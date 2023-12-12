Екскурсія за 12 тисяч "зелені": казначей лаври влаштував шоу на кордоні

"Екстрим-тур "Загадкова Тиса": дорого і без гарантій. Так цю спробу плавців дістатися до Румунії прозвали самі прикордонники.

Українські прикордонники затримали чотирьох порушників. Троє з них були в церковному вбранні.

В ексклюзиві ТСН.ua журналісти з'ясували, хто придумав “хитромудру” схему незаконного перетину кордону.

Ким виявився батюшка

Він чинний клірик церкви московського патріархату, а раніше був протоієреєм у казначействі Києво-Печерської Лаври. Загалом “паломників” було четверо, двоє з них у московського панотця взяли в оренду рясу, щоб проскочити кордон, ну й на додачу заплатили за це по 4 тисячі доларів. І поки чоловіки тішилися, що от-от будуть по інший бік кордону, маскарад тільки починався, бо виявилося, що і ділки, які обіцяли перевезти лжестарців через кордон, теж липові.

Подробиці втечі

Вони покатали "новонавернених" човном по озеру Кагал і просто висадили їх на протилежному березі. Отам вже прикордонники і схопили псевдобатюшок. "Туристам" пояснили, що "Україна – не Молдова" і склали на них протоколи про адмінправопорушення за спробу незаконного перетинання держкордону.

Аби втекти, намагалися переплисти ріку

"Екстрим-тур "Загадкова Тиса": дорого і без гарантій. Так цю спробу плавців дістатися до Румунії прозвали самі прикордонники. Спроба реально дуже дорога, про це трохи згодом. Цього разу “герої” фільму – двоє закарпатців. "Моржі" двічі намагалися зануритись у стрімку річку, та зрештою передумали ризикувати життям, а, побачивши прикордонний наряд, спробували втекти, але марно, – розповідають журналісти.

Вже після затримання чоловіки розповіли, що за "безперешкодну" втечу вони заплатили невідомим шалені гроші. Один 4тис доларів, а інший 8,5 тис доларів. За таку суму їм пообіцяли безперешкодний перетин українсько-румунського кордону. На чоловіків складено адмінпротоколи, а от "золотим помічникам" загрожує кримінальна відповідальність.

До слова, раніше прикордонники заявляли, що на кордоні, ані день не обходиться без затримання.

Скільки чоловіків втекло за кордон?

І чого тільки не надивилися прикордонники за два роки: чоловіки перевдягалися в жінок, ховалися у потаємних місцях вантажівок, залазили у коробки й при цьому платили сотні тисяч за перетин кордону, хто таких грошей не мав - втекти намагався самотужки, хто лісом, хто річкою. Деякі чоловіки розглядають нелегальну втечу в іншу країну як єдиний шанс уникнути фронту. Лише за даними імміграційної влади Румунії, у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 6 200 українських чоловіків призовного віку нелегально перетнули 600-кілометровий кордон і отримали в Румунії тимчасовий притулок.

Ще близько 20 тисяч людей потрапили туди легально, здобувши різні пільги іноді за гроші, іноді ні - і вирішили більше не повертатися. До слова, ті, хто приймали рішення втікати своїми силами нерідко гинули. Так, за неофіційними даними України, за останні 15 місяців під час спроби незаконного перетину румунського кордону загинули 90 людей: хтось потонув у Тисі, хтось замерз у горах.

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Нагадаємо, на Закарпатті ухилянт вчетверте "штурмував" кордон. Відчайдуха на надувному матраці збирався "штурмувати" повноводну Тису.

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