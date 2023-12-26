Економіка на "воєнних рейках": що це означає і скільки часу Україна протримається без допомоги США

В Україні уже тривалий час говорять про економіку на "воєнних рейках". Особливо актуально це через те, що США так і не ухвалили рішення про допомогу Україні.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Коваленко.

Як працює економіка на "воєнних рейках"

У Радянському союзі під час Другої світової війни людей змушували працювати у три зміни, і всі можливі підприємства працювали в інтересах війни. Це все було можливо завдяки диктатурі і штучному розподілу набору для виживання.

Економіка на воєнних рейках

В Україні немає такої кількості промислових заводів і підприємств, немає автовиробництва. 60% нашої економіки – це сфера послуг – перукарні, юридичні фірми, кафе-ресторани – як вони можуть виробляти, приміром, снаряди? Тож виходить - виробляти зброю у промислових масштабах не можемо.

Потрібно менше купувати дорогих товарів

Міністр фінансів заявив, що суспільству треба зменшити споживання імпортних товарів у кілька разів. Якщо ми хочемо перейти на воєнні рейки. Може змінитися податковий режим. І додав – перестати купувати смартфони та авто.

Якщо ідеться про телефони і комп'ютери - то це 100-відсотковий імпорт. І уникнути його навряд чи можливо. Найпевніше, міністр мав на увазі преміум товари, коштовності наддорогі авто. І це має сенс, бо на імпорті заробляємо не ми, а на нас.

"Порада цілком пристойна, наприклад, я сприяю, буду казати дружині, щоб вона і не думала купувати щось таке імпортне, без чого можна обійтися. Це правильна порада, а краще купити військову облігацію", - каже економіст Олександр Савченко.

А щоб зменшити імпорт – потрібно створювати українським виробникам сприятливі умови. Зменшення податків і регуляторного тиску. Так українські виробники природнім шляхом будуть витісняти іноземців з нашого ринку.

"Обмеження зарплат чиновникам і працівникам державних структур. Це десятки мільярдів гривень", - пояснює Олександр Савченко.

Хто може перейти на "воєнні рейки"

Економіст зауважує, що приватні компанії могли б забезпечувати Україну зброєю. І якщо залучити 20-30 великих підприємств, як каже економіст, то пів мільйона безпілотників вони б створили вже у наступному році. Про успішну залученість приватних компаній казав і секретар РНБО Олексій Данілов.

Так само можемо замовляти одяг у своїх швейних фабрик, а не сплачувати у кілька разів дорожче за кордоном. Плюс це дає робочі місця і сплату податків, які йдуть до бюджету.

Скільки часу Україна зможе обійтись без допомоги Заходу

Поки США не проголосували за виділення нам грошей. За оптимістичним сценарієм це може статися у січні чи лютому наступного року. У структурі бюджету України кошти західних партнерів становлять 60%. Решта 40 – це наша економіка. А тому США звернулись до інших організацій.

"Вони нажали на Міжнародний валютний фонд, дайте достроковий транш. Нажали до Світовий банк", - пояснює Олександр Савченко.

Олександр Савченко

Також G7 знайшла можливість реструктуризації всього зовнішнього боргу аж до 2027 року. А це знімає з нас понад 10 мільярдів доларів виплат щороку. Тож гривня на цьому тлі зросте не суттєво.

"А ті 40% бюджету, нагадую, наповнює український бізнес. І саме їх можемо витрачати на війну, а гроші партнерів - ні. Вони йдуть на пенсії, заробітні плати бюджетникам і чиновникам, зокрема. Тож головне, аби підприємець платив податки, якщо не хоче пережити ще одну появу росіян під Києвом. А нам, як споживачам, купуєте українське - допомагаєте собі. А все імпортне збагатить іншу державу - наприклад, Китай", - пояснює кореспондентка ТСН.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❗❓ Українцям краще НЕ купувати нові телефони і машини? Все про "воєнні рейки" економіки!

Нагадаємо, експерт розповів, яким буде курс валют на Новий рік.

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