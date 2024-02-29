Ексклюзивний прогноз погоди на березень: коли настане справжня весна

Зима доживає останні години, а українцям уже не терпиться дізнатися, якою буде весна – календарною чи ранньою, тобто чи прийде справжнє тепло вже у березні. Тим часом сонце піднімається все вище, день довшає, і через три тижні настане весняне рівнодення, день і ніч будуть однаковими, надалі день стане більшим за ніч. У рівнодення сонце сходить точно на сході і заходить точно на заході, вважається, що в цей день наступає астрономічна весна. Весняне рівнодення у нинішньому році припадає на 20 березня.

Яка погода чекає нас у перший весняний місяць, з'ясував ТСН.ua. Ми традиційно порівняли довгостроковий прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteofor і sinoptik.

Укргідрометцентр: Місяць без тепла, з вітрами і грозами

За інформацією Укргідрометцентру, нинішній березень не буде ні холодним, ні теплим, тобто на ранню весну, яку "прогнозував" волохатий "синоптик" байбак Тимко, годі очікувати. Сильних морозів не прогнозується, однак і одягати легке вбрання ранувато.

Як розповів нам заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, у березні середньодобова температура переходить через +5 градусів у бік підвищення, але перехід відбувається поступово. У більшості областей це третя декада, на півдні – друга, а на півночі – кінець березня, або навіть початок квітня.

"Березень вважається першим весняним місяцем, та часто погода у ньому нагадує зимову, бували випадки аномальних як для березня 20-градусних морозів, - зазначив Анатолій Прокопенко. – Можливе і випадання сильного снігу (справді, згадаємо суперснігопад у Києві 22 березня 2013 року, коли за добу насипало півметра снігу – Авт.). Також березень характерний сильними вітрами і першими весняними грозами. Вже можна сказати, що підвищення температури почалося цьому року раніше, ніж звичайно".

Отже, нинішній березень обіцяє бути не найгіршим. Середня місячна температура повітря передбачається 1-7 градусів тепла, це на 4-5 градусів тепліше, ніж у лютому і вище за норму на 1-2 градуси. За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у березні становить 37 градусів морозу, на Закарпатті та півдні – 27 градусів морозу. Абсолютний максимум температури - 29 градусів тепла, на високогір’ї Карпат +14 градусів

Місячна кількість опадів прогнозується 30-60 мм, в Карпатах місцями 71-107 мм. Це в межах норми і приблизно стільки ж, як у лютому.

Березень / Фото: УНІАН

Погодні сайти: Не зима і не весна

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що березень в Україні виявиться місяцем без значних коливань температури, досить хмарним і з регулярними, хоча й не сильними дощами.

Захід

Найтепліше буде на Закарпатті. Весь місяць вдень вище +10 градусів а інколи й понад +15, вночі +5-6 градусів. Також на закарпатців чекають багато сонячних днів і мало дощових. Але ця область – виняток: на Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, Буковині, Хмельниччині березень порадує хіба що стабільною температурою: 8-10 градусів тепла вдень і 3-5 тепла вночі. Хоча 6-9 березня можливі навіть нічні морози до -3 градусів. З 10 по 13-те погода погіршиться, пройдуть дощі навіть з мокрим снігом. Утім, температура залишиться високою, до +8 градусів, тому сніг швидко розтане. Після тижневого прояснення дощі знову накриють регіон: всю третю декаду аж до квітня доведеться мати при собі парасольку чи плащ аби не намокнути. Найбільш потерпатимуть від дощів івано-франківчани, тернополяни найменш – буковинці.

Північ

У північних областях - це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська, Сумська – зима спробує нагадати про себе після тижня теплої і сонячної погоди. Зимовий "реванш" виявиться успішним тільки на Чернігівщині, Київщині і Сумщині. А волиняни, рівненці та житомирці відчують на 3-5 днів лише невелике зниження температури: з +8-10 градусів до +3-5 вдень і близько нуля вночі. У трьох інших областей вдень похолодає до 0-2 градусів тепла, на Сумщині навіть до 2-3 градусів морозу. А вночі може бути навіть мінус 4-5 градусів. Проте погожі сонячні дні допоможуть легше пережити останній подих зими.

Надалі температура підвищиться і вирівняється в усіх областях і становитиме +6-10 градусів удень і +3-5 уночі. Лише на Сумщині буде холодніше на кілька градусів. Дощі докучатимуть майже всю другу половину березня, але по-різному. У Волинській, Рівненській та Житомирській областях тільки бризкатиме через два дні на третій, а в Чернігівській і Київській литиме з неба весь останній тиждень місяця. Нарешті Сумська область опиниться під сильним дощем з мокрим снігом 15-17 числа та під невеликими дощиками з 25 по 31 березня.

Весна в Україні / Фото: УНІАН

Центр

У центральних областях погода помітно відрізнятиметься. Розташовані найзахідніше Вінниччина і найсхідніше Дніпропетровщина відчують справжню весну вже з перших днів березня: цілий тиждень вдень триматиметься температура +9-12 градусів, вночі +2-4, про опади можна забути. Згодом трохи похолодає, задощить та у другій половині місяця тепло повернеться. Однак теплий циклон принесе з собою зливи, які домінуватимуть до кінця березня.

А от жителі Черкаської, Полтавської та Кіровоградської областей тепла не дочекаються, на початку березня буде сонячно, але прохолодно, вдень не вище +7, а вночі навіть заморозки до -4 градусів. Надалі ще гірше: сонце заховається надовго, холоди залишаться, до них додадуться дощі з мокрим снігом. Остаточно потепліє до +10 вдень і +5 вночі лише у другій декаді. Але потужний і тривалий грозовий фронт перетворить тутешні чорноземи на непролазну багнюку.

Схід

У східних областях – це Харківська, Донецька і Луганська – природа влаштує температурні гойдалки: спершу 5-7 днів теплої і сухої погоди, вдень +7-9 градусів вночі +3-4, потім тиждень холодної. На Харківщині навіть удень може бути 1-2 градуси морозу, а на Луганщині - 5-6 градусів морозу вночі. Подекуди можливий дощ з мокрим снігом. У другій половині березня дощі майже припиняться, а денна температура підвищиться до +8-10 градусів.

Південь

Як не дивно, але березень не принесе справжньої весни навіть на південь України – це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області та Крим. Якщо зима тут закінчилась на початку лютого, то весна, схоже, розпочнеться лише на початку квітня. Адже температура в березні +10-12 градусів удень і +4-6 градусів уночі – це для півдня малувато. Зате сильних і помірних дощів очікується чималенько: тиждень між десятим і сімнадцятим березня і тиждень після 25-го березня. Навіть у Криму березень може виявитись холоднішим, ніж лютий, не кажучи вже про області.

Як бачимо, прогнози Укргідрометцентру та погодних сайтів досить близькі: весна приходитиме повільно, поступово і справжнього тепла у березні навряд чи дочекаємось.

Нагадаємо, коли 2024 року прийде весна, якою буде погода та чи будуть її перепади.

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