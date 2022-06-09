Економіка України переїздить на захід: як і куди евакують свій бізнес підприємці

Економіка України переїздить на захід: як і куди евакують свій бізнес підприємці

Економіка України переїздить на захід. Рятуючись від війни, багато бізнесменів перевели свої потужності в більш безпечні регіони. Волинська область - у цьому переліку. Місцева влада допомагає знаходити приміщення для роботи, налагоджує логістичні маршрути. Тут, кажуть, раді всім новим інвесторам.

Про це в ефірі телемарафону розповіла кореспондентка ТСН Маріам Оганнисян.

Олександр Борисенко підприємець, який у Києві вів свій бізнес та через бойові дії поблизу столиці був змушений перевести підприємство до Луцька.

"Специфіка нашої продукції - це норі зі спеціями прожарені. І вони безпечніші за наші чіпси. Ми навмання поїхали. Львів дуже великий і там була б більш затратна оренда складів. І тому подібне, а в Луцьку нас познайомили з міськрадою, Департаментом соцполітики і хлопці нам реально допомогли вибрати склад і адаптувати", - розповідає він.

Цей склад практично повністю заповнений азійськими продуктами. Товар розрахований для магазинів та ресторанів. Щоправда, зізнається підприємець, в Луцьку доведеться справу починати з нуля. У нього продукція специфічна, а тут більш звичні до традиційної кухні. Та надії не полишає, що споживач розпробує продукт і все налагодиться.

Олександр один з багатьох, який рятував свій бізнес після повномасштабного вторгнення Росії. Це офтальмологічна клініка, яка тільки нещодавно відкрилась у Луцьку. У планах власників було відкрити заклад в Дніпрі та Одесі. Та війна внесла корективи.

"Стояло питання про закриття клініки взагалі, або якимось чином налагодити роботу. Багато пацієнтів, які були під постійним оглядом офтальмологів, вони втратили доступ до офтальмологічної допомоги, виїхало дуже багато і лікарів теж і навіть на сьогоднішній день вони все одно приїжджають до міста Луцька", - говорить лікарка-офтальмолог Оксана Поліщук.

Та зараз робота клініки поступово налагоджується. Запустили соціальні програми. Для всіх військовослужбовців, працівників екстрених служб та їхніх рідних - огляд безкоштовний. Безоплатна послуга і для внутрішньопереміщених осіб.

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Рятуючись від війни підприємства переводять свій бізнес на захід України. І Луцьк в цьому переліку найпопулярніший. За словами міського голови, охочих багато і всім вони раді.

"Спектр діяльності, якою займаються релаковані підприємства він доволі широкий, є працювати над чим і далі, тому що приїжджають до нас ті чи інші підприємства, оглядають територію, приміщення, цехи, цікавляться умовами оренди, умовами придбання і ми на постійному контакті перебуваємо з ними", - зазначає міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Варто зазначити, що наразі у Луцьку працює центр підтримки евакуації бізнесу, тут готові створити умови для кожного.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 106-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.