Економічне бронювання – запровадять чи ні цьогоріч: що про це кажуть у парламенті

В Україні знову заговорили про економічне бронювання. Про можливість його запровадження вже у цьому році заявив Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Народний депутат пояснив, що дискусії щодо цієї теми тривають довго, бо це складне соціально-політичне рішення. І такий підхід розмежовує людей під час війни.

Орім того, Гетманцев назвав це питання одним з найскладніших за 5 років, додавши, що його неможливо вирішити так, щоб були усі задоволені.

Що каже Гетманцев про економічне бронювання?

На прохання ТСН.ua більш детально розповісти про економічне бронювання та можливі варіанти його впровадження, голова парламентського комітету відмовився, зазначивши, що це "не його питання".

"Це зовсім не моя тема", – відповів ТСН.ua Данило Гетманцев.

Народний депутат не заперечує, що казав про можливість вже у цьому році запровадження економічного бронювання, але у той же час додає: "Не моє питання".

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Що кажуть інші депутати?

Тим часом народний депутат Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки каже, що виступає проти запровадження економічного бронювання.

"Розмови про впровадження економічного бронювання ширяться давно. Цим займається не наш комітет. Тому щось нове додати не можу. Я бачив, що Гетманцев коментував, що так, це питання розглядається. І в Кабміні ми ставили це питання на годині запитань до уряду. Нам теж сказали, що питання розглядається, але говорити, що зараз воно буде прийнято, у мене таких підстав немає", – розповів ТСН.ua Федір Веніславський.

Народний депутат додає, що економічне бронювання має неправильний соціально-психологічний посил: ті, хто мають гарну роботу та освіту – не воюють, а воювати буде лише селянська-робітнича армія.

"На моє переконання, економічне бронювання – порушує принцип рівності, який закріплений Конституцією України. І я не знаю, як обґрунтувати з точки зору відповідності до Конституції саме таку ідею", – зазначає Федір Веніславський.

Раніше ТСН.ua розповідав, що працівники з високими зарплатами можуть отримати бронь від мобілізації уже восени — нардеп.

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