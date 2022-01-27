Економічний паспорт українця: що відомо про ініціативу, хто і коли отримає 600 тис. грн

Економічний паспорт українця: що відомо про ініціативу, хто і коли отримає 600 тис. грн

За попередніми підрахунками, до повноліття дитина отримає на рахунок приблизно 600 тисяч гривень.

Економічний паспорт українця - проєкт, який передбачає створення спеціального Фонду для організації виплат дітям після досягнення 18-річного віку

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповіла керівниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Гроші з Фонду отримує кожний українець, який народився після 1 січня 2019-го. Перший внесок держава планує зробити 2023 року, а перші виплати з нього - 2037-го.

"Кожного року приблизно дві мінімальні зарплати буде накопичуватися на кожному індивідуальному рахунку наодженого українці. Це буде відбуватися автоматично. Черед "Дію" є свідоцтво про народження. Через "Дію" автоматично відкривається рахунок. В режимі реального часу батьки можуть спостерігати, як накопичуються гроші на рахунку", - розповіла депутатка.

Коли дитина досягне 18-річного віку, то зможе ці кошти витрати на чотири потреби:

купівлю житла в Україні;

навчання в українських вишах;

перерахування на власний пенсійний рахунок;

лікування захворювань.

Економічний паспорт українця: як та коли запрацює ініціатива президента

За попередніми підрахунками, до досягнення повноліття дитина отримає на рахунок приблизно 600 тисяч гривень. Витратити їх можна буде лише на чотири цільові потреби. До слова, якщо витрати будуть стосуватися лікування, то гроші можна буде використати ще до 18 років. Для цього слід мати підтвердження від медиків.

Джерело надходжень коштів до Фонду - це внесок держави. Його здійснюватимуть за рахунок коштів спеціального фонду держбюджету - рентна плата за користування надрами. "Гроші будуть надходити до бюджету. Але вни будуть формуватися на спеціальному фонді, а потім будуть перераховані до Фонду майбутніх поколінь. Він буде безпосередньо витрачати на кожний індивідуальний рахунок", - пояснила Шуляк.

Депутатка висловила сподівання, що пакет законопроєктів (їх є чотири), які стосуються запровадження економічного паспорту, ухвалить парламент у першому кварталі 2022-го. До слова, президент Володимир Зеленський документ до Верховної Ради подав 6 грудня минулого року.

Нагадаємо, 1 грудня 2021-гоу своєму щорічному посланні до парламенту президент Володимир Зеленський заявив, що до 10 грудня внесе до Верховної Ради законопроєкт про "економічний паспорт українця", яким передбачено відкриття персональних рахунків для дітей, де будуть накопичуватися платежі від використання надр.

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