Економіка України зазнає великих збитків від війни: чи доведеться українцям затягувати паски 2023-го

Економіка України зазнає колосальних збитків від російської збройної агресії. Наступного року збільшення зарплат не буде, не переглядатиметься і прожитковий мінімум. Річний прогноз падіння реального ВВП може становити до 35%. Натомість зростання мізерне - трішки більше 3%. Втім, і це лише орієнтовні цифри. Наразі усі втрати оцінити важко, адже війна триває.

Чого чекати українцям і як туго затягувати паски - в сюжеті ТСН.

Інфляція у 30%, високі ціни та неіндексована зарплата - ось що чекає на українців 2023-го. В грудні Кабінет міністрів України провів індексацію доходів. Щоправда, мінімальне зростання, на жаль, не компенсує рекордного підвищення цін. Ба більше - нещодавнє збільшення прожиткового мінімуму може стати останнім до кінця війни.

"На зарплату і соціалку йде підтримка західних партнерів. Все, що збирається всередині країни, на війну. Бюджет насправді дуже простий", - каже економіст Павло Кухта.

Простий бюджет і складне життя українців. Оксана - продавчиня в невеличкому магазині. Через війну жінка більше семи місяців була без роботи. Набралася боргів, які доведеться віддавати тривалий час, а майбутні економічні прогнози полегшення ситуації не обіцяють. "Страждає оплата за квартиру, комунальні послуги. Як з цим розраховуватися", - каже вона.

Попри складні економічні прогнози, урядовці таки анонсують незначне, але зростання соціальних благ наступного року. "Загальна норма соціальних стандартів зросте на 4-5%. Саме стандарти, як і прив'язаність до прожиткового мінімуму", - каже перша заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчак.

Є позитив і в очікуванні нацбанку України. Попри падіння ВВП та високу інфляцію, економіка наступного року почне відновлюватися.

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