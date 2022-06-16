Ексклюзив ТСН. Марічка Падалко розповіла, як відпустила коханого на війну та звернулася до дружин захисників

Українці майже чотири місяці гідно чинять опір російським окупантам, які пішли з повномасштабною війною до нашої країни.

Тисячі чоловіків та жінок не замислюючись стали на захист України. Також взяли до рук зброю знаменитості.

Редакція сайту ТСН.ua поспілкувалася із зірковими дружинами захисників та ділитиметься їхніми історіями. Зокрема, героїні розповіли, як відпустили коханих на війну, як переживають розлуку та про що мріють після перемоги.

Першою пропонуємо історію ведучої телемарафону "Єдині новини" Марічки Падалко.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Падалко та Соболєв пів року очікували на війну

Сім'я зірки каналу 1+1 Марічки Падалко останні пів року жила в очікуванні війни. Чоловік телеведучої, журналіст Єгор Соболєв був впевнений на 100%, що Росія піде повномасштабним наступом в Україну. Тому останні декілька місяців переконував дружину бути готовою до цього. Втім, Марічка, як і багато українців, не хотіла в це вірити, тому між подружжям часто виникали сварки на цьому ґрунті.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Відчуття, що війна наближається, почалося з понеділка, 21 лютого, коли російська держдума почала ухвалювати всі ці рішення. Чоловік від мене, як від дружини і жінки, вимагав план, як я буду діяти, коли почнеться війна. Я мала подбати про дітей у цьому випадку. Але так сталося, що тоді був мій робочий тиждень на ТСН та ранкові ефіри, тому саме Єгор відвіз дітей на захід України напередодні 24 лютого. А я вранці того дня пішла на роботу. Ми з Єгором Гордєєвим першими повідомили нашим глядачам про початок повномасштабної війни", – пригадала знаменитість.

Рішення захищати Україну Соболєв ухвалив ще влітку минулого року, коли підписав контракт із ЗСУ і коли вирішив пройти двотижневі військові збори. Потім щосуботи він ходив на тренування. Тож ще тоді Падалко була готова до того, що, коли настане час, Єгор піде захищати Україну.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Звичайно, я до останнього сподівалась, що ті навички не знадобляться у військових діях, а просто будуть для підтримки хорошої фізичної форми", – поділилася ведуча.

Як Марічка відпустила коханого

Марічка розповіла, що у неї навіть не стояло питання відпускати чи не відпускати коханого на війну. У момент, коли вона почула перший вибух у Києві, вже знала, що Єгору треба з'явитися у певному місці.

"У них був план на випадок початку війни – у найкоротший час з'явитися у певній точці збору. Зараз я вже якось звикла до того, що чоловік на війні. Я розумію, зараз це доля багатьох українських жінок. Більше того, розумію, якби Єгор був не на війні мені б було якось ніяково. Якщо б він не пішов на війну, дуже б переживав, як він це переживав, коли не був на фронті у 2014-2015 роках. Я знала, що для нього це важливо – бути зараз на передовій. Зараз, на відміну від його депутатства тоді, його нічого не стримує, щоб бути там. Тобто, не піти він не міг. Тим більше у нашому колі друзів це було правильне рішення", – розповіла Падалко.

Як ведуча переживала розлуку

Телезірка поділилася, що коханий зараз регулярно виходить на зв'язок. Максимум, коли Марічка не отримувала від обранця звістки, було 5 днів. Тоді, в середині березня, Єгор був в боях за Ірпінь. Падалко пригадала, що перше, що вона думала, коли не було новин від Соболєва, значить, це хороша новина.

"Британці кажуть у таких випадках No news is good news. Чомусь думала, що раптом щось погане станеться, я про це швидше дізнаюсь, ніж просто тому, що він не може вийти на зв'язок. Він мене попередив, що з ним зв'язку не буде, що їм заборонено вмикати мобільні, тому що це наводить ворога на них. З одного боку, я до цього була готова, а з іншого, розуміти, що він вже 5 діб не на зв'язку та не відомо, що з ним, це дуже важко. Пам'ятаю, ті 5 днів для мене були безкінечні", – розповіла вона.

Де зараз перебуває Єгор Соболєв

Зараз Єгор Соболєв задіяний у проєкті, що пов'язаний з обміном розвідданих, тому постійно пересувається між регіонами, де окупанти і Києвом. Як каже Марічка, з одного боку, це така небезпечна робота, а з іншого – він тепер частіше з'являється у Києві.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Найемоційніша зустріч Падалко та Соболєва

Також ведуча пригадала найемоційнішу зустріч з коханим.

"Це була саме перша зустріч після Ірпеня. Тоді він вийшов із тяжких боїв. Я морально за нього дуже сильно переживала. А потім вже трішечки звикла до небезпеки. Як і всі ми звикли до сирен і до ракетних обстрілів, як би це жахливо не звучало", – зазначила зірка.

Ведуча підтримала жінок, які чекають чоловіків з фронту

Марічка Падалко підтримала українських жінок, у яких чоловік також пішов захищати Україну від загарбників.

"Перше, що хочу сказати – жінки мусять дуже пишатися своїми чоловіками. По-друге, це, вочевидь, був їхній вибір. Тому що вони не могли вчинити інакше. Звісно, є небезпека померти на війні. Але я думаю, що для багатьох чоловіків, якби маючи для цього мотивацію, відповідний вік і навички, не пішли, вони як особистості вже би померли. Тому треба ними пишатися, їх підтримувати і за них молитися", – зазначила вона.

Про що мріє Падалко після перемоги

Падалко зізналася, про що мріє після перемоги України.

"Поки що мрію про парад. Мені хочеться бути з чоловіком на параді, з усіма поштовхатися, пообійматися, порадіти, щоб відчути всю ту гордість за українців. Хочеться просто разом дожити до перемоги. Зараз дуже багато людей усвідомили, що, в принципі, нема нічого такого, щоб чекати і зробити це після перемоги. Тому що ми здебільшого жили дуже щасливим життям і не завжди це усвідомлювали. Просто повернути назад собі колишнє життя – це і є найбільше щастя!" – зізналася телеведуча.

Фото: instagram.com/marichkapadalko

Нагадаємо, ведучі Володимир Остапчук та Олексій Суханов почубилися просто у прямому ефірі. Причиною конфлікту стала російська музика.

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