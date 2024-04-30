Ексклюзивний прогноз погоди на травень: чи можливі ще заморозки і якою буде погода на Великдень

Завершальний місяць весни от-от наступить, і вже можна достеменно сказати, що про тривалі холоди українці забудуть аж до осені. Адже синоптики Укргідрометцентру запевняють: за понад 100-річну історію метеоспостережень травень ніколи не був холодніший за квітень. Хоча траплялись випадки, коли травень виявлявся теплішим, ніж червень. Зазвичай у травні наступає метеорологічне літо, тобто середньодобова температура повітря переходить через +15 градусів у бік підвищення.

Однак народні прикмети говорять: якщо Великдень пізній, то й справжнє тепло пізно настає. Цього року свято Воскресіння Христового у православних християн припадає на 5 травня, пізніше не буває.

Яка погода насправді чекає нас у травні, з'ясував ТСН.ua. Ми традиційно порівняли довгостроковий прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteofor і sinoptik.

Укргідрометцентр: Потепліє швидко, заморозки малоймовірні

Український гідрометцентр повідомляє, що прийдешній травень виявиться середньостатистичним, але теплішим, ніж торішній. Метеорологічне літо настане у другій декаді, на Закарпатті та півдні країни – у першій декаді, середня місячна температура повітря перевищить норму на 1-1,5 градуси. В середньому по країні це 15-18 градусів тепла, в гірських районах 11-14 градусів тепла, тобто на 5-8 градусів тепліше, ніж у квітні.

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у травні становить 6 градусів морозу, у Сумській області та в горах - 10 градусів морозу, у південній частині України - 1 градус тепла. Абсолютний максимум температури - 37 градусів тепла, на Одещині, Луганщині та в Криму – 39 градусів тепла, на високогір’ї Карпат +29 градусів.

Якщо порівняти з квітнем, то в квітні найбільші морози сягали 22 градусів, а в найжаркіший день було не вище +33 градуси.

Як розповів нам заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, синоптики не прогнозують у нинішньому травні екстремальних температур повітря. Перш за все це стосується заморозків, які можуть знищити майбутній урожай фруктів та городини.

"Сподіваємося, що метеорологічне літо в цьому році настане вчасно, - говорить Анатолій Прокопенко. – Раптові зниження температури до мінусових значень завжди складно передбачити, але можна прогнозувати, що у першій декаді травня заморозки малоймовірні. Поки математичні моделі метрологічних служб України і інших країн не показують їх і надалі. Хоча зазначу: через раптові антициклони з півночі, коли вночі небо без хмар, заморозки було зафіксовано навіть після 20 травня".

Місячна кількість опадів у травні прогнозується 35-76 мм, на Прикарпатті та Закарпатті 88-138 мм. Це в межах норми і приблизно на третину більше, ніж випало у квітні. Тобто останній місяць весни очікується більш теплим, але й більш дощовим, ніж попередній.

Прогноз погоди в Україні у травні / Фото: Pexels

Погодні сайти: Від купальників до парасольок

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що травень в Україні очікується в цілому дощовим і не жарким. По регіонах погода виявиться різною: наприклад, на заході країни дощитиме в другій половині місяця, на сході – у першій, а на півдні опадів буде небагато.

Захід

На заході країни – це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області травень розпочнеться по-літньому. Безхмарне небо, температура вдень +20-23 градуси в тіні, тобто вже можна буде засмагати. Вночі – не нижче +5 градусів. Та надалі примхливий травень покаже свій характер: з 5 числа на Закарпатті, а з 7-8-го в інших областях почнуться дощі, які остаточно припиняться лише через 18-20 днів. Будуть вони частими, хоча й незначними, однак парасольки краще постійно мати при собі. Лише на Хмельниччині на початку третьої декади прогнозуються чотири дні сильних слів. Холодів інтернет-синоптики не обіцяють: вдень +15-17 градусів, уночі +8-10. Тільки з 25 травня погода покращиться: небо знову стане безхмарним, а денна температура підніметься до +20-22 градусів.

На Великдень, 5 травня, у регіоні очікується така погода: Закарпаття - зливи з грозами, в інших областях, окрім Хмельниччини – безхмарно, тепло, на Хмельниччині - мінлива хмарність.

Північ

У північні області - це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська, Сумська – тепла сонячна погода прийде надовго, з кінця квітня і майже до кінця першої декади травня. Тобто Великдень православні зможуть з комфортом святкувати навіть на природі. Жарко в ці дні не буде, вдень не вище +22 градусів, уночі від +5 до +10 тепла. Негода розпочнеться з 8 травня на Волині, Рівненщині та Сумщині і з 10 травня в трьох інших областях. Утім, дощових днів на півночі країни очікується менше, ніж на заході, а з 12 по 19 травня подекуди траплятимуться дні без опадів. Температура повітря триматиметься +16-20 градусів удень і +8-12 уночі. Опади припиняться з 25-26 травня, на Сумщині – з 27 травня. Але з 21-го по 25-те вода з неба сильно заливатиме Житомирську, Чернігівську і Київську області. Теплішатиме в регіоні поступово, навіть ближче до літа денна температура не буде вищою за +22 градуси.

Центр

У центральних областях – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська – погода виявиться строкатою. Якщо вінничани насолоджуватимуться сонцем і теплом з кінця квітня до 8 травня, і лише після цього в області задощить і похолодає вдень від +20-21 градуса до +15-18, то черкасці, полтавці, кіровоградці та дніпряни 1-2 травня потраплять під сильні зливи. Надалі погода покращиться, але ненадовго, з 8-10-го і по 22-26 травня з неба періодично то капатиме, то литиме. Найшвидше негода полишить Полтавську і Дніпропетровську області – тут уже з 20 травня небо проясниться, а температура підвищиться до +22-24 градусів і до +12-16 вночі і утримається аж до літа. А Черкащину, Вінниччину і Кіровоградщину доці час від часу мочитимуть аж до 25-26 травня.

На Великдень, усіх, окрім жителів Дніпропетровщини, чекає комфортна погода: мінлива хмарність без опадів, температура +19-20 градусів. А от дніпрян може змочити невеликий дощик.

Схід

На сході країни – це Харківська, Донецька і Луганська області – травень розпочнеться дощами. Вони пройдуть 1-3 травня, а 2 травня на Харківщині прогнозуються зливи. Температура повітря в ці дні триматиметься +18-20 удень і +10-12 уночі. Надалі погода покращиться, але не дуже, якщо говорити про опади. Понад два тижні буде "то дощ, то сонце", а температура не зросте вдень вище +22 градусів. Дощі припиняться з 17-18 травня, а найтеплішим і найсухішим травень виявиться на Луганщині, тут в останній декаді вдень буде вище близько +25 градусів, безхмарно. У Донецькій області після 20 травня потеплішає до +23-24, у Харківській буде найпрохолодніше, не вище +22 градусів.

На Великдень скрізь прогнозується +19-20 градусів, можливий незначний дощ.

Південь

Жителі півдня України - це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області та Крим – нарешті відчують, що географічно вони мешкають найближче до екватора, ніж решта українців. Адже "ніяка" зима у них на два місяці змінилась "ніякою" весною - було прохолодно і досить похмуро як для півдня. Травень надолужить прогаяне. Хоча, 1 травня виявиться з сюпризом: сильні ливні, які накриють регіон, образно кажучи, змиють весь бруд, який накопичився за попередні місяці і не дадуть можливості любителям "свята праці і шашлика" відзначити його на природі.

Надалі погода прогнозується майже літньою, хоча й не жаркою. Температура весь місяць триматиметься 20-23 градуси, а ближче до червня підвищиться до 24-25 градусів тепла удень і до +15-17 вночі. Можливу спеку зменшуватимуть невеликі дощики, які пройдуть у середині місяця і ненадовго принесуть з собою похолодання до +19-20 градусів. На диво прохолодно, за даними інтернет-синоптиків, буде в Криму, хоча він розташований найпівденніше. Майже вся друга декада очікується дощовою, з денними температурами нижче +20 градусів і нічними +11-13. Лише у третій декаді тут потеплішає до +24 і вище.

На Великдень скрізь утримається тепла хмарна погода, на Херсонщині навіть подекуди дощитиме, але не дуже.

Як бачимо, прогнози Укргідрометцентру та погодних сайтів близькі: місяць теплий, без заморозків, але багато днів з опадами.

Раніше синоптики повідомили, що температура повітря в травні може бути в межах норми, тільки на 1-2 градуси вищою. Це середня за місяць температура, на Заході України, в південних та південно-східних областях.

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