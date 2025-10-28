Екшн на Дарницькій площі у Києві: “Рембо” розтрощив авто і пішов у кулачний бій (відео)

Бійка на дорозі / © pixabay.com

У Києві на Дарницькій площі ставсяінцидент, що розпочався як звичайний дорожній конфлікт, але швидко переріс у справжній «екшн» із пошкодженням автівки та бійкою.

Як повідомили ТСН.ua у поліції Києва, за попередніми даними, конфлікт між двома водіями виник через порушення Правил дорожнього руху одним із учасників.

Як повідомляють очевидці, один із водіїв, якого вже встигли охрестити «Рембо», спочатку розтрощив скло автомобіля опонента, а потім вступив із ним у кулачний бій.

На місце події оперативно прибула поліція після виклику на 102.

За інформацією поліції, учасники конфлікту не завдали один одному серйозних тілесних ушкоджень.

«Було звернення на 102 та зареєстровано заяву, попередньо конфлікт стався через порушення ПДР одним з водіїв, тілесні ушкодження один одному не завдали, розбите скло одного з авто», розповіли ТСН.ua у поліції Києва.

Наразі зареєстровано відповідну заяву.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини дорожнього інциденту, що призвів до бійки та пошкодження майна.

