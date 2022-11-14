Економлять газ і не беруть грошей із бюджету: в Дрогобичі впроваджують альтернативне опалення

Хоча це спільний проєкт міста і приватних інвесторів, але бюджетних коштів у ньому - ані копійки.

Котельню на альтернативному паливі, яка зігріватиме квартири, запустили у Дрогобичі на Львівщині, йдеться в ТСН.

Це спільний проєкт міста і приватних інвесторів, які покрили усі витрати. Котельня обігріває близько тридцяти багатоповерхівок, а також школи, дитячі садочки і лікарні. Вона дозволить зекономити 20% газу під час опалювального періоду.

“Це тирса, якою ми палимо на котлах, це хвойні дерева. Це відходи деревини, які нам привезло місто. Це з парків, всякі гіляки, і ми їх домішуємо”, - показують у котельні своє паливо.

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Усе автоматизовано, кажуть працівники. Тирса і інші відходи поступають до чотирьох твердопаливних котлів, а завдання працівників – налаштувати комп’ютерний механізм та спостерігати.

Хоч це спільний проєкт міста і приватних інвесторів, але бюджетних коштів у ньому - ані копійки. “Те, що приватник прийшов до міста, і те, що для населення поставив свої котли, такого ще ні в одному місці, я ж в асоціації, - повідомляє міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

Котельню випробували ще на початку року, вона спрацювала зразково. У міськраді кажуть, свідомо прагнуть альтернативного опалення, щоб не залежати від газу. Одна котельня зможе обігріти 20% одразу двох міст - Дрогобича та Стебника. Це близько тридцяти багатоквартирних будинків, освітні й медичні заклади. “Загальна продуктивність котельні - 4 мегавати, що дозволяє замістити природний газ за опалювальний сезон в межах мільйона метрів кубічних”, - зазначає директор комунального підприємства Ігор Хом’як.

Це дасть заощадити десять мільйонів гривень, кажуть посадовці. Навіть при тому, що ціна на деревину від початку року суттєво зросла. “Коли ми починали цей проєкт, ціна самих дрів була 600 грн, а тепер вже - 1600 грн, собівартість зросла”, - додає Ігор Хом’як.

Зараз в місті непокояться через можливі аварії, які можуть спричинити російські обстріли. Вже міркують, як у такому разі розподілити тепло для усіх жителів. Тому планують будівництво ще однієї такої котельні, але вже наступного року.

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