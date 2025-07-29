Співпраця "Українських вертольотів" із росіянами: скандальна історія отримала продовження

В Україні спалахнув скандал через співпрацю з росіянами. / © ТСН

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За півтора місяці після оприлюднення скандальних фактів про ймовірну співпрацю української компанії з росіянами державні органи так і не прокоментували публічно цю ситуацію.

Раніше журналісти проєкту Хапуга.ua розповідали про те, як саме компанія «Українські вертольоти» орендує борти за паперами нібито у Сполучених Штатах Америки, але за фірмою звідти «Альфа Авіейшн» стоїть громадянка Росії Марія Юдіна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вертольоти з РФ під українським прапором! Як росіянка володіє авіапарком в Україні? ХАПУГА.UA

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Керівник Державної авіаслужби Олександр Більчук досі мовчить з цього приводу. Замість фактів, як перевірялися українські-російські вертольоти та хто відповідальний за перевірку — в Державіаслужбі дали відписку, в якій машинально посилаються на закони і процедури: по факту на те, що вертольоти були зареєстровані на підставі поданих документів, які перевіряли відповідні служби, і в них нібито питань і підозр не було. І це вкрай дивно, адже ДАСУ має чітко розуміти історію бортів, які вносять у державний реєстр.

«Повітряні судна — вони є дуже специфічними і вся історія попередніх власників чітко відстежується. Тому я поставив питання Державіаслужбі, щоб мені надали відповідь: чи перебували ці вертольоти у власності росіян, чи держпідприємств, чи кінцевим бенефіціаром є росіяни», — каже нардеп, член Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Нові факти розслідування

Журналісти дізнались нові факти про справжніх власників нібито українських вертольотів в Росії та людей із погонами, хто міг всю цю історію реалізувати.

«Про УВ вперше взнав в 22 році, коли військові звернулися з питанням, що компанія не повертає вертольоти, які вкрай необхідні для відбиття агресії рф. Після цього я почав відправляти депутатські звернення», — каже Федір Веніславський.

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Нардепа Веніславського — члена комітета ВР з нацбезпеки після участі в програмі компанія «Українські вертольоти» почала звинувачувати у рейдерстві.

«Видно, десь наступив на болюче місце, тому що вони так гостро відреагували. Написали відкрите звернення до президента, що я намагаюсь якимось чином приймати участь в якихось рейдерських атаках. Не знаю на чиєму боці, мені це самому цікаво. Це виключно мої функції як голови комітету держбезпеки і я їх виконую в інтересах сектору безпеки і оборони», — каже він.

В нашому минулому випуску ми показали прямий зв’язок компанії УВ з росіянкою Марією Юдіною, чоловік якої Кирило Аносов — добре відомий великий вертольотний діяч у Росії, пов’язаний, зокрема, з авіакомпанію «АПК Вектор»

У свою чергу компанія «Українські вертольоти» заявила про інформаційний тиск та атаки на неї: провели прес-конференцію та зробили звернення до президента, але що найцікавіше і показове — так і не прокоментували більш ніж аргументовані підозри в співпраці з людиною з російським паспортом.

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“Українські вертольоти» в своїх двох зверненнях сумарно майже на півтори години проговорюють одні і ті самі тези — платять податки, допомагають дітям сиротам, допомагають військовим — тобто наголошують на благодійності і сплаті податків. А фактичні питання що співпраці з росіянами — ігнорують, тобто бачимо в їх виконанні банальний прийом окозамилювання.

Але питання у нас про співпрацю української компанії з росіянами, а конкретно — з Марією Юдіною, росіянкою, яка постійно або тимчасово проживає у США.

«Є директор цієї компанії Марина Юдіна, яка є громадянкою США. 39:02 Стверджувати, що є якийсь зв’язок між РФ і американською компанією — для нас це дивно», — каже виконавчий директор ПрАТ «Авіакомпанія „Українські вертольоти“ Сергій Букорос.

Проте довести, що бізнес-партнерка української компанії росіянка, дуже просто. Для цього варто зайти на офіційний сайт податкової служби Росії, ввести паспортні дані Юдіної і отримати її податковий номер.

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“Є офіційний документ, де зазначається, що Марія Юдіна має податковий номер в Росії. Є номер її внутрішнього паспорта, що засвідчує громадянство. Це паспорт виданий у Москві, таким-то райвідділком, саме Марії Юдіній. Які ще можуть бути питання? Окрім того, співмешканець Юдіної Кирило Аносов має безпосереднє відношення до російської авіакомпанії “АПК ВЕКТОР”, яка досі дуже тісно співпрацює з держорганами в РФ”, - йдеться у матеріалі проєкту.

Чому щодо цих конкретних фактів в компанії, ані пари з вуст? Чому «вертольоти» упевнені, що «пронесе»?

Що відомо про гендиректора “Українських вертольотів”

Сергій Букорос — наразі виконавчий директор компанії з юридичних питань, а до цього — керівник Управління правового забезпечення Генштабу та юридичної служби Збройних сил України.

Разом з ним російські сліди цього бізнесу, здається, може підчищати виконавчий директор компанії Сергій Яровий — він взагалі генерал МВС. Був заступником цілих двох міністрів.

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Також нинішній керівник УВ раніше відповідав в МВС за Нацгвардію, де УВ зі скандалами та за копійки орендувала ті ж самі вертольоти, які потім довгий час не повертала.

Окрім цих двох колишніх великих начальників у компанії зараз працює низка інших осіб з досвідом керівної роботи у МВС, Збройних силах країни, податковій, Укроборонпромі.

Погрози редакції “Хапуга.ua”

Інформація про співпрацю настільки муляє очі українським ділкам та самій пані Юдіній, що вони розпочали тиск на редакцію “Хапуга.ua”. Людина з американським ім’ям і прізвищем Бертон Ландау прислала на пошту редакції лист, де в ультимативній формі вимагає видалити той перший сюжет-викриття про Юдіну і УВ.: «Негайно та назавжди видалити наклепницький відеоконтент з вашого YouTube-каналу. Негайно та назавжди видалити відповідну письмову статтю на сайті. Зробити офіційне та публічне спростування, включаючи відео з вибаченнями»

Хто ж такий цей «американський» юрист, що дозволяє собі в такій формі наїзд на українських журналістів? Бертон Ландау — засновник юридичної компанії “Саут Флоріда Ло”, а за сумісництвом — член російсько-американської асоціації юристів.

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Нам він писав англійської, але нащо — міг би просто одразу мовою своєї клієнтки, адже Ландау насправді дуже вправно спілкується російською — ось він, наприклад, на радіо “Руса.фм”. Ми, звісно, спробували зателефонувати власниці вертольотів Юдіній щоб розпитати і про її російськомовного адвоката, і про її коханого чоловіка-росіянина, і загалом про зв’язки з РФ та все інше. Але вона довго не брала слухавку, а потім просто скидала виклики та видаляла дзвінки, наче їх і не було взагалі”, -зауважують журналісти.

Так було і під час дзвінків на американській номер компанії Юдіної, і на її загальновідомий номер в Росії.

Приблизно таку саму позицію займає і компанія “Українські вертольоти”. Їх прес-секретар просто ігнорує прохання про інтерв’ю. А власник і директор — Володимир Ткаченко таке враження, ніби десь ховається, за жодною з його адрес поважного діяча не знайшли. Втім, пан Ткаченко, як встановило слідство, є власником чи-то посвідки на проживання на Кіпрі, чи-то взагалі паспорту цієї країни — відтак просто цілком може бути за кордоном.

Чомусь не хоче коментувати співпрацю з РФ і син пана Ткаченка Антон — ще один топ-менеджер “Українських вертольотів”.

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“Про що весь цей ігнор від причетних свідчить? Ми вкотре пересвідчились, що «Українські вертольоти» працюють з росіянкою, яка може й живе в Америці, але має паспорт РФ, користується послугами адвокатів російсько-американської асоціації. Здавалося б — все на лице, але розслідування в УВ чомусь називають «вигаданою схемою”. Адже врешті решт мова може іти про допомогу Росії в обході західних санкцій, про спільний бізнес із представниками країни-агресора, про фінансування путінського режиму”, - йдеться у матеріалі.

З цього приводу журналісти направили запит в РНБО, і отримали відповідь: у проблемі ймовірно співпраці компанії «Українські вертольоти» з росіянами тепер має розібратися член Радбезу, голова СБУ Василь Малюк — це його фронт роботи, і він же після дослідження має право винести питання — в тому числі введення санкцій — на найближче засідання Ради національної безпеки та оборони. Тож чекаємо на результат!

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вертольоти з РФ під українським прапором! Як росіянка володіє авіапарком в Україні? ХАПУГА.UA

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