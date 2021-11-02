Екологічний саміт у Глазго: безпрецедентна кількість учасників, скандали та досягнення

Першу декларацію більше ста світових лідерів уже підписали: зникнення лісів вони зобов'язалися повністю зупинити за наступні 9 років.

Стільки світових лідерів не збиралися у Великій Британії з кінця Другої світової і заснування ООН. 120 голів держав і урядів вирішують долю планети в шотландському Глазго, напередодні ввечері там виступав і президент України. Протягом двох наступних тижнів делегати обговорюватимуть "зелене" фінансування, енергетику та запобігання забрудненню планети - аби виписати спільні - нові - правила гри, які дозволять відвернути стрімке потепління і глобальну кліматичну катастрофу.

Про скандали і досягнення саміту - 2 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, Кейт Мідлтон, герцогиня Кембріждська разом із чоловіком, британським принцем Вільямом і гуртом скаутів - готували вегетаріанські бургери, ремонтували велосипеди та пересаджували крихітні дерева, а вже за кілька годин в елегантних вбраннях вітали високих гостей екологічного саміту. Єлізавета II всесвітній захід з порятунку планети пропускає - лікарі порадили Її величності спокій.

"Багато хто сподівається, що історія цього саміту буде закарбована в майбутніх книжках - і усіх вас опишуть там лідерами, які не втратили свого шансу. Які подбали про майбутні покоління. І розійшлися з цієї конференції як спільнота націй з чіткими намірами, бажаннями і планом, як запобігти кліматичним змінам", - зазначила вона під час відеозвернення.

Розкішному прийому передував ранковий хаос, величезні черги на вході, причини яких ніхто з журналістів і делегатів не міг зрозуміти, і скандал з ізраїльською міністеркою енергетики, яка не змогла потрапити всередину, бо пересувається на інвалідному візку: внутрішні шатли для візків були не пристосовані, інашке - їй треба було долати кілометр пішки.

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В небі над Глазго заходилися рахувати приватні літаки. Тут такої кількості не бачили ніколи, тому віп-учасників саміту одразу ж звинуватили в лицемірстві.

Камери в залі помітили, як куняє американський президент Джо Байден - і це дале привід багатьом одразу ж згадати його поважний вік. Утім політики роз'їдуться вже сьогодні, а от інші делегати - залишаться ще майже на 2 тижні працювати над конкретними механізмами, які дійсно можуть змінити майбутнє планети.

"Ми знаємо, як скоротити шкідливі викиди - встановити ціну за забруднення довкілля", - підкреслив прем'єр Канади Джастін Трюдо.

Наголосивши, що Україна готова змінюватися, але потребує допомоги - Зеленський у своєму зверненні до політиків згадав Чорнобиль і нагадав: війна на нашій землі це теж - екологічна катастрофа. На полях саміту він переговорив про безпеку на Донбасі та енергетичну кризу в Європі з Джо Байденом, Ангелою Меркель і генсеком НАТО.

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Першу декларацію більше ста світових лідерів уже підписали: зникнення лісів вони зобов'язалися повністю зупинити за наступні 9 років, однак лідери найбільших забруднювачів планети - Росії, Китаю, Бразилії - від участи в саміті відмовилися.

"На саміті лише політики і люди, що роблять вигляд, наче серйозного ставляться до нашого майбутня. Ми хочемо справжніх змін, подобається їм це чи ні. Ніякого "бла-бла-бла" більше", - зазначила екоактивістка Грета Тунберг.

Критикують саміт одразу з двох боків - і числені екоактивісти, як от відома на весь світ школярка Грета Тунберг, і, наприклад, чеський прем'єр Андрій Бабіш. Він вважає що "зелені" цілі, які намагається поставити собі Євросоюз - недосяжні, нераціональні і взагалі - "зелене" самогубство. Про це він заявив і у власному Twitter і з трибуни саміту.

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