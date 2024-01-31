Ексклюзивний прогноз погоди на лютий: чи буде він справді лютим або коли закінчиться зима

За інформацією Укргідрометцентру, цього року лютий очікується не таким, як звичайно.

Дві третини зими позаду. На відміну від торішньої, теплої, або, як кажуть в народі, "сирітської" зими, коли навіть сироти у благенькому одязі не мерзнуть, нині і грудень, і особливо січень, показали: вони справді зимові місяці. Та до весни все ближче, сонце на небі все вище, а світловий день зріс більше ніж на годину, він тепер довший за 9 годин.

Але день щороку зменшується і збільшується однаково, а от якою буде погода у прийдешньому лютому, з'ясував ТСН.ua.

Ми традиційно порівняли довгостроковий прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteofor і sinoptik.

Укргідрометцентр: Місяць буде незвичним

За інформацією Укргідрометцентру, цього року лютий очікується не таким, як звичайно. У половині областей він виявиться теплішим за норму, у половині областей – близьким до норми. Менше мерзнутимуть жителі півдня і сходу, а також мешканці Кіровоградської, Дніпропетровської областей та Криму. Тут середня місячна температура повітря має бути вищою за норму на 1-1,5 градуси. У інших областях температура прогнозується близькою до норми, або від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла, це на 2-3 градуси тепліше, ніж у січні.

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у лютому становить 39 градусів морозу, на півдні Одещини та Криму – 23 градуси морозу. Абсолютний максимум температури - 20 градусів тепла, у південно-західних, південних областях та в Криму місцями +24 градуси, на високогір’ї Карпат +11 градусів. Тобто у лютому екстремальні морози менші на 3 градуси, ніж у січні, а екстремальне тепло на 4 градуси більше, ніж у січні.

Місячна кількість опадів прогнозується 29-67 мм, в Карпатах місцями 74-83 мм. Це в межах норми і приблизно на 20 мм більше, ніж у січні скрізь, окрім Карпат. В горах снігу випаде стільки ж, як і в січні, а в інших областях це здебільшого буде не чистий сніг, а з дощем, а то й дощ без снігу.

Як розповів нам заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, у лютому малоймовірні значні морози, які були в січні. Однак не виключено, що через періодичне надходження арктичного повітря, на кілька днів температура може помітно знизитись.

"У лютому відбувається перехід середньодобової температури через 0 градусів у бік підвищення, - зазначив Анатолій Прокопенко. – На півдні Одещини, у Криму та місцями на Закарпатті це може статись у першій декаді, в південних областях – у другій, у західних, місцями у Рівненській, Житомирській і Київській областях – у третій декаді. В решті областей – на початку березня. Опади – це переважно мокрий сніг і дощ, тобто надовго новий сніг не затримуватиметься, розтане".

Цікаво, що, за словами Анатолія Прокопенка, переступний (не високосний!) рік лише календарно продовжує зиму на один день і не впливає ні на кількість снігу, ні на температуру повітря. До речі, переступний рік ще називають "Касьянів рік", бо іменини цього святого відзначаються раз на чотири роки, 29 лютого.

Зима / Фото: Pexels

Погодні сайти:

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що лютий в Україні виявиться досить теплим і майже без снігу, зате з дощами. Однак у кількох північних і центральних областях погода весь місяць залишиться зимовою: похмурою, холодною і сніговою.

Захід

Жителям західних областей на початку лютого може здатися, що вони "щось пропустили" – після січня до них завітає березень. І справді: перші 7-12 днів лютого на Закарпатті, Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, Буковині, Хмельниччині денна температура буде +6-12 градусів, інколи накрапатиме, пролітатиме невеликий мокрий сніг. Нічна температура коливатиметься від 0 до 3-5 градусів тепла. Та у другій декаді лютого зима повернеться, температура впаде до +2-3 градусів удень і нижче нуля вночі. Дощі з мокрим снігом посиляться, вони йтимуть майже щодня скрізь, крім Буковини і Хмельниччини, тут опадів очікується небагато, а сонячних днів буде більше, ніж у решті областей. Така погода протримається до березня.

Зима / Фото: pixabay.com

Північ

У північних областях - це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська, Сумська – короткий подих весни у першій декаді лютого буде відчутним лише на Волині, Рівненщині і Житомирщині. Тепла погода з температурою +6-8 градусів удень і близько нуля вночі протримається не більше тижня, потім тут також похолодає, задощить і засніжить. Надалі до кінця місяця встановиться похмура погода з мокрим снігом та дощем і майже без коливань температури: вдень +2-3 градуси, вночі 0-2 градуси морозу. У трьох інших областях весняного тепла не буде зовсім, вдень тут на весь місяць прогнозується температура 0-2 градуси тепла, вночі 0-2 градуси морозу. А "мокрих" днів очікується багато – на один погожий день прийдеться три дощових і сніжних.

Центр

У центрі країни – це Вінницька, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська області – погода в лютому буде строкатою. Місяць також почнеться теплом, вдень до +8-10 градусів, уночі 0+2, але надалі холодний вітер з півночі вже за кілька днів витіснить тепле повітря на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині, і температура тут знизиться до +3-4 градусів, почнуться дощі з мокрим снігом. У двох інших областях похолодає не так значно, тут нічних морозів не буде, а вдень утримається температура +5-7 градусів. Дощі з мокрим снігом йтимуть майже щодня, особливо на Дніпропетровщині. У другій половині місяця зимова погода накриє весь регіон, а опадів поменшає. До березня триматиметься температура вдень +2-3 градуси, вночі 0-2 градуси морозу.

Схід

У східних областях – це Харківська, Донецька і Луганська – лютий почнеться з похолодання, денна температура +2-4 градуси, нічна близько нуля, картину доповнить дощ з мокрим снігом. З 7 по 13 число потеплішає на 4-5 градусів, а опади припиняться. У другій половині місяця погода на сході країни аж до березня очікується приблизно такою ж, як в інших регіонах, крім південних. А саме: температура вдень 2-3 градуси тепла, вночі 0-2 градуси морозу, інколи йтимуть дощі з мокрим снігом.

Південь

А от на півдні України зима закінчиться достроково, на місяць раніше. У Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях у першій половині лютого денна температура триматиметься +8-12 градусів, у Криму до +15 градусів, нічна +1-3 градусів, у Криму до +5. Друга половина лютого буде прохолоднішою, але вдень морозів не прогнозується, найнижча температура +4 градуси, вночі від 0 до +2. Опадів майже не передбачається.

Лише на Одещині, яка опиниться під впливом антициклону з південного заходу, весь місяць буде трохи холодніше, вдень не вище +8, а вночі не вище +2 градусів. Зате сонячних днів тут буде набагато більше, ніж у решті південних регіонів – понад двадцять, а дощових днів лише два-три.

Як бачимо, прогнози Укргідрометцентру та погодних сайтів подібні: лютий очікується без сильних морозів, але не дуже теплим і з невеликими опадами.

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