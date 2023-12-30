Ексклюзивний прогноз погоди на січень: середина зими буде не простою

Третина зими позаду, перший її місяць справді виявився зимним: були і морози, і снігопади, і хуртовини, і відлиги. Та час іде, сонце піднімається все вище над обрієм, світловий день після 22 грудня, дня зимового сонцестояння, вже збільшився у середньому на 5 хвилин. До речі, нинішня зима за календарем довша на один день, бо прийдешній 2024 рік є високосним, у ньому не 365 днів, а 366. І цей додатковий день отримав, як завжди, найкоротший місяць – лютий.

Якою буде погода у січні, першому місяці нового року і другому місяці зими, з'ясував ТСН.ua.

Ми традиційно порівняли довгостроковий прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteofor і sinoptik.

Укргідрометцентр: Екстремальні морози залишились у минулому

Як розповів нам заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, середньомісячна температура у січні буде на 1,5-2 градуси вище кліматичної норми. У цифрах - від 0 до 4 градусів морозу, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях - від 0 до 2 тепла. Це на 3-5 градусів холодніше, ніж було у грудні.

"Січень – середина зими, один з двох найхолодніших місяців року, з ним у цьому конкурує тільки лютий, - зазначив Анатолій Прокопенко. – Грудень виявився теплим, у січні середня температура буде нижчою. Перша половина місяця очікується досить теплою, з плюсовими температурами вдень. Втім, січень - це не тільки сніг і мороз, а й сильний вітер, хуртовини, відлиги, під час них – нічна ожеледь, густий туман. Всього цього буде досить у найближчі три декади".

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у січні становить 41,9 градусів морозу (Черкаська та Луганська області). У більшості областей України бувало не більше 27 градусів морозу, в окремих районах Харківської, Дніпропетровської, Київської, Сумської областей та в Карпатах - 39 градусів морозу, на узбережжі Криму - мінус 22 градуси.

Абсолютний максимум температури - 18 градусів тепла, в Криму +21 градус.

Анатолій Прокопенко уточнив: екстремальні мінусові температури, які тривали по 10-12 днів, фіксувалися близько 15 років тому, тобто через поступову зміну клімату періоди довгих значних похолодань залишилися у минулому. Та це не означає, що у січні зовсім не буде морозів, їх ненадовго можуть принести холодні повітряні маси з півночі, хоча ймовірність такого невелика.

Опадів у січні в середньому по України випаде трохи менше, ніж у грудні – лише 32-43 мм, що в межах норми. Однак у східних, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та в горах Криму снігу навалить до 78 мм, в Карпатах місцями до 100 мм, або дещо більше за норму.

У перерахунку на "чистий" сніг це від 30 до 40 см у середньому по країні, 75 см – на сході, частині західних областей та в Криму і до одного метра в Карпатах. Тобто лижникам цієї зими буде де покататися, сніг не розтане, бо середня по січню температура очікується мінусовою.

Погодні сайти: Тепло, мокро, сніжно

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що січень в Україні виявиться досить теплим і майже без снігу. Однак у північних та частині східних областей під кінець місяця очікуються сильні хуртовини та помірні морози.

Захід

Закарпатці, схоже, зими у січні не дочекаються, хіба десь високо в горах. Справді, не можна ж вважати зимовою температуру +2-8 градусів удень і 0-2 градуси морозу вночі, та незначні дощі з мокрим снігом. До решти жителів західних областей - це Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька – зима завітає після 12-15 січня. А до того пануватиме тепла похмура погода з частими дощами з мокрим снігом. Вдень очікується +3-8 градусів, уночі від +2 до -2.

Друга половина січня має бути холоднішою, але без великих морозів, максимум -2-3 градуси вдень і до -5 вночі. Днів з опадами – це дощі та мокрий сніг (саме так, а не мокрий сніг з дощем) - прогнозується багато, майже щодня щось з неба капатиме та сипатиметься. Тобто постійна ожеледиця гарантована.

Північ

У північних областях - це Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Сумська – перша декада січня очікується теплою, з температурами +3-4 градуси вдень і близько 0 градусів уночі. На Волині, Рівненщині та Житомирщині опадів небагато, дощі з незначним мокрим снігом. А от до чернігівців, сумчан та жителів Києва і області 4-5 січня може завітати справжня зима: повалить сильний сніг, похолодає до -4-6 градусів удень і до -8 уночі. "Зимова казка" закінчиться швидко, вже за кілька днів сніг розтане під тиском теплого повітря з півдня.

Друга половина січня очікується морозною. На Волині та Рівненщині буде тепліше, ніж у решті регіонів: удень мінус 1-2 градуси, вночі мінус 3-4 градуси, інколи сніжитиме, але не сильно. Найхолодніша погода прогнозується на Чернігівщині та Сумщині: вдень до -4 градусів, уночі до -8. А де мороз, там і сніг, з 20 по 26 січня його тут випаде багато, понад півметра, а місцями й більше. Побачать у ці дні снігові замети також мешканці Житомирської, Київської областей і Києва. Тут снігу випаде менше, але також достатньо, аби було з чого наліпити сніговиків та покататись на лижах і санчатах. Під кінець місяця морози у всіх північних областях послабшають до 1-2 градусів, але відлиги не очікуємо, справжня зима продовжиться до лютого.

Центр

У центрі країни – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська області – зима теж мало нагадуватиме про себе майже два тижні. Плюсова температура від 4 до 8 градусів тепла вдень і +1-2 градусів ночами утримається до Старого Нового року (14 січня). А от надалі майже до кінця місяця запанують морози, нехай і невеликі, від -1-2 градусів вдень до -3-5 градусів уночі. Ближче до лютого потеплішає до 0 градусів.

З опадами буде по-різному: Дніпропетровщина виявляться у січні найсухішою, а Полтавщина – найбільш засніженою. Очікується, що 3-4 січня на батьківщину Гоголя і Котляревського дійдуть залишки циклону з півночі, це тут буде перший снігопад у новому році. Другий, набагато сильніший снігопад на Полтавщині може бути з 21 по 24 січня. У решті областях інтернет-синоптики "бачать" дощ з мокрим снігом, який випадатиме майже щодня.

Схід

У трьох східних областях – це Харківська, Донецька і Луганська – погода значно відрізнятиметься. На Харківщині вона очікується майже такою, як на Полтавщині: теплою у першій половині місяця і холодною у другій, з двома хвилями снігопадів 3-4 та 21-24 числа. Однак морози тут виявляться сильнішими на 1-2 градуси, а сонячних днів буде більше, особливо наприкінці січня.

Жителі Донецької і Луганської області насолоджуватимутся теплом у перші два тижні січня і не дуже мерзнутимуть у другій його половині. Адже температура спочатку коливатиметься від +3-9 градусів удень до +1-2 уночі, потім знизиться до 0-1 градусів морозу вдень і 1-3 морозу вночі. На Луганщині не лише не сніжитиме, але й мало дощитиме, більше половини днів у січні будуть сонячними чи з мінливою хмарністю. Весь дощ з мокрим снігом дістанеться Донбасу – майже три тижні поспіль донеччанам доведеться носити з собою парасольки. Зате як бонус – три сонячні дні 29-31 січня.

Південь

Якщо в інших регіонах зима у січні не холодна, то на півдні вона просто відсутня. У першій половині місяця в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях денна температура очікується +7-10 градусів, у Криму +12 градусів, нічна +2-6 градусів, у Криму до +8. Друга половина січня буде прохолоднішою, але вдень морозів не прогнозується, найнижча температура +1 градус. Вночі можливий морозець до двох градусів нижче нуля. Винятки – Запорізька область і Крим, в області нічні морози досягнуть 5 градусів, а в автономії їх не буде зовсім.

Очевидно, що справжнього снігу за таких високих температур очікувати годі, а от дощі будуть, хай незначні, але часті, інколи з мокрим снігом. Найменше погожих днів буде в Криму – лише сім, найбільше - на Миколаїщині – дванадцять. В інші дні парасолька, дощовик виявляться доречними.

Як бачимо, прогнози Укргідрометцентру та погодних сайтів подібні: січень очікується без сильних тривалих морозів, але з великою кількістю днів з опадами.

Нагадаємо, українців попередили про небезпеку перебування на кризі.

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