Ексклюзивний прогноз погоди на жовтень в Україні: коли очікувати снігу і заморозків

Осінь все більше вступає у свої права: день став у півтора рази коротшим, ніж був у червні, коли він максимальний, тепер сонце світить менше половини доби, та й то його не завжди видно за хмарами. Поки що тримається тепла і суха погода, але будь-якої миті температура може знизитись і підуть дощі.

Якою очікується погода у жовтні цього року, з'ясував сайт ТСН.ua.

Ми традиційно порівняли довгостроковий прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteofor і sinoptik.

Укргідрометцентр: Опалювальний сезон розпочнеться пізніше

За довгостроковим прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура у жовтні передбачається 7-13 градусів тепла, в Карпатах +4-5 градусів. Це на 1-1,5 градуси вище за норму і на 7-8 градусів нижче, ніж у вересні.

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у жовтні становить 17 градусів морозу, в північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями 23 градуси морозу, на півдні Криму 0-3 градуси морозу. Абсолютний максимум температури становить 34 градуси тепла, в Криму +35, в гірських районах +21. Місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, в Карпатах місцями 77-101 мм, що в межах норми.

Як повідомив нам заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, тепер погода у жовтні тепліша, ніж 30 років тому.

"Приблизно на тиждень вперед змістилася дата переходу середньодобової температури нижче 8 градусів тепла, коли розпочинається опалювальний сезон. Якщо раніше опалення у будинках включали 15-16 жовтня, то тепер у більшості областей батареї теплішають у третій декаді місяця. А у південних регіонах вже можна обійтися без підігріву і на початку листопада. Лише у Чернігівській, Житомирській, Сумській областях опалювальний сезон, як і раніше, розпочинається у середині другої декади жовтня", - говорить Анатолій Прокопенко.

За словами синоптика, перша половина жовтня очікується не лише теплою, але й сухою, основна кількість опадів у вигляді дощу випаде після 15 числа. Заморозки можливі у північних областях і лише під кінець місяця. А от снігу в жовтні не чекаємо, ймовірність його випадання є лише в Карпатах.

Погодні сайти: Після снігопаду повернеться "бабине літо"

Узагальнений прогноз погодних сайтів обіцяє нам зовсім іншу, набагато суворішу погоду в жовтні, ніж розрахували фахівці Укргідрометцентру. Після двох тижнів тепла в Україну прийде могутній циклон з півночі. Він принесе різке зниження температури аж до заморозків, мокрий сніг, а у деяких північних областях навіть справжній снігопад. Та невдовзі негода піде, і повернеться бабине літо, яке триватиме до листопада.

Прогноз погоди в Україні на жовтень / Фото: ТСН

Захід

У першій половині жовтня в західних областях - це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька - триватиме золота осінь. Місяць розпочнеться невеликим дощем скрізь, крім Закарпаття, однак надалі буде сухо, вдень мінлива хмарність, температура до +25 градусів, вночі +8-12. Осінь різко нагадає про себе з 13-14 жовтня: температура відразу впаде до +2-5 градусів удень, а вночі навіть до нуля і нижче. Дощитиме весь тиждень, а на Буковині та Хмельниччині можливий дощ з мокрим снігом. Навіть Карпатські гори не врятують жителів Закарпаття від циклону, тут денна температура також знизиться до +8-10 градусів, лише дощі очікуються незначними. Негода полишить західний регіон після 25 жовтня, і до листопада настане коротке бабине літо. Буде сонячно, але денна температура вже не сягне понад +15 градусів, хоча й нічних заморозків очікувати не варто.

Північ

Після майже двох тижнів сухої, теплої і малохмарної погоди з денними температурами +20-24 градуси, північ країни – це Волинь, Рівненщина, Житомирщина, а також Чернігівська, Київська і Сумська області – першою зустріне удар циклону. Його очікують 13-14 жовтня. Температура швидко знизиться до +2-4 градусів удень і нижче нуля вночі. Найбільше потерпатимуть Київщина і Житомирщина: тут 19-20 жовтня прогнозується снігопад, вночі два-три градуси морозу, вдень близько нуля, ожеледиця. Коротше, привіт, "день травматолога" для пішоходів і "день бляхаря" для водіїв. Чернігівщину у ці дні очікує така ж температура, але без снігопаду, лише дощ з мокрим снігом. А от розташовані західніше Рівненщина і Волинь відбудуться "легким переляком": нехай і дощитиме понад тиждень, але температура буде +5 і вище, без заморозків і снігу. Така ж погода очікується й у Сумській області. Погодні умови стануть кращими після 25 жовтня.

На жаль, повноцінне бабине літо завітає з 25 по 31 жовтня лише до жителів Волинської та Рівненської областей: вдень сонячно, +15-16. У решті областей хмаритиметься і буде прохолодніше на 2-3 градуси,. До сумчан літо прийде на два дні – 30 і 31 жовтня, та й то хмар там буде більше, ніж сонця, а температура вдень не перевищить +12 градусів.

Центр

У центрі країни – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська області – лише на Вінниччині прогнозується два тижні теплої і сонячної погоди з денними температурами до +25 градусів. У решті областей буде холодніше на 3-5 градусів. На Черкащині майже без опадів, в інших регіонах пройдуть місцями пройдуть невеликі дощі, 10-11 жовтня навіть з грозами. До центру країни циклон дійде 15-16 жовтня вже ослабленим, снігу майже не буде, лише зливи. Похолодання до +1-3 градусів удень і близько нуля вночі виявиться короткочасним, з 18 по 21 жовтня. Бабине літо повернеться 25 жовтня і триватиме до кінця місяця.

Схід

У трьох східних областях – це Харківська, Донецька та Луганська – погода в першій половині жовтня також очікується теплою, до +22-24 градусів удень, але більш похмурою. Дощитиме тут уже з 9-10 числа, на Луганщині 11-12 жовтня навіть обіцяють грози. Циклон з півночі принесе не лише похолодання, а й значні опади, можливий мокрий сніг. Температура знизиться 15 жовтня до +5 градусів удень, і швидко впаде до нуля-двох градусів морозу. Харків’яни мерзнутимуть і мокнутимуть понад тиждень, аж до 25 жовтня. Однак повноцінного бабиного літа тут годі очікувати: воно завітає на два дні, 30 і 31 числа. У двох інших областях температура підвищиться до +13-14 градусів , а погода покращиться вже через чотири дні, з 21 жовтня.

Південь

У південному регіоні– це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області та Крим – жовтень очікується найбільш теплим. Почнеться місяць з +26-28 градусів удень і +15-17 вночі, надалі "грубка буде поступово холонути", денна температура до 15 жовтня знизиться до +17-19 градусів, нічна до +10-12. Всі області, крім Запорізької, майже не відчують холодного подиху циклону, та й у Запорізькій денна температура впаде до +3-5 градусів лише на чотири дні, з 16 по 19 жовтня. Надалі у регіон повернеться бабине літо з денними температурами +15-17 градусів, яке триватиме до кінця жовтня. У Криму бабине літо з поступовим зниженням температури від +25 до +17 градусів триматиметься весь місяць, однак жовтень тут виявиться дощовим: з короткочасними опадами у першій і другій декаді майже через день.

Як бачимо, прогнози Укргідрометцентру та погодних сайтів помітно відрізняються: інтернет-синоптики обіцяють українцям більш екстремальні погодні умови, ніж фахівці служби погоди.

Нагадаємо, синоптики ошелешили новим прогнозом на жовтень.

Читайте також: