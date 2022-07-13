Економіст пояснив, чому на міжнародному ринку зрівнявся курс долара та євро

Економіст Сергій Фурса пояснив, чому так сталося та що це означає.

Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Насправді це нічого глобально не означає. Якщо ви спитаєте пересічного німця, який курс долара до євро, він вам не скаже, йому байдуже. Насправді, долар і євро нормально ходять туди-сюди. 2008 року (ред. - світова економічна криза), наприклад, було півтора долара до одного євро. Чому зараз це відбувається? Через глобальні економічні процеси. Тому що в економіці США все краще, ніж в економіці Європи. У німців вперше за багато років торгівельний дефіцит. Бо їхня модель - купуємо дешевий газ в Росії, продаємо дорогі товари в Китай - перестала працювати. Газ став дорогий і Китаю також багато чого не подобається. Просто вони стали менше продавати і це тисне на валюту", - пояснює економіст.

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Ще одним фактором, говорить Фурса, є інфляція.

"Плюс у світі інфляція шалена, як і в Україні. А єдиний спосіб боротьби з інфляцією - це підняття вартості грошей. І американський Центральний банк вже підняв, а Європа ще не підняла. І так працює глобальна економіка, якщо ваші ставки в країні вищі, то ваша валюта цікавіша і в результаті усі побігли в долар і євро впав", - зазначив він та додав, що у період економічної кризи, яку прогнозують, долар найбезпечніший.

Варто зазначити, що офіційний курс гривні до долара зафіксований Нацбанком на рівні 29,25 грн/дол. від 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, Національний банк України від 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більше, ніж на 10%.

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