Ексгумація лікарських справ: аби довести лікарську помилку, згорьованій мамі довелось викопати тіло сина

Результати незалежної експертизи обурили навіть представників МОЗ. Бо з тіла зникли внутрішні органи.

ТСН.Тиждень дізнався, чому в Україні майже неможливо довести лікарську помилку. І чому, аби довести вбивство власного сина, мамі військовослужбовця і хірурга Олега Бенци з Тернопільщини довелося погодитись на ексгумацію тіла.

Ця моторошна історія почалась рік тому. Військовослужбовець і хірург Олег Бенца відчув болі в животі, у нього була гостра форма панкреатиту. За допомогою він звернувся до лікарні, якій довіряв найбільше і де знав усіх, бо працював там сам, перш ніж пішов воювати на фронт. Від моменту, коли він переступив поріг лікарняної палати, мине 2 доби. 38-річний Олег Бенца помре – і причину смерті встановлюватимуть цілий рік.

"Фактори, які могли вплинути на розвиток ускладнення – відсутність реальної діагностики і патологічного стану, неадекватна діагностика, відсутність додаткових методів діагностики УЗД, неправильне тлумачення лабораторних досліджень" - це згодом, після смерті чоловіка, констатує Дмитро Дзюба, експерт клініко-експертної комісії МОЗ.

Аби знайти винних у смерті сина, Анна Бенца погодилась на відчайдушний метод – ексгумацію тіла. ТСН.Тиждень дізнався результати незалежної експертизи. Вони обурили навіть експертів із МОЗ. Бо з тіла зникли внутрішні органи.

"Коли було проведено ексгумацію тіла, що до речі дуже рідкісний випадок, виявили, що відсутні в тілі саме ті органи, які і мали би бути досліджені патологоанатомом як одна з причин смерті особи", - розповів ТСН.Тижню Олег Мицик, адвокат потерпілої.

Тобто хтось витягнув із тіла померлого всі нутрощі, що зменшує шанси матері довести недбальство лікарів. Однак до суду справа таки дійде. І цей медичний детектив може стати прецедентом для України. Чим завершиться ця історія? І чи вдасться ексгумувати лікарські помилки у цій справі.

Ексклюзивні кадри і приголомшливі подробиці резонансної справи дивіться у неділю, о 19:30, у ТСН.Тижні з Аллою Мазур.

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