Екскомандир ПВК "Вагнер" втік до Норвегії: які таємниці він може розкрити і чим це допоможе Україні

На Заході певні, що його свідчення можуть стати у пригоді.

Окупанти вербують найманцями ПВК "Вагнер" ув'язнених громадян України, яких примусово було вивезено до Росії. Про такі випадки повідомляють зокрема у Краснодарі. Сполучені Штати, тим часом, обіцяють усіма доступними методами переслідувати приватну військову кампанію путінського друга Пригожина, аби протистояти її дестабілізаційним діям.

І неабияк посприяти цьому може втікач із Росії, який днями перетнув норвезький кордон. Про кого йдеться і яку інформацію він може надати міжнародному слідству, йдеться в ТСН.

Кордон між Норвегією та Росією спромігся перетнути військовий злочинець. Він тікав від своїх командирів сподіваючись на притулок в Європі, натомість обіцяючи дати свідчення про одну з найбільших приватних армій світу.

"Його переслідували, відкривали вогонь, і на нього нацькували собак. Те, як він розповідає історію, схоже на шпигунський трилер, де ви тікаєте в останню мить. Він побачив світло в будинку на іншому боці, і побіг туди. І вийшла жінка. Він сказав їй, що хоче поговорити з поліцією. Вони викликали поліцію, яка приїхала доволі швидко", – розповів адвокат Бриньюльф Ріснес.

Ось що про себе сам розповідає найманець Андрій Медвєдєв, який на війну в Україні вирушив у липні: "6 липня 2022 року я підписав контракт та прибув до України. Мене направили до 7-ї штурмової ескадрильї 4-го взводу, де я був призначений командиром 1-го відділення".

Зі слів колишнього командира "вагнерівців", виглядає, наче його проблеми почалися не з тим, щоби вбивати українців. А з тим, що його власне командування почало ставитися до найманців, як до гарматного м'яса.

"У серпні вони почали привозити ув'язнених з різних в'язниць Російської Федерації для служби в армії. Загалом їхнє ставлення змінилося, коли прийшли ув'язнені. Вони перестали вважати нас людьми", – розповідає колишній "вагнерівець".

Наразі утікач перебуває під вартою. Норвезька поліція затримала його, бо у неї виникла суперечка з росіянином щодо того, як убезпечити його. Адже Медведєв запевняє, що за ним полює керівництво ПВК "Вагнер" та російські спецслужби, бо він може надати свідчення про цю приватну військову кампанію. Норвезький репортер Ойстейн Боген каже - люди, з якими він спілкувався, розповіли йому, про саме може йти мова.

"У нього є доволі детальна інформація, можливо, також відеодокази і письмові матеріали, що документують цю крайню жорстокість, що має місце у приватній військовій кампанії "Вагнер". Це може бути наріжним каменем будь-якого майбутнього правового врегулювання після війни в Україні", – зазначає норвезький репортер Ойстейн Боген.

Поки справою утікача опікується норвезька влада. Але на Заході певні, що його свідчення можуть стати у пригоді. Бо створена Євгеном Пригожиним приватна військова кампанія Ойстейн Боген небезпечна.

"Вони відповідальні за серйозні військові злочини. Найжорсткіші бої зараз ведуться довкола Бахмута, і вони відповідальні за дуже серйозні акти війни проти мирного населення", – говорив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Також читайте США визнали ПВК Вагнера транснаціональною злочинною організацією

Використовувати всі доступні засоби для переслідування ПВК "Вагнер" обіцяють Сполучені Штати. Вони визнали групу "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією і розсекретили дані розвідки, згідно з якими, у листопаді "вагнерівці" купили у Північної Кореї протипіхотні ракети.

І хоч офіційно КНДР заявила, що не продавала зброю росії, США пообіцяли не лише винести це питання на засідання Радбезу ООН, але й накласти на групу "Вагнер" додаткові санкції, щоб ніхто у світі, хто не хоче псувати стосунки зі США, не мали справ із Пригожиним.

Поки аналітики відзначають, що через відсутність успіхів на фронті у Пригожина та його найманців почалися проблеми з Путіним. Норвезька влада деталей співпраці з росіянином-утікачем не розголошує. Однак, зрозуміло, що свідчення про воєнні злочини "вагнерівців", як і будь-яких інших російських вояків в Україні, вже незабаром стануть частиною міжнародного трибуналу. Допомогти створити цей трибунал нашій державі зголосилися вже чимало країн світу.

Нагадаємо, що втікач Андрій Медвєдєв був командиром убитого кувалдою ув'язненого Євгена Нужина із загону ПВК "Вагнер". Історію зека Нужина, якого стратили в РФ після повернення з українського полону, читайте за посиланням.

Раніше російські правозахисники заявили, що "вагнерівці" стратили щонайменше 40 завербованих зеків. За їхньою інформацією, із 50 тисяч зеків, завербованих ПВК "Вагнер", на фронті залишилося 10 тисяч.

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