Ексклюзив. Матвієнко розповіла про розлуку з Мірзояном та що одразу зробить після перемоги України

Редакція сайту ТСН.ua поспілкувалася із зірковими дружинами захисників, де героїні розповіли, як відпустили коханих на війну, як переживають розлуку та про що мріють після перемоги.

Своєю історією поділилася також дружина артиста Арсена Мірзояна, співачка Тоня Матвієнко.

Так, артистка зізналася, що не вірила, що Росія піде повномасштабним вторгненням на Україну. Виконавиця гадала, що світ не дозволить вбивати людей та нападати на мирну країну, яка має великі досягнення в різних сферах, жила щасливо та прагнула розвитку.

Втеча з Києва та рішення Мірзояна повернутися до столиці

Втім, вже 24 лютого разом із коханим, співаком Арсеном Мірзояном, знаменитість у стресі тікала зі столиці. Подружжя виїхало до Яремче. Дорога була не з легких.

"Спочатку нам потрібно було зупинитися в Київській області, а потім 25 годин у дорозі в Яремче. Здається, ми навіть не розмовляли з Арсеном. Уже у Яремче, я бачила, що він весь час із кимось листується, з кимось зідзвонюється. Тоді я його не чіпала. На день третій він просто підійшов та повідомив: "Я повертаюся до Києва. Бережи Ніну". Було неймовірно важко його відпускати, але я розуміла, що в мене чоловік великий патріот і його рішення вірне", – пригадала знаменитість.

Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Як співачка переживає розлуку з коханим

Тоня поділилася, що у перші дні війни думала лише про те, як буде складатися життя українців далі. Зараз же її місія спрямована на дітей: "Чоловік рятує країну, я дбаю про дітей. Дуже сумую за Арсеном, але зараз розумію, що інакше не може бути".

Остання зустріч з Арсеном

Востаннє Тоня та Арсен бачилися 7 травня. Емоційна зустріч відбулася у Німеччині, коли співачка приїхала до своєї зіркової мами Ніни Матвієнко на благодійний концерт для дітей-переселенців. У той час Арсен також волонтерив у Європі — віз до України машину швидкої допомоги. Музикант спланував свій маршрут через місто, де перебувала його кохана.

Фото: пресслужба Тоні Матвієнко

"Нашій родині потрібна була ця зустріч — скучили одне за одним. Я його дуже чекала. Дивилася на годинник, розуміла от-от приїде, але були проблеми зі зв'язком. Проте Арсен знав геолокацію, тому я його завжди виглядала з балкону. На раз п'ятий побачила його блукаючого у дворі, не стрималася, та просто заверещала: "Арсееееен". Ніна не знала, для неї це був сюрприз, що тато має приїхати, тому коли почула його ім'я, вибігла до мене на балкон та вкрилася сльозами. Коли зустрілися, прилипли до нього, як жуйки. Обіймалися дуже довго", – пригадала артистка.

Фото: пресслужба Тоні Матвієнко

Про зв'язок з коханим

"Ми розуміли, що багато часу на розмови в нас не буде. Тому домовилися, що кожного ранку від нього буде принаймні текстове повідомлення "Кохана, жив, здоров". Коли ми виїхали за кордон, перейшли з Арсеном на відеодзвінки. Так підбадьорюємо одне одного", – поділилася зірка.

Співачка підтримала жінок, які чекають на коханих з війни

Також Тоня Матвієнко звернулася до жінок, які чекають на своїх коханих із фронту.

"Дівчата, будьте сильними, як наші любі чоловіки й наша нація загалом. Віри та надії нам, що перемога буде скоро, а наші захисники будуть живі та здорові. Пам'ятайте, любов не має меж, тому нехай ваша любов надасть сил нашим захисникам", – зазначила вона.

Перше, що Тоня зробить, коли Україна переможе

"У нас велика родина. І, впевнена, перше що ми зробимо — обов'язково обіймемося й не стримуючи емоцій будемо святкувати перемогу України. А зараз я просто сумую за Україною та запахом рідної хати", – зізналася артистка.

Фото: пресслужба Тоні Матвієнко

Нагадаємо, раніше Марічка Падалко розсекретила, які завдання зараз виконує її чоловік-захисник. Ведуча зазначила, що це небезпечна робота.

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