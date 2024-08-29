Екологічна катастрофа на Сеймі: яка ситуація з якістю води і чи дійсно існує загроза (фото, відео)

Ситуація з якістю води у річках Сейм та Десна контрольована. Що виявила експертиза – читайте у матеріалі ТСН.ua.

У річці Сейм на Сумщині виявили масовий мор риби. Причиною стало потрапляння до водойми великої кількості органічних речовин, що знизило рівень кисню у воді.

Росіяни від 14 серпня скидають у річку Сейм на території Росії відходи невідомих речовин, спричиняючи забруднення водойми. В Україні Сейм впадає у Десну.

Чи дійсно існує загроза, розбирався ТСН.ua.

Причина мору риби у Сеймі

У Держагентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм заявили, що у річці Сейм на Чернігівщині виявили перевищення гранично допустимих концентрацій забруднювальних речовин, зокрема, амонію та завислих речовин.

Мор риби у річці Сейм / Фото: Держрибагентство / Facebook

Зазначається, що росіяни від 14 серпня спричинили масштабне забруднення водойми, ймовірно, скидаючи відходи невідомих речовин у Сейм.

Мор риби у річці Сейм / Фото: Держрибагентство / Facebook

"Результатом забруднення річки стала масова загибель риби. Це сталося внаслідок критично низького вмісту розчиненого у воді кисню (менш ніж 1 мг/л за мінімально допустимої норми у 4 мг/л)", – йдеться у повідомленні.

Мор риби у річці Сейм / Фото: Держрибагентство / Facebook

Забруднення поширилося по всій акваторії річки Сейм у межах Сумської області та дісталося Чернігівщини. Чорну воду, запах гнилі, аміаку й мертву рибу фіксують зокрема поблизу Батурина.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Крім того, від 26 серпня заборонили купатися та ловити рибу в Сеймі на території Батуринської громади через погіршення якості води.

Яка ситуація з водою у річці Десна

Річка Сейм впадає у Десну, яка протікає Сумщиною, Чернігівщиною та Київщиною.

В Київській ОВА повідомили, що Державна екологічна інспекція провела перевірку річки у межах Київщини.

Інспекція не виявила перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці. Крім того, зафіксовано вміст кисню у межах норми, а фактів мору риби не виявлено.

Водночас, для запобігання негативному впливу на здоровʼя населення Київська обласна комісія ТЕБ і НС рекомендує не користуватися водою річки Десна, заборонити там купання та вилов риби в Десні, а також використання річкової води для господарських потреб та поїння худоби.

Чи безпечна вода, що подається в домівки киян

Пресслужба КМВА з посиланням на "Київводоканал" повідомила, що вода, яка подається в оселі киян, безпечна, а загроз для споживачів немає.

У "Київводоканалі" наголосили, що ситуація з водопідготовкою та водопостачанням у столиці під контролем.

Зазначається, що фахівці "Київводоканалу" постійно відбирають проби води як на етапі водозабору, так і на всіх етапах водопідготовки.

У компанії пообіцяли, що будь-які зміни у якості води в річці оперативно помітять, а також скоригують процес очищення та знезараження води.

Що кажуть в уряді про забруднення Сейму

Cитуація з якістю води у річках Сейм та Десна контрольована, загрози питному водопостачанню немає, заявляють у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

Як передає Міндовкілля, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький у телеефірі наголосив, що всі служби Міндовкілля проводять постійний моніторинг якості води, відібрано понад 50 проб та спрямовано для аналізу до лабораторії.

За словами міністра, "попередня оцінка якості води встановила, що жодних перевищень хімічних та високотоксичних компонентів в річках Сейм та Десна не виявлено. Це забруднення органічними речовинами".

Як зауважив Краснолуцький, за ініціативи Держекоінспекції у Київській, Сумській та Чернігівській областях були проведені 7 засідань районних та обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Місцевим жителям заборонено брати воду з річок для технічних потреб, ловити рибу й купатися.

Заступник міністра також повідомив, що для визначення подальших кроків реагування сьогодні відбудеться засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Будуть надані розпорядження, як діяти кожному органу виконавчої влади та місцевого самоврядування.

"Ми сподіваємось, що ситуація з якістю води у річках Сейм та Десна має покращитися за декілька днів", – підкреслив Краснолуцький.

Нагадаємо, 28 серпня в ефірі національного марафону "Єдині новини" міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець повідомив про наслідки забруднення річки Сейм у Сумській області. Міністр наголосив, що загрози питному водопостачанню населення немає, адже питні водозабори для населення із Сейму і Десни в Чернігівській та Сумській областях не здійснюються.

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