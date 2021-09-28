Екологи б'ють на сполох: під Києвом притока Дніпра вкрилася екзотичною рослиною — "водяною чумою"

І якщо цьогоріч гіацинт не розрісся ще аж надто далеко, прогнозують більші проблеми вже наступного року.

Тропічні рослини — вже під Києвом. У селищі Козин притока Дніпра вкрилася заростями з водного гіацинту. Його Батьківщина — Південна Америка. Рослину називають "водяною чумою", бо вона поширюється аж надто швидкими темпами. Натомість столичні екологи і гідробіологи появу водного гіацинту вже охрестили екологічною катастрофою.

Про це йдеться 28 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Потепління та людська неуважність — причини того, що сталося. Гідробіолог пояснює, що вочевидь, гіацинт втрапив у відкриту воду із приватних будинків.

"Гіацинт красивий — через те його купують і розводять у ставочках. Від однієї рослини може бути ціла купа пагонів. Вони дуже легко відламуються — і як тільки він відламався — далі собі може уже пливти і утворювати нові зарості", — розповідає гідробіолог Володимир Триліс.

Гіацинт виростає до 50 сантиметрів над водою і не має коренів. Тому легко і швидко переноситься з місця на місця. Цей вітром несе у Дніпро. Загалом же його появу називають серйозною небезпекою. Адже він уже змінює дніпровську екосистему.

Новини України: під Києвом притока Дніпра вкрилася екзотичним водним гіацинтом

"Швидкі зміни в екології — це, зазвичай, дуже погано. Це потягне за собою зміни безхребетних, риб, тобто ці ланцюжки екологічні вони дуже довгі. Які будуть наслідки, передбачити дуже важко", — говорить Триліс.

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У розсаднику квітів розповідають, що гіацинт популярний останні 5 років. Це прикраса приватних озер , а ще — фільтр для води. Але й тут кажуть, що у відкритій воді він небажаний.

"У тропічних країнах цю рослину називають водяною чумою за її швидкість розростання. Вона розросталася так швидко, що почала перекривати судноплавні річки чи дамби", — розповідає Анастасія Стеценко, технологиня з вирощування декоративних рослин.

В Африці гіацинт намагалися навіть згодовувати бегемотам, щоб почистити річки. У столичному зоопарку подібні експерименти відкидають.

Ситуація в Козині непокоїть і екологів. І якщо цьогоріч гіацинт не розрісся ще аж надто далеко, прогнозують більші проблеми вже наступного року.

Нагадаємо, що на Волині через нашестя білого американського метелика ввели карантин у 35 населених пунктах.

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