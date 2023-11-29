Ексклюзивний прогноз погоди на грудень: чи будуть люті морози і де випаде сніг на Новий рік

Не за горами грудень, та здається, що листопад передав йому погодну "естафету" достроково, досить згадати недавній сніговий апокаліпсис, який накрив південь і центр України. День став набагато коротшим, за листопад він скоротився майже на годину, до восьми з половиною годин.

Ще півгодини світлового дня "з’їсть" грудень, та після Різдва, 25 грудня, сонце піде на літо, день почне збільшуватись. В народі кажуть: сонце – на літо, зима - на мороз.

Чи насправді цього року так станеться так, якою буде погода у грудні, з'ясовував ТСН.ua.

Ми традиційно порівняли довгостроковий прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteofor і sinoptik.

Укргідрометцентр: Температурні "гойдалки", хуртовини, тумани

Як розповів нам заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, середньомісячна температура у грудні буде на 1-1,5 градуси вище кліматичної норми, на відміну від листопада, в якому вона виявилась близькою до норми.

У цифрах це від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (в Криму до 4 градусів тепла), тобто на 6-8 градусів холодніше, ніж у листопаді.

"Негода, яку наприкінці листопада приніс циклон з південного заходу, невдовзі закінчиться, і в першій половині грудня погода стане більш сприятливою, температура очікується близькою до середньомісячної, - говорить Анатолій Прокопенко. – Нинішні теплі зими відрізняються активізацією південних і південно-західних циклонів, які призводять до хуртовин, налипання мокрого снігу, сильних вітрів. Ще одна особливість – температурні "гойдалки", тобто різкі коливання температури, через які можливі густі тумани. Все це буде у грудні, здебільшого у його другій половині. Ймовірність суворих морозів, до мінус 20 градусів, у грудні є, але незначна".

У грудні ймовірно не буде суворих морозів / Фото: Unsplash

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у грудні в більшості областей становить 32 градуси морозу, у східних, північних областях та на Прикарпатті - 38 градусів морозу, на Закарпатті та півдні країни - мінус 23 градуси. Абсолютний максимум температури – 18 градусів тепла, на Прикарпатті та у південних областях до +20 градусів, на півдні Криму до +25 градусів.

Опадів у грудні випаде в середньому 34-79 мм, в горах Криму та в Карпатах місцями 81-105 мм, що в межах норми. У перерахунку на "чистий" сніг це від 30 до 75 см у середньому по країні і до одного метра в Карпатах.

Погодні сайти: Скрізь буде по-різному

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що грудень в Україні виявиться неоднаковим для різних регіонів. Так у західних і північних областях погода буде прохолоднішою і більш сонячною, в інших областях – теплішою і похмурішою. Дощів з мокрим снігом вистачить усім, а от справжнього снігу – лише жителям північних областей.

Захід

Для жителів західних областей - це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька - грудень розпочнеться дощами з невеликим мокрим снігом і морозами: до -10-12 градусів уночі та до -3-5 градусів удень.

Найзимніше буде на Львівщині, найтепліше – на Закарпатті та Буковині. Там опади припиняться 6-7 грудня, з’явиться сонце, а денна температура підвищиться до плюсової. У другій і третій декадах денна температура коливатиметься від 0 до 3 градусів тепла, нічна – від 0 до 3 градусів морозу.

Львів взимку / Фото: pixabay.com

На Закарпатті буде тепліше на 3-4 градуси. До того ж, у всіх областях кожні два-три дні випадатиме невеликий мокрий сніг з дощем. Однак грудень не очікується занадто похмурим, хмарні дні чергуватимуться з днями, коли на небі бачитимемо сонце. Перед Новим роком скрізь встановиться невеликий цілодобовий "мінус", але снігового покриву на землі, швидше за все, не залишиться.

Північ

У північних областях - це Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Сумська – грудень почнеться з дощів з мокрим снігом, а 4-5 числа очікується сильний снігопад. Температура понизиться з нульової до 5-7 градусів морозу вдень і до 7-12 градусів морозу вночі. Найбільше опадів дістанеться Чернігівщині та Київщині – тут сніг валитиме безперервно з 4 по 7 грудня.

А от для Сумщини "снігових запасів" на небі залишиться небагато. Та й морози виявляться тут не такими сильними – вночі мінус 3-5 градусів, удень – мінус 1-2.

Снігопад / Фото: Pexels

Після 10 грудня почнеться відлига. Вона протримається на Волині та Рівненщині десь три тижні, а в решті північних областей закінчиться через 5-7 днів. Однак у другій половині грудня і тут сильних морозів очікувати не варто: вдень від 0 до -2 градусів, вночі -2-3. Весь місяць виявиться похмурим, майже щодня прогнозуються невеликі "снігодощі", наслідками яких стануть постійна ожеледь і ожеледиця на дорогах. Справжній сніг у новорічну ніч інтернет-синоптики обіцяють лише сумчанам.

Центр

У центрі країни – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська області – зимова погода на початку грудня очікується тільки на Вінниччині. Тут 4-5 числа прогнозується сильний сніг і морози: 1-2 градуси вдень і до 5 градусів уночі.

Зима / Фото: pixabay.com

В інших областях у першому тижні грудня погода буде швидше такою, як у листопаді: вдень навіть вище +5 градусів, уночі +1-2. Ну і традиційний дощ з мокрим снігом майже щодня.

Надалі температура вирівняється по всьому регіону і весь місяць триматиметься на рівні 0-2 градуси тепла вдень, 0-2 градуси морозу вночі. Похмуру картину доповнить сильна хмарність і часті, хай і незначні, дощі з мокрим снігом.

Дощитиме й у новорічну ніч, тож у перший день нового року безкоштовна ковзанка жителям "центру" забезпечена.

Схід

Мешканців сходу України – це Харківська, Донецька і Луганська області - зима у грудні, здається, взагалі омине. Справді, навряд чи можна вважати зимовою денну температуру +3-5 градусів, а нічну +1-2 градуси. Такою очікується температура у першій половині грудня.

Опадів прогнозується небагато, в основному це будуть незначні дощі на початку першого тижня та наприкінці другого тижня. У другій половині місяця стане холодніше, але не набагато: на Донбасі та Луганщині вдень +1-2 градуси, вночі від 0 до 1-градусів морозу, на Харківщині – на 1-2 градуси температура буде нижчою. А от опадів у вигляді невеликого дощу з мокрим снігом побільшає, парасольки знадобляться жителям східних областей практично щодня.

Очевидно, що за такої погоди годі чекати "зимової казки" у новорічну ніч – на жаль, не додасть радощів святкуванню і мжичка.

Південь

Тепла і сонячна погода у грудні стане своєрідною компенсацією для одеситів, миколаївців, херсонців за пережиті ними наприкінці листопада природні катаклізми з снігопадами, морозом та буревіями. Та й жителям Дніпропетровської, Запорізької областей і Криму останній місць року не принесе ні снігу, ні морозів.

Майже весь місяць вдень буде +3-5 градусів, інколи навіть до +10, вночі +1-3. Лише за тиждень до Нового року стане прохолодніше на 3-4 градуси, тобто вночі вже можлива температура 0 градусів, а в Запорізький області навіть невеликий "мінус".

У Криму температура весь грудень залишиться плюсовою, вдень може бути навіть +15 градусів, уночі не нижче +2. Опадів прогнозується досить багато, в підсумку три тижні будуть "мокрими", але не поспіль. Ба більше, навіть протягом одного дня може бути то дощ, то сонце, а то й налетить "заряд" мокрого снігу, який швидко розтане.

Годі говорити, що Новий рік тут буде безсніжним, та в ніч з 31 грудня на 1 січня дощитиме скрізь, навіть у Криму.

Як бачимо, прогнози Укргідрометцентру та погодних сайтів подібні: заключний місяць року очікується без сильних тривалих морозів, але з невеликими частими опадами.

Нагадаємо, синоптикиня розповіла, чим здивує початок зими.

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