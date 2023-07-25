Екскурсія до Варшави й Жешува: навіщо Путін і Лукашенко лякають Польщу "вагнерівцями"

США захищатиме кожен дюйм території НАТО. Так у Держдепі відповіли на шизофренічну заяву Лукашенка, що "вагнерівцям" кортить сходити на екскурсію до Варшави й Жешува.

І у Варшаві, і в Києві, і у Вашингтоні зрозуміли прихований підтекст цієї заяви, яку білоруський диктатор зробив, приїхавши на поклон до кремлівського "фюрера" у Санкт-Петербург. Особливо на тлі перекидання "вагнерівців" до Білорусі після невдалої спроби заколоту й похожу Пригожина на Москву й заяв про необхідність захоплення Сувальського коридору.

У Кремлі кричать, що Польща хоче захопити Білорусь. Втім, у цих заявах немає нічого нового, як і в маніакальних словах Путіна, що Сталін начебто подарував Польщі якісь там території. Цікавить інше: яка ж ціль цієї дезінформаційної кампанії? Знову влаштувати чергову міграційну кризу на кордоні з Польщею та країнами Балтії, щоб дестабілізувати НАТО? Чи справжня мета - це наступ на Україну з півночі?

ТСН.ua відслідковував хронологію розвитку цієї дезінформаційної кампанії Кремля, яка днями отримала новий поворот, та розбирався, чого слід очікувати далі.

"Подарунки" Сталіна: навіщо Путіну Польща

Останнім часом у Москві та Мінську багато говорять про Польщу, причому на найвищому рівні. Й почалося це не вчора, а кілька місяців тому. Мова не про вже заїжджену пропаганду на кшталт: "Польща хоче приєднати західні українські регіони". Хоча й про це не забувають. Наприкінці травня секретар Радбезу РФ Микола Патрушев заявив, що "Польща вже переходить до захоплення українських територій на заході".

"Яскравим підтвердженням став візит до Києва польського президента (у травні - ред.), а також його заяви, що незабаром польсько-український кордон перестане існувати (насправді ж йдеться про намір укласти угоду про спільний прикордонно-митний контроль - ред.)", - сказав Патрушев.

Тоді ж майже синхронно з Патрушевим прессекретар кремлівського "фюрера" Дмитро Пєсков заявив, що Польща завжди була ворожою до Росії, коли не була в її складі. А так Пєсков коментував слова колишнього міністра оборони Польщі про можливу участь у бойових діях у Білорусі: "Польща - це ворожа для нас держава. Польське керівництво буквально заходиться в істериках і русофобії".

Проте, напевно, найбільш шизофренічну заяву в травні зробив спікер Держдуми Вʼячеслав Володін, затребувавши в Польщі $750 млрд репарацій і повернення "придбаних за підсумками Другої світової територій". А пізніше він же заявив, що Польща й Литва приготували 25-тисячне військо для окупації заходу України: "Поляки хочуть повернути собі, як вони вважають, свої історичні землі — Східні Креси. Громадяни України на цих теренах їм не потрібні".

Після невдалого заколоту Пригожина й передислокації вагнерівців до Білорусі, обмін ударами між Москвою та Варшавою вийшов на новий рівень. У пʼятницю, 21 липня, на засіданні свого Радбезу Путін, як завжди перекручуючи історію, заявив, що західні території Польщі - це "подарунок Сталіна". А от про ще один "подарунок Сталіна", такий як пакт Молотова-Ріббентропа про розділ Польщі, Путін чомусь не згадав. У принципі, тут нічому дивуватися. Варто лише пригадати, як кремлівський "фюрер" неодноразово казав, що Україну створив Ленін, а більшовики "нарізали" їй російських територій.

У відповідь на ці слова Польща викликала на килим російського посла, а премʼєр Матеуш Моравецький нагадав Кремлю, що Сталін був воєнним злочинцем, винним у смертях сотень тисяч поляків. Проте на цьому Путін не спинився. Напередодні кількаденного візиту самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Росії, він звинуватив Польщу в підготовці нападу на Білорусь, погрожуючи, що це означатиме агресію й проти РФ у рамках Союзної держави, тому буде відповідь усіма наявними засобами.

Чи є чого боятися: готують напад на українські АЕС?

Вже майже місяць у Польщі на всіх медіа майданчиках всерйоз обговорюють можливість російських провокацій на польсько-білоруському кордоні з використанням найманців терористичного угруповання "Вагнер". За даними моніторингового проєкту "Беларускі Гаюн" в Telegram, у неділю, 23 липня, на територію Білорусі прибула вже десята колона "вагнерівців".

CNN, посилаючись на супутникові фото, повідомляв, що в таборі "Ціль" (за 100 км від Мінська - ред.), де розмістилися "вагнерівці" в Білорусі, стало більше техніки й наметів для проживання особового складу. Sky News пізніше додав, що супутникові знімки також свідчать про наявність у найманців близько 300 одиниць військової техніки, хоча раніше російська й білоруська пропаганда брехали, що "вагнерівці" переходять до Білорусі без зброї. Проте, варто додати, що, за даними американського Інституту вивчення війни, поки що "вагнерівці" в Білорусі не озброєні механізованою технікою.

У репортажі France 24 жителі прикордонних польських сіл і містечок після прибуття "вагнерівців" до Білорусі почали чути дивні лякаючі звуки літаків, гелікоптерів й автоматних черг. Журналістам місцеві розповіли, коли щось у Білорусі на кордоні з Польщею здіймається в небо, у них трясуться вікна. Всі бояться й кажуть, що щось обовʼязково станеться, що війна перекинеться з України на Польщу.

За словами Міхала Марека, директора Центру досліджень сучасного середовища безпеки (Краків, Польща), якихось серйозних соцопитувань у Польщі щодо можливої загрози з боку "вагнерівців" із Білорусі не було. Проте в медіа зʼявлялася інформація, що в деяких селах, які знаходяться поруч із білоруським кордоном, люди реально занепокоєні й перебувають у напрузі.

"Але, варто памʼятати, що вони постійно живуть у моменті міграційної кризи з боку Білорусі. Говорячи про польське суспільство в цілому, зрозуміло, що люди чують зі ЗМІ, що є така тема, але це не викликає якогось серйозного обурення чи занепокоєння. У нас є розуміння, навіть як там 5 тис. "вагнерівців", що це змінює? Наша армія не є настільки слабкою. На рівні польської влади є розуміння, що Москва й Мінськ можуть готувати гібридну провокацію. Тобто, ми це серйозно сприймаємо, але саме як загрозу провокації, а не якогось реального наступу "вагнерівців" чи щось таке. Але те, що вони можуть бути використані в рамках чергової міграційної кризи (як це було восени 2021 року, коли НАТО жодним чином не відреагувало - ред.), - це реальна загроза", - каже ТСН.ua Міхал Марек.

Також читайте Тисячі мігрантів штурмують польський кордон: чому ЄС і НАТО проспали чергову атаку Кремля та що загрожує Україні

Протягом цього тижня, за інформацією білоруського Міноборони, проходять спільні з "вагнерівцями" навчання білоруської армії й сил МВС на полігоні "Брестський", що на кордоні з Польщею. За даними Держприкордонслужби України, станом на 22 липня у Білорусі перебуває близько 5 тис. "вагнерівців". За словами представника ГУР Міноборони України Андрія Юсова, задекларована мета - це 10 тис. Втім наразі їх там немає.

"Провокації вони безумовно можуть влаштовувати. Це одне з їхніх завдань перебування там: постійно нервувати своїх сусідів, членів ЄС і НАТО. Зокрема, відволікати на північний кордон українські сили й засоби. Якщо серйозно говорити про загрозу, - це буде абсолютно суїцидальний акт із боку "вагнерівців" і тих, хто до них приєднається. Їхніх сил недостатньо для подібного роду операцій", - розповів Андрій Юсов.

Українські експерти й військові прямо кажуть, що ворог не забув про спроби захоплення Рівненської та Хмельницької АЕС. Щодо першої, якраз для цього й можуть бути використані "вагнерівці" (плюс білоруські військові, які до цього відмовлялися відкрито брати участь у війні проти України, проте деякі вступали до лав російських приватних збройних формувань, до того ж, навіщось зараз "вагнерівці" тренують білоруських військових - ред.). Щодо Хмельницької АЕС, вона досить далеко від українсько-білоруського кордону, тому, як і минулої зими, Росія може знову почати ракетними ударами знищувати нашу критичну інфраструктуру.

Хоча командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв обіцяє: якщо вони намагатимуться ступити своїм брудним чоботом на українську землю, на них чекатиме смерть. "Ми знаємо, що на територію Білорусі останнім часом прибувають найманці ПВК "Вагнер". Але вже зараз ми реагуємо й створюємо такі умови, щоб державний кордон України був повністю непрохідним для ворожих сил. На Чернігівщині лише на одному з напрямків вирито понад 40 км протитанкового рову. Крім того, на ворожі сили чекають понад 30 тис. усіляких мінних пасток", - запевнив Сергій Наєв.

Знову тестуватимуть НАТО: що Путін і Лукашенко задумали щодо Польщі

Але найбільше занепокоєнь у Варшаві, та й у НАТО в цілому, викликала чергова шизофренічна заява Лукашенка про те, що "вагнерівці" начебто дуже просяться сходити на "екскурсію" до Варшави й Жешува. Про це білоруський диктатор сказав на зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі, куди приїхав на кількаденний поклон із новою картою (першу карту білоруський диктатор зі словами "я вам покажу, звідки готувався напад на Білорусь" демонстрував Путіну незадовго до 24 лютого 2022 року), яка начебто має вказувати, як Польща готує напад на Білорусь.

Абсолютно всі зрозуміли прихований підтекст цієї заяви. За словами директора Інституту світової політики Євгена Магди, ці речі треба розглядати в комплексі, й не так у військово-практичному, як в інформаційно-психологічному аспекті.

"Зрозуміло, що ядерна зброя (російська ядерна зброя, яку Путін перекинув до Білорусі - ред.) є очевидною загрозою. Якщо вже CNN почав про це говорити (я, звичайно, ще почекаю підтвердження західних розвідок), то з великою долею вірогідності така інформація у американців є. Але це фактор нагнітання ситуації й страху, в тому числі й того, що в соцмережах запускатиметься теза про можливість завдання тактичного ядерного удару по Жешуву, бо це хаб для постачання зброї до України", - сказав ТСН.ua Євген Магда.

Експерт додає, що, з одного боку, своєю передислокацією "вагнерівці" можливо прикрили момент розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі, бо на момент саміту НАТО у Вільнюсі (11-12 липня - ред.) генсек Єнс Столтенберг говорив, що ні "вагнерівців", ні ядерної зброї у Білорусі ще не було. З іншого боку, ніхто напевне не знає точної кількості "вагнерівців" у Білорусі. А Пригожин має медіагрупу "Патріот", яка може створити фейкову картинку: посадити в машини умовних бомжів і завезти до Білорусі під виглядом "вагнерівців".

За словами польського міністра оборони Маріуша Блащака, після слів Лукашенка про "екскурсію до Варшави й Жешува", надто після заяв голови комітету Держдуми Андрія Картаполова про те, що "вагнерівців" відправили до Білорусі, щоб захопити Сувальський коридор (на кордоні країн Балтії та Польщі, що відокремлює Калінінградську область і Білорусь - ред.), саме біля нього Польща сформує новий військовий інженерний підрозділ. Крім цього, Польща вже перекинула на свій східний кордон дві додаткові механізовані бригади - 12-ту та 17-ту. Одна буде розташована на новій базі в Кольнo, інша - у Бялій Підлясці біля кордону з Білоруссю.

Крім того, за результатами Вільнюського саміту НАТО президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що в разі нападу його країну захищатимуть близько 100 тис. натівських військ. Нагадаємо, що наразі кількатисячний американський військовий контингент вже перебуває в Польщі. Також заявлялося про плани звести там військову базу США.

"США захищатимуть кожен дюйм території НАТО. Це ще один із багатьох безвідповідальних коментарів Лукашенка", - відповів речник Держдепу США Метью Міллер на слова білоруського диктатора про "екскурсію до Варшави й Жешува".

Щоправда, незрозуміло, якою буде реакція НАТО наприклад на чергову штучно спровоковану Москвою й Мінськом міграційну кризу. Адже два роки тому Альянс самоусунувся, як і від інциденту з ракетним вибухом у листопаді минулого року, навіть не запустивши механізм статті 4 Уставу НАТО про консультації союзників.