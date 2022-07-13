Економіст пояснив, чому в Україні стався стрибок долара і що буде з курсом далі

Економіст Сергій Фурса пояснив, чому в Україні стався стрибок курсу долара з 35 до 37 грн.

Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Чому стався стрибок курсу з 35 до 37 грн. за долар. Минулого тижня найбільший банк ПриватБанк і Монобанк перейшли на своїх картках на ринковий курс. До цього, коли усі банки перейшли, вони тримали курсу ближче до офіційного курсу - фіксованого, який 29 грн. за долар. Чому вони відмовилися від цього? Бо картковий туризм, схеми, де з картками їхали за кордон, знімали і прокручували цю історію", - пояснив економіст.

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Він зазначив, що таким чином, після підняття курсу цими двома банками, долару стало дорожче потрапляти на чорний ринок і курс виріс.

"Скоріш за все на чорному ринку були схеми, які побудовані саме на картковому туризмі. Це дозволяло долару потрапляти на чорний ринок. Коли вони підняли цей курс, то дорожче стало долару потрапляти на чорний ринок і власне ми побачили цей стрибок", - говорить Фурса та наголошує, що бігти наразі міняти гривні не варто, оскільки, що буде далі з курсом важко передбачити.

Варто зазначити, що офіційний курс гривні до долара зафіксований Нацбанком на рівні 29,25 грн/дол. від 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, Національний банк України від 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більше, ніж на 10%.

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