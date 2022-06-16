Ексклюзив. ALYOSHA зізналася, як переживає розлуку з Тарасом Тополею: "Востаннє бачилися 24 лютого"

Триває 113-й день війни Росії проти України.

За цей час ЗСУ мужньо чинять опір російським окупантам. До лав захисників долучилися також представники шоубізнесу.

Редакція сайту ТСН.ua поспілкувалася із зірковими дружинами захисників та ділитиметься їхніми історіями. Зокрема, героїні розповіли, як відпустили коханих на війну, як переживають розлуку та про що мріють після перемоги.

Історію Марічки Падалко читайте за посиланням.

Далі пропонуємо до уваги розповідь співачки ALYOSHA. Артистка чекає додому з перемогою свого зіркового чоловіка, фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополю.

ALYOSHA та Тарас Тополя / Фото: Пресслужба ALYOSHA

ALYOSHA не слідкувала за новинами та не вірила, що буде війна

Виконавиця пригадала, що до 24 лютого навіть не знала про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. За її словами, усіма новинами завжди володів Тарас, тому він готувався до війни.

"Я не вірила в те, що щось подібне буде відбуватися. На мою думку, це було б просто неадекватним зі сторони Путіна, Росії та всіх людей, які вважають війну чимось нормальним. Тому я не готувалася, навіть думок не було. Думала, що Путін більш цивілізований, але, на жаль, дуже помилилася", – пригадала знаменитість.

Як співачка відпустила коханого

Олена Тополя також поділилася, що Тарас не просто ухвалив рішення захищати країну – він, як усі чоловіки, це робить.

"І я б так само лишилася, якщо не треба було б вивозити дітей. Розмов жодних не було. Для нас обох це апріорі зрозуміле рішення — воно єдино вірне, інших варіантів бути не може", – прокоментувала знаменитість.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

Остання зустріч та розлука

Востаннє наживо закохані бачилися 24 лютого зранку. Далі лише відеозв'язком. ALYOSHA поділилася, що розлуку пара переживає нормально. Головне для подружжя — це спільне щасливе українське майбутнє.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

Олена та Тарас спілкуються щодня та в курсі всіх подій. Звісно, бувають дні, коли в коханого чергування на посту та спецоперації, але виконавець завжди попереджує, що буде відсутній на зв'язку певний час, тому з цим проблем у пари немає.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/antytila_official

Звернення до дружин захисників України

Також співачка висловила підтримку жінкам, які чекають на своїх чоловіків з фронту.

"Тримайтеся, виховуйте дітей достойно та підтримуйте своїх чоловіків. Вони мають розуміти, що борються за майбутнє своїх дітей, дружин, сімей. У важкі моменти дуже складно бути лише патріотами України, щоби боронити наші землі. Сил надають люди, які поруч із тобою, про яких серце болить та переживає", – розповіла ALYOSHA.

"Війна – це не політична історія"

Що робитимуть ALYOSHA і Тарас Тополя коли Україна переможе, подружжя ще не спланувало. Головне для них, щоб усе швидше закінчилося нашою перемогою та скоріше повернутися додому.

"І я, і Тарас розуміємо, що це не політична історія. Що наші хлопці та дівчата борються не за політику. А намагаються зробити все, щоб відбити країну якомога швидше, забрати те, що нам належить, відбудувати все, що зруйновано. Думаю, що люди, які були в Бучі, Ірпені, Маріуполі, інших містах на передовій та бачили, що відбувалося, вони так само прекрасно розуміють, що це не політична історія. Це історія людства, людяності та антилюдяності. Це моменти, коли хтось проявляється як зло, а хтось як добро. Давайте запускати якомога більше енергії добра, щоби воно таки перемогло й не бути подібними на рашиків із їхніми вчинками. Бути як вони — це бути злом, годувати це зло та збільшувати його. А я закликаю множити добро та справедливість і нехай серце кожного відповідає серцю справжньої людини", – додала вона.

Нагадаємо, Марічка Падалко розсекретила, які завдання зараз виконує її чоловік-захисник. Ведуча зазначила, що це небезпечна робота.

Тарас Тополя про службу на передовій, "піар на війні" та розлуку з родиною

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