Відсиділа наступ РФ у Криму: ексдиректорка школи в Києві з російським паспортом може відсудити 500 тис. грн

Ексдиректорка однієї зі столичних шкіл, кримчанка Ольга Слободянюк, працювала в Криму за окупаційної влади та отримала російський паспорт. Згодом вона переїхала до Києва та стала директоркою однієї зі столичних шкіл, але до Криму їздити не припинила. Там вона була й на початку повномасштабного вторгнення і пересиділа наступ на Київ. Проте після повернення з окупованого півострова директорка з російським паспортом звернулася до суду та виграла: відсудила 100 тисяч гривень і не планує зупинятися.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Неллі Ковальської.

Нова директорка школи воює з попередницею

Директорка школи №292 Олена Степаненко вже майже рік змушена воювати зі своєю попередницею, що очолювала школу до початку 2022 року. Воює за справедливість і шкільні гроші.

"Вона тепер хоче за весь час, коли її усунули - від 24 лютого 2022 року до 3 липня 2023 року, - щоб нарахували, надали розрахунки і виплатили", - каже Олена Степаненко.

Екскерівниця школи, кажуть педагоги, може отримати 500 тисяч гривень за те, що нічого не робила.

Директорка школи №292 Олена Степаненко

Директорка школи на початку війни була у Криму

"25 лютого я мала повертатися, але на жаль, почалась війна і я не змогла повернутися. Бо пункти пропуску, якими я завжди послуговувалася, були закриті", - каже ексдиректорка школи №292 Ольга Слободянюк.

Ольга – кримчанка. На окупованому півострові досі живе вся її родина: батько, син і донька. Вона не приховує, що досі має російський паспорт. Але переконує, що його її змусили взяти.

На початку війни директорка радила вчителям "триматися"

До Києва пані Ольга виїхала через кілька місяців після окупації Криму. У школі вона працювала від 2016 року. Питань до неї, як до директора, у колективу не було аж до 24 лютого 2022 року. Коли почалася повномасштабна війна, обурені працівники школи кажуть, що директорка їм радила "триматися".

Вчителі кажуть, що ексдиректорка фактично кинула їх напризволяще. Нинішня директор пояснює – вчителі дійсно були обурені. Бо мету візиту до Криму у тривожному лютому 2022 року пані Ольга не приховувала - їхала святкувати ювілей сина.

Ексдиректорка вимагає виплатити їй кошти

До Києва директорка повернулася влітку. Але до школи не прийшла. А пішла одразу до суду – оскаржувати своє усунення з посади.

Директорка школи №292 Олена Степаненко

І в суді першої інстанції, і в апеляційному – Ольга виграла. Довела, що звільнили її незаконно. Але не залишила школу в спокої та вимагає грошей.

В школі підозрюють, що колишня директорка судитиметься далі й вимагатиме, щоб із нею розрахувалися за весь час дії її контракту. Сума може сягнути пів мільйона гривень. І виплатити їх змусять школу. Колектив школи це обурює, бо екскерівниця залишила їх і не працювала.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В Києві суд поновив на роботі директорку школи з російським паспортом

Нагадаємо, в Україні побудують першу школу під землею.

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