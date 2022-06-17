Ексклюзив. Наталка Денисенко розповіла про негативні думки, розлуку з Федінчиком та смерть захисників

Відома українська акторка Наталка Денисенко дала ексклюзивне інтерв’ю сайту ТСН.ua, де розповіла, як відпустила чоловіка, актора Андрія Федінчика захищати країну та як переживає розлуку з коханим.

Артистка зізналась, що спершу не хотіла відпускати обранця. Втім, коханий переконав її, що він мусить захищати Україну. Тому, коли Федінчик вступив до лав тероборони, вона це сприйняла як належне.

Що допомагає акторці вгамувати негативні емоції

Як і всі жінки, знаменитість дуже хвилюється за чоловіка. Втім, найперше, що їй допомагає відволіктися та триматися в тонусі – 4,5-річний синочок Андрійко.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик з сином / Фото: instagram.com/andreyfedinchik

"Він дуже чутливий. Навіть, коли я там засмучуюся через новини абощо, він все це бачить, відчуває і розуміє. Тому я завжди слідкую за своїм станом, щоб показувати йому, що життя триває. Я воджу його гуляти, намагаюся відволікати, наприклад малюванням. Дитина – це, звичайно, те, що більш за все допомагає триматися, тому що діти – наше майбутнє. Ми, жінки, маємо бути сильними заради дітей і триматися в ресурсному стані, хоча б заради них, щоб їхня психіка не страждала", – поділилася знаменитість.

А коли артистка починає думати про погане – молиться та заспокоює себе тим, що все буде гаразд, оскільки чоловік "під її енергетичним захистом".

Також зірка зазначила, що її відволікає спілкування з близькими та своїми підписницями в Instagram. Як розповіла Наталка, у багатьох її фоловерок чоловіки також пішли захищати Україну від російських окупантів.

"Зрозуміти, що ти не один… Я іноді їх підтримую і вони мене. Це дуже допомагає. Зараз мій Instagram заблоковано через те, що я не добирала фраз щодо окупації російською владою нашої території. Але я сподіваюся, що відновлю сторінку і далі зможу продовжувати спілкуватися зі своїми підписниками, підтримувати їх. Дуже багато хороших справ я можу зробити завдяки соцмережам", – додала блогерка.

Наталка Денисенко також розповіла, що проблем зі зв’язком із Андрієм Федінчиком, на щастя, не має. У підрозділі, де служить актор, є супутниковий Інтернет Starlink від Ілона Маска. Подружжя домовилося, що кожного дня вранці або ввечері він пише коханій.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Про рідкісні зустрічі з чоловіком

Також іноді парі вдається зустрітися. Зокрема, Андрія відпускали до сім’ї на Великдень. Акторка зізнається, що такі дні – як свято. Але ці зустрічі і радісні, і тяжкі, коли настає час розлучатися.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Це короткі зустрічі. Але слава Богу, що вони є. Бо у деяких жінок чоловіки місяцями сидять і не можуть приїхати додому", – зазначила вона.

Поради жінкам, які також чекають на своїх захисників

Жінкам, чоловіки яких воюють проти ворога, акторка радить триматися, бути сильними і думати лише про хороше.

"Продовжуйте жити, також намагайтеся допомагати наближувати нашу перемогу. Особисто я волонтерю, також пересилаю всілякі речі переселенцям і допомагала збирати гроші. Це теж дуже відволікає. І ходити на манікюр – це теж вклад в перемогу, тому що це крутить гроші в економіці нашої країни", – порадила Денисенко.

"У знайомих вже загинули чоловіки на полі бою"

Також Наталка радить жінкам молитися за своїх рідних. Вона зазначила, що раніше недооцінювала молитву та те, що слова можуть творити диво.

"Але все, що ми кажемо і думаємо – матеріалізується. Це як був дотеп в Мережі – Путін здох, але тигр, Москва горіла, але корабель. Тобто, все, що ми бажали – все сталося, просто в меншому руслі. Тому треба думати про хороше, молитися, вірити в перемогу та підтримувати своїх чоловіків. Я розумію, як усім жінкам важко, нікому не хочеться втрачати своїх коханих на війні. Це дуже боляче. У деяких моїх знайомих вже загинули чоловіки на полі бою. Я навіть не можу собі уявити цей біль. Але треба жити і допомагати", – додала вона.

Перше, що зробить подружжя після перемоги України

Денисенко зізналася, що вони з Федінчиком вже спланували, що зроблять одразу після перемоги. Сім’я поїде на море.

"Перед повномасштабним вторгненням, взимку, ми збиралися поїхати на море. Коли почалася війна, чоловік відправив нас з сином в Яремче. І ми там з Андрійком жили в готелі, який був схожий на готель морського курорту. І син казав, що ми на морі і скоро приїде тато. Він клав три подушки на ліжко і казав, де хто буде спати. Я постійно відповідала, що тато не приїде, бо він якраз тоді був на навчанні. Тож після перемоги ми відсвяткуємо і поїдемо всією сім’єю на море. В Андрійка є маленька валіза і він щодня збирає туди свої іграшки та каже: "От закінчиться війна і ми полетимо на море. А, можливо, влітку потім ще й в Крим полетимо", – розповіла акторка.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua поспілкувалася із знаменитими коханими жінками українських захисників. Історію співачки Тоні Матвієнко ви можете почитати у матеріалі.

А розповідь Марічки Падалко за цим посиланням.

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