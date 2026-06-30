Економічний прогноз на липень: на скільки зростуть долар, зарплати, пенсії і куди "котяться" ціни на пальне

Експерти розповіли про ціни ціни в липні

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Липень — маківка літа. Та якщо кліматичне літо у розпалі, то «економічне літо» — на мінімумі. Ділова активність завмирає, кількість тих, хто у відпустці, зростає. Як ці чинники вплинуть на зарплати, пенсії, якою буде інфляція, чи триватиме подорожчання долара, чого очікувати від цін на пальне — читайте у щомісячному аналітичному проєкті ТСН.ua.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин та експерт з питань енергетики і паливного ринку Геннадій Рябцев.

Зарплати: хто отримуватиме більше, а хто менше

Зарплати у липня повинні зрости, вважають Олег Пендзин і Андрій Шевчишин, але у цифрах оцінки різні. Нагадаємо: за останніми даними Держслужби статистики України, середня зарплата досягла 30515 грн брутто.

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Олег Пендзин песимістичний: за його оцінкою, заробітки збільшаться у незначної кількості, тому середня зарплата по Україні підвищиться не набагато.

«Зростання буде невеликим, приблизно на 1% або на 300 грн чи трохи більше, однак не вище 31000 грн, — уточнив Олег Пендзин — Очевидно, що заробітки у бюджетній сфері залишаться на нинішньому рівні, як і в більшості галузей. Окрім агросектора: там буде сезонне підвищення заробітків механізаторам, бо почнуться жнива, під час яких, як відомо, платять від виробітку. За даними рекрутингових порталів, комбайнери отимуватимуть до 55 тис. грн/місяць, трактористи — до 45 тис. грн/місяць. Але зростання їх зарплат незначно вплине на середній показник зарплати, бо на ланах станом на червень працює близько 60 тисяч таких фахівців. Більш вагомим чинником буде зростання виплат військовим, саме завдяки цьому матимемо підвищення середньої серплати».

Андрій Шевчишин, навпаки, очікує у липні помітного підвищення середньої зарплати — до 32840 грн. Експерт зауважив: зарплати у липні підвищаться не лише в агросекторі, та у військових, а й у тих, хто отримує їх у прив’язці до курсу долара. Він оцінює кількість тих, хто заробляє у валюті у 7–9% від працюючого населення України, або у 1–1,2 млн осіб. Це значна кількість високооплачуваних фахівців, чиї заробітки помітно впливають на середню зарплату по країні. А долар за офіційним курсом подорожчав лише за червень майже на 70 коп., що вже підняло їхні середні заробітки.

«Окрім зростання курсу долара, у липні на високу середню зарплату впливатиме період відпусток, коли нараховуються додаткові виплати. Ще один чинник — відбілювання зарплат у зв’язку з підвищенням вимог для бронювання працівників від призову. Очевидно, що при цьому збільшиться розрив у заробітках між високооплачуваними фахівцями та рештою робітників», — аналізує Андрій Шевчишин.

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Пенсії: зростатимуть в індивідуальному порядку

У липні, як і в попередні три місяці, масового підвищення пенсій не очікується, оскільки індексацію було проведено в березні. Проте пенсії збільшуватимуться в індивідуальному порядку.

Вікові надбавки.

– Пенсіонерам, яким у липні виповниться 70, 75 або 80 років, автоматично почнуть нараховувати щомісячні доплати: від 70 до 74 років — 300 грн, від 75 до 79 років — 456 грн, від 80 років — 570 грн. Головна умова — загальний розмір пенсії не має перевищувати 10340 грн. Доплата нараховується з дня народження, тому у липні може бути не повною. Наприклад, якщо пенсіонер народився 16 липня, він отримає половину суми, а якщо 31 липня, то доплата буде за один день.

– Непрацюючі пенсіонери, яким у липні виповниться 65 років, за наявності у чоловіків 35-річного страхового стажу, у жінок 30-річного стажу, мають право на пенсію у розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. Це на сьогодні 3458,8 грн, якщо пенсія вища, то надбавки, очевидно, не буде. Надбавка також нарахується автоматично, нікуди звертатися не потрібно, але з технічних причин (наприклад, день народження 26 липня, а пенсії виплачуються з 4 по 25 липня), перерахунок і доплата заднім числом будуть з серпня.

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Перерахунок працюючим пенсіонерам.

Працюючий пенсіонер не потрапив під перерахунок пенсії у квітні, бо працював станом на квітень лише 22 місяці після призначення пенсії. Він може не чекати до квітня 2027 року, а вже у липні 2026 року перерахувати і збільшити свою пенсію в індивідуальному порядку, бо минуло 24 місяці. Як пояснили у Пенсійному фонді України, якщо станом на 1 березня (момент підрахунку даних для квітневого автоматичного перерахунку) пенсіонер не мав повних 24 місяців нового стажу, комп’ютерна програма його пропустила. Щойно ці 24 місяці офіційно накопичилися (наприклад, у травні чи червні), людина отримує законне право ініціювати перерахунок самостійно. Якщо подати заяву до 15 липня включно, пенсію перерахують з 1 липня. Тобто підвищену суму нарахують за весь липень. Якщо подати заяву після 15 липня, перерахунок буде здійснено з 1 серпня.

Інфляція: ціни, стоп!

Обидва економічні експерти прогнозують сповільнення інфляції у липні до мінімальної.

«Зростання цін у липні до червня буде незначним, у межах 0,1–0,3% за рахунок подешевшання сезонної агропродукції і пального, — говорить Олег Пендзин. — Дані Держслужби статистики будуть пізніше, але, за оцінками фахівців НБУ, червневий ріст цін очікується 0,2–0,3% у порівнянні з травнем. У підсумку річна інфляція знизиться з нинішніх 8,4% до 8%».

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Андрій Шевчишин сподівається, що у липні на нас уперше за кілька років очікує дефляція, тобто зниження цін у порівнянні з червнем.

«Через падіння цін на городину і ягоди, курячі яйця, пальне, подешевшання одягу, взуття, побутової техніки (для підвищення попиту і розпродажу старих колекцій) плюс зниження купівельної спроможності населення у підсумку може бути дефляція навіть 1%», — конкретизував Андрій Шевчишин.

Курс валют: долар може перевищити 45 гривень

На думку Олега Пендзина, прогнозувати, куди у липні рухатиметься курс гривні складно, бо на нього впливатимуть два протилежні чинники. Перший — бажання Нацбанку дещо стримати офіційний курс, який впритул наблизився до 45 грн/долар. Другий — бажання Мінфіну якомога вигідніше конвертувати у гривню зарубіжну фінансову допомогу, обсяги якої збільшились. Все ж Олег Пендзин вважає вірогіднішим, що доллар протягом липня за офіційним курсом перевищить 45 грн за одиницю.

Андрій Шевчишин дав більш конкретний прогноз.

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«Курс доллара у 45 грн у липні буде подолано і він прагнутиме до 45,5 грн, євро буде на рівні 51 грн за одиницю», — вважає експерт.

Ціни на пальне: дешевше, але з додаванням спирту

Геннадій Рябцев назвав два головні тренди липня: подальше зниження цін на пальне і впровадження нових стандартів на бензин, він тепер стане спиртобензином, з додаванням 5% або 10% етилового спирту. Бензину без спирту з 1 липня в продажу не буде, за винятком марок А-98 та А-100, куди спирт не додають з технічних та економічних причин. Експерт пояснив, які ризики несе спиртобензин для двигунів автомобілів. За його словами, від бензину А-95Е5, тобто з 5% спирту, ризиків нема взагалі, двигун будь-якого автомобіля випущеного після 1990 року, спалює Е5 без негативних наслідків. Для використання Е10 автомобіль повинен бути не старший 2005 року. Та головна проблема спиртобензину, на відміну від безспиртового — короткий термін зберігання, не більше 4–5 місяців з дати придбання. Бензин без спирту можна зберігати у металевій каністрі один рік без втрати якості.

Щодо цін: Геннадій Рябцев вбачає, що у липні середня вартість дизельного пального (ДП), нарешті стане нижчою за вартість бензину. Тобто цінова аномалія зникне, бо ДП завжди було дешевше за А-95, але у після військових подій на Близькому Сході його ціна стрімко зросла у зв’язку з зниженням пропозиції виробників.

«Оптові ціни на ДП в червні помітно знизились, тому у роздробі дизпальне у липні подешевшає ще на 1,5–2 грн/л, — прогнозує Геннадій Рябцев. — Стосовно бензину: трейдери спекулятивно не знижуватимуть ціну, навіть можуть її підвищити, мотивуючи дороговизною спиртобензину, хоча насправді це не відповідає дійсності. В окремих мережах, перш за все регіональних, літр бензину може подешевшати на 1–1,5 грн. Підсумовуючи, можна сказати: швидкого зниження цін на пальне не буде, на відміну від швидкого підвищення у березні і квітні, коли нафта зросла в ціні з 70 до понад 100 доларів за баррель (159 л). Індикативна ціна на ДП на кінець липня — 75 грн/, на А-95 — 76 грн/л. Але для власників дисконтних карток великих мереж відомих брендів діятимуть знижки на пальне до 4–5 грн/л. Автогаз продовжить дешевшати, бо український ринок насичений. Ціна буде близькою до 40 грн/л, це помітно нижче, ніж у червні».

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За інформацією моніторингових структур ринку пального, на кінець червня ціновий коридор по бензину А-95 становить від 70,70 до 78,90 грн/л, по дизелю — від 72,90 до 81,90 грн/л, по автогазу — від 39,90 до 43,90 грн/л. Середня ціна А-95 наразі дорівнює 74,60 грн/л (–1,20 грн/л за місяць), ДП — 77,15 грн/л (–9,7 грн/л), автогазу — 40,60 грн/л (-5,1 грн/л).

Висновки

Економічна ситуація у липні очікується спокійною: ціни йтимуть униз, курс долара незначно виросте, а зарплати і пенсії у більшості співгромадян не зміняться.

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