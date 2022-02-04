Економіст розповів, що відбувалося на валютному ринку у січні і як вдалося нормалізувати гривню

Економіст розповів, що відбувалося на валютному ринку у січні і як вдалося нормалізувати гривню

За словами економіста, втримати економічну незалежність України вдалося завдяки ефективним діям НБУ.

Зовнішня загроза з боку Російської Федерації негативно вплинула на економіку України у січні і спричинила нестабільну ситуацію на валютному ринку.

Таку думку висловив економіст Михайло Кухар у четвер, 3 лютого, в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Зовнішня загроза спровокувала одразу дві події в січні. Перша - це паніка на валютному ринку, відтік іноземних інвесторів, фактично, це панічна втеча іноземних інвесторів. І в цих умовах не можна не відзначити український загін дипломатів, які сьогодні представлені. Другі герої - це наші військові", - сказав Кухар.

За його словами, втримати економічну незалежність України вдалося завдяки ефективним діям Національного банку України.

"Я пам'ятаю 5 економічних криз за чверть століття новітньої історії України. Лише в трьох випадках НБУ діяв настільки вправно і настільки вміло", - зауважив економіст.

Нагадаємо, що у січні гривня активно знецінювалася через можливе російське військове вторгнення до України. Від початку 2022 року долар США за курсом НБУ здорожчав на півтори гривні.

У Нацбанку пояснили, що між поточною ситуацією у зв'язку із загрозою можливого нападу РФ та "шоком", зумовленим COVID-19 у березні 2020 року, коли тільки почали діяти карантинні обмеження, є низка відмінностей. Зокрема, у січні 2022 року українці купили валюти на суму $165 млн, тоді як у березні 2020 року – на $224 млн.

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