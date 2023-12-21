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Екскомандир "Азову" Жорін назвав головне досягнення ЗСУ цього року

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Екскомандир "Азову" Жорін назвав головне досягнення ЗСУ цього року

Максим Жорін / Фото: ТСН.ua

Жорін відзначив важливість переходу до сучасних технологічних засобів і методів ведення бою.

Екскомандир "Азову" та заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін назвав головне досягнення ЗСУ цього року.

Про це він сказав у розмові з кореспонденткою ТСН Оксаною Радіоновою.

На перший план Жорін поставив перехід до сучасних технологічних засобів і методів ведення бою.

"За рахунок них на сьогоднішній день ми можемо багато в чому інколи перевершувати дії нашого ворога. Ми можемо берегти життя наших людей, ми можемо завдавати ураження, якого від нас не очікують. Я вважаю, що ми трохи повільно в цьому плані йшли, події вимагають від нас більш швидкого розвитку. Але тим не менше навіть той рівень, на якому ми сьогодні є, українська армія – це той рівень, до якого треба вже тягнутися всім іншим арміям світу", – сказав заступник командира 3 ОШБр.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 

Купи трупів порахувати ніхто не зможе! Заступник командира 3 ОШБр про досягнення і невдачі року 

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