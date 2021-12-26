Економічний прогноз: які нові витрати чекають на українців в перший день року і у кого гаманці потовщають

Економічний прогноз: які нові витрати чекають на українців в перший день року і у кого гаманці потовщають

Від початку 2022 року в Україні набуває чинності низка законодавчих ініціатив, які торкнуться більшості українських громадян.

У 2022 році на українців чекають зміни в економічному житті. Ціни на деякі продукти можуть підскочити, а ще очікуються зміни у грошових надходженнях громадян.

Про те, які нові витрати чекають кожного українця в перший день наступного року і в кого гаманці потовщають - 26 грудня йшлося в ТСН.Тиждень.

ЗАРПЛАТА І ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ

До 6500 гривень вже доросла міннімальна зарплата по Україні. Сталося це цього місяця. До 2393 гривень депутати підвищили і прожитковий мінімум.

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Від 1 січня 2022-го до мінімальної зарплати додасться 14 копійок для тих, кому плятять не за місяць, а погодинно. Тобто мінімальна ціна години роботи в україні тепер буде - 39,26 гривен. Зросте оплата в жовтні. Достаток тих, хто отримає мінімалку помісячно зросте на 200 гривень.

Від липня до 2508 гривень підніметься прожитковий мінімум.

А відчутно добавити до зарплати влада обіцяє медикам. 20 тисяч гривень, кажуть, це буде мінімум для лікаря від 2022-го.

СТИПЕНДІЇ І ПЕНСІЇ

Для студентів профтехосвіти стипендія складатиме 1250. А тим, хто гарно вчаться на "молодшого спеціаліста" чи "професійного молодшого бакалавра" - платитиме держава 1510 гривень.

Від січня урядовці обіцяють перерахувати пенсії для ліквідаторів та постраждалих від чорнобильської катастрофи.

Для них мінімалку мають збільшити до 6000 - людям з інвалідністю першої групи. До 4800 - людям з інвалідністю другої групи. До 3700 - людям з інвалідністю третьої групи. Решті різним категоріям пенсіонерів планують піднімати пенсії у 12 етапів впродовж 2022-го.

АЛІМЕНТИ

У 2022 році доведеться викласти більшу суму з невеличким відтермінуванням до липня.

Спочатку мінімальні аліменти становитимуть - 1 010,5 гривень на дітей віком до 6 років. 1372 гривні - на дітей віком від 6 до 18 років. А під кінець року аліменти ще зростуть.

КОМУНАЛКА

Фахівці з профільних міністерств і парламенту по-різному бачать ситуацію із підняттям цін на комунальні послуги у 2022-му. Щонайменше заспокоюють - від січня і до кінця опалювального сезону навряд слід очікувати на якісь зміни в платіжках. А воду і газ, нібито, чіпати взагалі не збираються.

Далі прогнози різні. Експерти міркують про підвищення ціни на газ - до 13%. Десь на 10% - на воду. І на 6% - за тепло. Хоча - це все цифри приблизні. Врешті, ціни на компослуги можуть залежати і від регіону країни, і від постачальника.

ФОПи

Використання касових апаратів стане для підприємців обов'язковим вже від 1 січня.

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Стосуватиметься це підприємців, що є платниками податку 2-4 груп. Тобто, йдеться про кафе, ресторани, магазини, інтернет-магазини тощо. Єдине полегшнення від податкової, кажуть, це буде можливість використовувати ґаджети - смартфони і планшети - як касові апарати. Це, якщо встановити спеціальний безкоштовний застосунок. Але, якщо ФОПи, які зобов'язані тепер мати касові апарати, це проігнорують - платитимуть штраф. Від 100% і до навіть 150% від вартості проданого товару чи послуги без касового чека.

Водночас Кабмін вирішив поки не мучити касовими апаратами підприємців, що працюють у селах. Йдеться про роздрібну торгівлю. Але якщо торгуєш алкоголем чи цигарками - апарат підмикати таки доведеться. Інакше - штраф.

ПОДАТКИ

Важливі зміни стосуються і податків у 2022-му. Йдеться про квартири чи будинки українців.

Так, під час продажу своєї перухомості - однієї квартири чи однієї хати за один рік - податок платити не треба. Все - як раніше. За ще одну продану нерухомість - потрібно буде заплатити вже 5% від її вартості. Теж - як було досі. Але з Нового року, під час продажу третьої квартири за рік доведеться віддавати державі 18% різницю між сумою, за яку квартиру продали та ціною, за яку нерухомість купили.

Та значно карколомніша формула розрахунків чекає на власників землі. Спеціалісти твердять, що всі, хто й так платив - нововведення не помітять. А от ті, що здавали землю в оренду "по-чорному", відтепер змушені будуть платити.

Економічний прогноз: на які сюрпризи слід чекати українцям у 2022 році

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