.

Джеремі Гансен, астронавт: «На Місяці є цікавий об’єкт на межі між ближньою та далекою сторонами. Ми втратили близьку людину, її звали Керолл... І ми хотіли б назвати цей об'єкт "Керолл"».

Повернення додому

На зв'язок із командою вийшов президент США, подякувавши за те, що вони змусили Америку пишатися. Самі ж астронавти зізнаються — побачити рідну планету після «чорної зони» відсутності зв'язку було безцінно.

Крістіна Кох, спеціалістка місії: «Повернення з далекого боку Місяця і перші проблиски Землі — це нагадує, наскільки це особливе місце і як важливо бути лідером у дослідженні глибокого космосу».

Попереду у команди чотири дні шляху назад. 11 квітня корабель має приземлитися у Тихому океані. А вже за два роки НАСА планує наступний крок — висадку людей на поверхню Місяця.

