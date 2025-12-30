Екологічна катастрофа та блекаут: що відбувається в Одесі після масованих обстрілів РФ

Одеса / © ТСН

Одещина продовжує боротися з наслідками російського терору. Поки екологи намагаються врятувати узбережжя від тон розлитої соняшникової олії, енергетики за умов дев’ятиградусного морозу повертають світло в оселі містян.

Подробиці дізнавався кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

Екологічна катастрофа: птахи у пастці

Після нещодавнього удару по порту «Південний», де ворог поцілив у резервуари з рослинною олією, море перетворилося на масну пастку. Тони соняшникової олії вилилися у воду, вкривши узбережжя на кілька кілометрів.

Постраждали морські птахи: через олію їхнє пір’я злипалося, вони втрачали здатність літати та замерзали у крижаній воді. Небайдужі одесити організували справжню рятувальну операцію — птахів збирали вздовж берега та звозили до зоопарку.

«Наразі ситуація візуально покращилася. Фахівці встановили бонові загородження, локалізували плями та очищують піщану зону. Показники морської води вже в межах норми, але моніторинг триває», — передає кореспондент.

Енергетика під ударом: -9°C та зупинка транспорту

Ситуація зі світлом в Одесі залишається складною. Напередодні стовпчики термометрів опустилися до -9°C, що спричинило додаткове навантаження на відновлені мережі.

Транспорт: Електротранспорт (трамваї та тролейбуси) досі не виходить на маршрути через дефіцит потужності. Їх замінюють автобуси.

Абоненти: Попри цілодобову роботу енергетиків, частина міста все ще залишається без стабільного електропостачання.

Ворог не зупиняється: нові атаки пошкодили обладнання для транспортування зерна на одному з елеваторів. На щастя, падіння безпілотника на території іншого підприємства цього разу минулося без жертв та значних руйнувань.

