Економіст прогнозує відмову Нацбанка від фіксованого курсу: що буде з доларом та цінами в України

Восени Національний банк України буде вимушений відпустити курс валют.
Економіст Сергій Фурса пояснив, які це матиме наслідки та як вплине на ціни.
Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".
"Через війну у Національному банку суттєво скорочуються резерви, тому він восени буде вимушений відмовитися від фіксованого курсу. Тому що просто немає сил його тримати", - вважає економіст.
Фурса також зазначає, що як наслідок це призведе до стрибка долара і зростання цін. Водночас він наголошує, що спрогнозувати до якого саме рівня після відмови від фіксованого курсу зросте долар наразі важко.
"Спочатку курс банківський, міжбанківський мігрує до того, що ми бачимо в обмінниках. Тобто нам зараз все імпортують по 29, а тоді будуть по 37 грн. за долар. І це стрибок цін ще один. А далі що там буде від 37 грн/дол. залежить від того, наприклад, чи Нацбанк знову зафіксує курс, а може не буде фіксувати. Тому зараз важко сказати, що цей запас міцності тримання він у найближчі місяці може і вичерпатися", - говорить економіст.
Варто зазначити, що офіційний курс гривні до долара зафіксований Нацбанком на рівні 29,25 грн/дол. від 24 лютого 2022 року.
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