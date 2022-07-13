Економіст прогнозує відмову Нацбанка від фіксованого курсу: що буде з доларом та цінами в України

Економіст Сергій Фурса пояснив, які це матиме наслідки та як вплине на ціни.

Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Через війну у Національному банку суттєво скорочуються резерви, тому він восени буде вимушений відмовитися від фіксованого курсу. Тому що просто немає сил його тримати", - вважає економіст.

Фурса також зазначає, що як наслідок це призведе до стрибка долара і зростання цін. Водночас він наголошує, що спрогнозувати до якого саме рівня після відмови від фіксованого курсу зросте долар наразі важко.

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"Спочатку курс банківський, міжбанківський мігрує до того, що ми бачимо в обмінниках. Тобто нам зараз все імпортують по 29, а тоді будуть по 37 грн. за долар. І це стрибок цін ще один. А далі що там буде від 37 грн/дол. залежить від того, наприклад, чи Нацбанк знову зафіксує курс, а може не буде фіксувати. Тому зараз важко сказати, що цей запас міцності тримання він у найближчі місяці може і вичерпатися", - говорить економіст.

Варто зазначити, що офіційний курс гривні до долара зафіксований Нацбанком на рівні 29,25 грн/дол. від 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, Національний банк України від 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більше, ніж на 10%.

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