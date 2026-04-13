Економіст розповів, коли найкраще купувати долар

Найближчими тижнями американська валюта в Україні може ще трохи втратити в ціні. Попри загострення на Близькому Сході та світове зростання цін на нафтопродукти, Нацбанк має дієвий механізм для стримування інфляції — ситуативне зміцнення національної валюти.

Про це у коментарі ТСН.ua розповів економіст Олег Пендзин.

Березень 2026 року продемонстрував помітне прискорення інфляції — до 7,9% у річному вимірі. Головним чинником стало здорожчання нафтопродуктів. Оскільки пальне в Україні переважно імпортне, його вартість безпосередньо залежить від стабільності гривні.

«У квітні інфляція може бути ще більшою через стрімке зростання цін на пальне. Тому Нацбанк, який відповідає за рівень цін, для її стримування продовжуватиме зміцнювати гривню за кошт продажу золотовалютних резервів», — вважає економіст Олег Пендзин.

Хоча у березні резерви НБУ скоротилися на 5%, їхній обсяг залишається «солідним» — понад 51 млрд доларів, що дозволяє регулятору повністю контролювати ситуацію на ринку.

За словами експерта, попит на валюту з боку українців зараз знижується, а пропозиція в обмінниках залишається достатньою.

Прогноз курсу на кінець квітня:

Продаж: 43,50 грн/дол (зниження на 20–25 коп.);

Купівля: 43,00 грн/дол.

