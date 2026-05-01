Економічний прогноз на травень: у кого зростуть зарплати, кому збільшать пенсії, наскільки подорожчає долар

Експерти пояснили, що зміниться у травні

Для українців продовжуються непрості часи: справжня весна ніяк не настане, хоча вже квітень закінчився, ціни на пальне залишаються високими, продукти дорожчають, гривня дешевшає, а зарплати і пенсії «на стопі».

Чого очікувати у травні від цін на пальне, вартість якого входить у вартість будь-якого товару чи послуги, як зміняться у травні зарплати, пенсії, якою буде інфляція, чи триватиме подорожчання доллара, читайте у щомісячному аналітичному проекті ТСН.ua.

Наші експерти: фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та експерт з питань енергетики і паливного ринку Геннадій Рябцев.

Зарплати: виростуть у тих, кому платять у валюті

Експерти не прогнозують помітного підвищення зарплат у травні. Головна причина — бізнес-структури пристосовуються працювати в умовах дорогого пального, витрати на логістику зростають. В такій ситуації зарплати можуть більшати лише точково, для висококваліфікованих працівників дефіцитних спеціальностей.

Андрій Забловський навів приклади, у яких нішах найбільший кадровий голод і зарплати досягають 50–60 тис. грн і вище.

«Це енергетики-високовольтники, бо через війну у нас постійні ремонти електромереж, оператори важкої будівельної техніки: екскаваторники, кранівники, водії бетононасосів — для відбудови та будови фортифікацій, логісти та водії категорії СЕ (далекобійники), агрономи-технологи, які вміють працювати з системами точного землеробства та дронами», — перерахував Андрій Забловський.

Саме завдяки цим професіям зростають середні зарплати. А от у інших галузях, перш за все у бюджетній сфері, зарплати у травні не зміняться, підкреслив експерт.

На думку Андрія Шевчишина, достеменно можна сказати, що зарплати у травні виростуть у тих, хто отримує їх у прив’язці до курсу долара.

«Долар у травні буде дорожчим, ніж у квітні (детальніше про це нижче, — Авт.), — говорить Андрій Шевчишин. — Відповідно зростуть зарплати у IT-секторі та міжнародних компаніях, це класика. А також у моряків, які працюють на іноземні судоплавні компанії, у топ-менеджменту агрохолдингів та трейдингових компаній, які заробляють валютну виручку, у співробітників міжнародних фондів та місій — ООН, Червоний Хрест тощо».

Нові тренди року, де платять у валюті — це мілітарі-сектор (виробництво дронів, засобів РЕБ) у спільних проєктах з оборонними гігантами Заходу та дизайнери, архітектори, 3D-художники, що мають прямі контракти з іноземними студіями.

Експерт оцінює кількість тих, хто заробляє у валюті у 7–9% від працюючого населення України, або у 1–1,2 млн осіб. Це значна кількість високооплачуваних фахівців, чиї заробітки помітно впливають на середню зарплату по країні.

За оціночними підрахунками Андрія Шевчишина, середня зарплата у травні досягне 31000 грн. Головний аргумент експерта — у травні середні заробітки виявляться вищими насамперед через те, що зростуть зарплати у валюті в перерахунку на гривні.

Пенсії: перерахують, але не виплатять

У травні фактично розпочнеться перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Як пояснили у Пенсійному фонді Україні (ПФУ), дані про сплату ЄСВ (єдиного соціального внеску) за I квартал надходять до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування лише у травні. І тільки після цього стає технічно можливим зробити коректний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Пенсії їм підвищать з квітня, тобто заднім числом. А виплата буде лише в червні, разом із збільшеною пенсією за червень, працюючі пенсіонери отримають і доплату за квітень та травень. Підвищення стосуватиметься 650 тис. осіб, або кожного четвертого з тих, хто працює, це приблизно стільки ж, як і в попередні роки.

Для непрацюючих пенсіонерів у травні змін у розмірах чи виплаті пенсій не передбачається, за винятком тих, хто досяг певного віку. Для них продовжать діяти дві постійні норми. Перша — отримають право на додаткове підвищення пенсій в індивідуальному порядку особи, яким виповниться 65, 70, 75 та 80 і більше років. Непрацюючі 65-річні пенсіонери за наявності у чоловіків 35-річного страхового стажу, у жінок 30-річного стажу, за законом мають право на пенсію у розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. Це на сьогодні 3458,8 грн, якщо пенсія вища, то надбавки, очевидно, не буде.

Друга постійно діюча норма: тим, кому у березні виповниться 70 років і більше, призначать надбавки до пенсії незалежно від її розміру з дня, наступного після дня народження. Це плюс 300 грн тим, кому 70–74 роки, 450 грн тим, кому 75–79 років і 570 грн 80-річним і старшим. Обидві надбавки додаються автоматично, нікуди звертатися не потрібно.

Інфляція: ціни не зупиняться, але пригальмують

Обидва експерти очікують сповільнення інфляції у травні, та цифри називають різні.

Андрій Забловський підкреслив: через неочікуване геополітичне загострення на Близькому Сході, яке призвело до значного подорожчання нафти і пального у світі, темпи інфляції в Україні виявились значно вищими за розрахункові.

«Уже з’являються прогнози, що інфляція у нас за підсумками року може бути двозначною, тобто вищою за 10%, однак, вважаю, що НБУ, який відповідає за її рівень, зробить усе, щоб ціни за рік зросли менше, ніж на 10%, — сподівається Андрій Забловський. — У травні інфляція все ж буде високою, оціночно 1,2%».

За прогнозом Андрія Шевчишина, ціни у травні зростуть лише на 0,8%, це вдвічі менше, ніж у березні (1,7%) та нижче, ніж у квітні (очікується 1,3%). Експерт вважає, що драйвером інфляції стануть фрукти, бо травень — місяць міжсезоння, коли торішня садовина закінчується, до нового урожаю далеко, яким він буде через примхи погоди, невідомо, а імпорт подорожчав через зростання курсу долара. А драйвером подешевшання — курячі яйця, ціна на десяток не фасованих може впасти навіть до 55 грн (на 10–12 грн), або близько 20%, тому що традиційно збільшиться пропозиція.

«Вартість інших основних продуктів харчування зміниться приблизно так, — говорить Андрій Шевчишин. — Хліб: зростання на 1–3%, діятиме інерція березневого подорожчання пального, вартість логістики і дорожчатиме якісне зерно через зменшення запасів. М’ясо +2–5%, бо травень — традиційний сезон пікніків, попит на свинину та курятину різко зростає. Молокопродукти: стабілізація або незначне зростання (+1%). Городина, набір для борщу–зниження ціни на 10–20%, бо з’являється масовий тепличний та ґрунтовий продукт (редис, огірки, зелена цибуля), що різко збиває ціну. Торішні картопля, морква, буряки можуть трохи подорожчати через великий відсоток псування».

Курс валют в Україні: долар ітиме до 45 гривень

Андрій Шевчишин охарактеризував травень як місяць накопичування валюти при зниженій її пропозиції.

«У три попередні воєнні роки гривня у травні слабшала, бо попит на валюту зростав, у тому числі й з боку населення, яке поступово накопичувало кошти для відпочинку тощо, вважаю, що так буде і в поточному році, — аргументував експерт. — Аграрії, які у попередні місяці були активними продавцями валюти на міжбанківському ринку, закінчують посівну, тому валюту майже не продають. Курс долара на готівковому ринку коливатиметься від 43,75 до 44,75 грн/долар, євро — від 51 до 52,5 і навіть до 53 грн/євро, але це при новому загостренні ситуації на Близькому Сході».

Андрій Забловський говорить, що у травні курс долара у традиційно демонструє волатильність (швидко змінюється вгору-вниз) через свята та весняну активність бізнесу

«Згідно з поточною динамікою на міжбанку, у травні безготівковий курс перебуватиме в межах 43,9-44,3 грн/долар, готівковий у межах 44,5–44,9 грн з можливими короткочасними спекулятивними виходами вище 45 грн, — аналізує Андрій Забловський. — Регулятор не допускатиме різких стрибків курсу, але поступово дозволятиме гривні девальвувати для підтримки бюджету. Офіційний курс НБУ очікується в коридорі 44,20–44,70 грн».

Ціни на пальне: дизеля по 100 гривень за літр не буде

Геннадій Рябцев спростував прогнози про те, що у травні дизельне пальне нібито може подорожчати до 100 грн/л.

«Малоймовірно, що інтенсивні бойові дії на Близькому Сході поновляться, і нафта знову подорожчає вище 100 доларів за барель (159 л), — аргументував Геннадій Рябцев. — Стосовно України: перше — дефіциту пального у травні не буде. Друге — у нас є два обмежувачі для цін на пальне: купівельна спроможність споживачів і регіональні та місцеві мережі-дискаунтери, у яких пальне дешевше на 5–7 грн/л, ніж у відомих всеукраїнських преміальних брендів. Преміум-мережі у травні тестуватимуть верхню межу подорожчання пального, але помітного росту на 3–5 грн/л, як було у квітні, не очікую».

Експерт підрахував: при вартості нафти 100 доларів за барель і ринковому середньому курсі долара 44,5 грн ціновий коридор по бензину А-95 становитиме 70–78 грн/л, по ДП — 84–88 грн/л. Вартість автогазу залишиться у травні на рівні 42–49 грн/л. Єдиний чинник, який змусить усі мережі підняти ціни — це курс долара. Зростання курсу на гривню додає 1,7 грн на літрі А-95 і 1,53 грн на літрі ДП, уточнив Рябцев.

За інформацією моніторингових структур ринку пального, на кінець квітня ціновий коридор по бензину А-95 становить від 68 до 77,5 грн/л, по дизелю від 84,5 до 93,5 грн/л, по автогазу від 41,5 до 48,5 грн/л. Середня ціна А-95 наразі 72,60 грн/л (+90 коп./л за місяць), ДП — 88,45 грн/л (+3,75 грн/л), автогазу — 45,3 грн/л (–1,2 грн/л).

Висновки

У травні в переважної більшості українців доходи не збільшаться. Ціни на пальне стабілізуються, а зекономити можна буде на дешевшій городині, яйцях та молокопродуктах.

