ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
348
Час на прочитання
7 хв

Економічний прогноз на травень: у кого зростуть зарплати, кому збільшать пенсії, наскільки подорожчає долар

Цінові рекорди позаду, попереду хитка стабільність. Сайт ТСН.ua з’ясував, що готує завершальний місяць весни для українців

Автор публікації
Фото автора: Олександр Панченко Олександр Панченко
Коментарі
Експерти пояснили, що зміниться у травні

Експерти пояснили, що зміниться у травні

Для українців продовжуються непрості часи: справжня весна ніяк не настане, хоча вже квітень закінчився, ціни на пальне залишаються високими, продукти дорожчають, гривня дешевшає, а зарплати і пенсії «на стопі».

Чого очікувати у травні від цін на пальне, вартість якого входить у вартість будь-якого товару чи послуги, як зміняться у травні зарплати, пенсії, якою буде інфляція, чи триватиме подорожчання доллара, читайте у щомісячному аналітичному проекті ТСН.ua.

Наші експерти: фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та експерт з питань енергетики і паливного ринку Геннадій Рябцев.

Зарплати: виростуть у тих, кому платять у валюті

Експерти не прогнозують помітного підвищення зарплат у травні. Головна причина — бізнес-структури пристосовуються працювати в умовах дорогого пального, витрати на логістику зростають. В такій ситуації зарплати можуть більшати лише точково, для висококваліфікованих працівників дефіцитних спеціальностей.

Андрій Забловський навів приклади, у яких нішах найбільший кадровий голод і зарплати досягають 50–60 тис. грн і вище.

«Це енергетики-високовольтники, бо через війну у нас постійні ремонти електромереж, оператори важкої будівельної техніки: екскаваторники, кранівники, водії бетононасосів — для відбудови та будови фортифікацій, логісти та водії категорії СЕ (далекобійники), агрономи-технологи, які вміють працювати з системами точного землеробства та дронами», — перерахував Андрій Забловський.

Саме завдяки цим професіям зростають середні зарплати. А от у інших галузях, перш за все у бюджетній сфері, зарплати у травні не зміняться, підкреслив експерт.

На думку Андрія Шевчишина, достеменно можна сказати, що зарплати у травні виростуть у тих, хто отримує їх у прив’язці до курсу долара.

«Долар у травні буде дорожчим, ніж у квітні (детальніше про це нижче, — Авт.), — говорить Андрій Шевчишин. — Відповідно зростуть зарплати у IT-секторі та міжнародних компаніях, це класика. А також у моряків, які працюють на іноземні судоплавні компанії, у топ-менеджменту агрохолдингів та трейдингових компаній, які заробляють валютну виручку, у співробітників міжнародних фондів та місій — ООН, Червоний Хрест тощо».

Нові тренди року, де платять у валюті — це мілітарі-сектор (виробництво дронів, засобів РЕБ) у спільних проєктах з оборонними гігантами Заходу та дизайнери, архітектори, 3D-художники, що мають прямі контракти з іноземними студіями.

Експерт оцінює кількість тих, хто заробляє у валюті у 7–9% від працюючого населення України, або у 1–1,2 млн осіб. Це значна кількість високооплачуваних фахівців, чиї заробітки помітно впливають на середню зарплату по країні.

За оціночними підрахунками Андрія Шевчишина, середня зарплата у травні досягне 31000 грн. Головний аргумент експерта — у травні середні заробітки виявляться вищими насамперед через те, що зростуть зарплати у валюті в перерахунку на гривні.

Пенсії: перерахують, але не виплатять

У травні фактично розпочнеться перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Як пояснили у Пенсійному фонді Україні (ПФУ), дані про сплату ЄСВ (єдиного соціального внеску) за I квартал надходять до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування лише у травні. І тільки після цього стає технічно можливим зробити коректний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Пенсії їм підвищать з квітня, тобто заднім числом. А виплата буде лише в червні, разом із збільшеною пенсією за червень, працюючі пенсіонери отримають і доплату за квітень та травень. Підвищення стосуватиметься 650 тис. осіб, або кожного четвертого з тих, хто працює, це приблизно стільки ж, як і в попередні роки.

Для непрацюючих пенсіонерів у травні змін у розмірах чи виплаті пенсій не передбачається, за винятком тих, хто досяг певного віку. Для них продовжать діяти дві постійні норми. Перша — отримають право на додаткове підвищення пенсій в індивідуальному порядку особи, яким виповниться 65, 70, 75 та 80 і більше років. Непрацюючі 65-річні пенсіонери за наявності у чоловіків 35-річного страхового стажу, у жінок 30-річного стажу, за законом мають право на пенсію у розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. Це на сьогодні 3458,8 грн, якщо пенсія вища, то надбавки, очевидно, не буде.

Друга постійно діюча норма: тим, кому у березні виповниться 70 років і більше, призначать надбавки до пенсії незалежно від її розміру з дня, наступного після дня народження. Це плюс 300 грн тим, кому 70–74 роки, 450 грн тим, кому 75–79 років і 570 грн 80-річним і старшим. Обидві надбавки додаються автоматично, нікуди звертатися не потрібно.

Інфляція: ціни не зупиняться, але пригальмують

Обидва експерти очікують сповільнення інфляції у травні, та цифри називають різні.

Андрій Забловський підкреслив: через неочікуване геополітичне загострення на Близькому Сході, яке призвело до значного подорожчання нафти і пального у світі, темпи інфляції в Україні виявились значно вищими за розрахункові.

«Уже з’являються прогнози, що інфляція у нас за підсумками року може бути двозначною, тобто вищою за 10%, однак, вважаю, що НБУ, який відповідає за її рівень, зробить усе, щоб ціни за рік зросли менше, ніж на 10%, — сподівається Андрій Забловський. — У травні інфляція все ж буде високою, оціночно 1,2%».

За прогнозом Андрія Шевчишина, ціни у травні зростуть лише на 0,8%, це вдвічі менше, ніж у березні (1,7%) та нижче, ніж у квітні (очікується 1,3%). Експерт вважає, що драйвером інфляції стануть фрукти, бо травень — місяць міжсезоння, коли торішня садовина закінчується, до нового урожаю далеко, яким він буде через примхи погоди, невідомо, а імпорт подорожчав через зростання курсу долара. А драйвером подешевшання — курячі яйця, ціна на десяток не фасованих може впасти навіть до 55 грн (на 10–12 грн), або близько 20%, тому що традиційно збільшиться пропозиція.

«Вартість інших основних продуктів харчування зміниться приблизно так, — говорить Андрій Шевчишин. — Хліб: зростання на 1–3%, діятиме інерція березневого подорожчання пального, вартість логістики і дорожчатиме якісне зерно через зменшення запасів. М’ясо +2–5%, бо травень — традиційний сезон пікніків, попит на свинину та курятину різко зростає. Молокопродукти: стабілізація або незначне зростання (+1%). Городина, набір для борщу–зниження ціни на 10–20%, бо з’являється масовий тепличний та ґрунтовий продукт (редис, огірки, зелена цибуля), що різко збиває ціну. Торішні картопля, морква, буряки можуть трохи подорожчати через великий відсоток псування».

Курс валют в Україні: долар ітиме до 45 гривень

Андрій Шевчишин охарактеризував травень як місяць накопичування валюти при зниженій її пропозиції.

«У три попередні воєнні роки гривня у травні слабшала, бо попит на валюту зростав, у тому числі й з боку населення, яке поступово накопичувало кошти для відпочинку тощо, вважаю, що так буде і в поточному році, — аргументував експерт. — Аграрії, які у попередні місяці були активними продавцями валюти на міжбанківському ринку, закінчують посівну, тому валюту майже не продають. Курс долара на готівковому ринку коливатиметься від 43,75 до 44,75 грн/долар, євро — від 51 до 52,5 і навіть до 53 грн/євро, але це при новому загостренні ситуації на Близькому Сході».

Андрій Забловський говорить, що у травні курс долара у традиційно демонструє волатильність (швидко змінюється вгору-вниз) через свята та весняну активність бізнесу

«Згідно з поточною динамікою на міжбанку, у травні безготівковий курс перебуватиме в межах 43,9-44,3 грн/долар, готівковий у межах 44,5–44,9 грн з можливими короткочасними спекулятивними виходами вище 45 грн, — аналізує Андрій Забловський. — Регулятор не допускатиме різких стрибків курсу, але поступово дозволятиме гривні девальвувати для підтримки бюджету. Офіційний курс НБУ очікується в коридорі 44,20–44,70 грн».

Ціни на пальне: дизеля по 100 гривень за літр не буде

Геннадій Рябцев спростував прогнози про те, що у травні дизельне пальне нібито може подорожчати до 100 грн/л.

«Малоймовірно, що інтенсивні бойові дії на Близькому Сході поновляться, і нафта знову подорожчає вище 100 доларів за барель (159 л), — аргументував Геннадій Рябцев. — Стосовно України: перше — дефіциту пального у травні не буде. Друге — у нас є два обмежувачі для цін на пальне: купівельна спроможність споживачів і регіональні та місцеві мережі-дискаунтери, у яких пальне дешевше на 5–7 грн/л, ніж у відомих всеукраїнських преміальних брендів. Преміум-мережі у травні тестуватимуть верхню межу подорожчання пального, але помітного росту на 3–5 грн/л, як було у квітні, не очікую».

Експерт підрахував: при вартості нафти 100 доларів за барель і ринковому середньому курсі долара 44,5 грн ціновий коридор по бензину А-95 становитиме 70–78 грн/л, по ДП — 84–88 грн/л. Вартість автогазу залишиться у травні на рівні 42–49 грн/л. Єдиний чинник, який змусить усі мережі підняти ціни — це курс долара. Зростання курсу на гривню додає 1,7 грн на літрі А-95 і 1,53 грн на літрі ДП, уточнив Рябцев.

За інформацією моніторингових структур ринку пального, на кінець квітня ціновий коридор по бензину А-95 становить від 68 до 77,5 грн/л, по дизелю від 84,5 до 93,5 грн/л, по автогазу від 41,5 до 48,5 грн/л. Середня ціна А-95 наразі 72,60 грн/л (+90 коп./л за місяць), ДП — 88,45 грн/л (+3,75 грн/л), автогазу — 45,3 грн/л (–1,2 грн/л).

Висновки

У травні в переважної більшості українців доходи не збільшаться. Ціни на пальне стабілізуються, а зекономити можна буде на дешевшій городині, яйцях та молокопродуктах.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
348
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie