Ексміністр енергетики пояснив, чому у Києві та області складна ситуацію з електроенергією

У Києві та області через ракетні обстріли Росії з чотирьох трансформаторів працює лише один, і якщо його не вимикати, він буде перевантажуватися, через що також може вийти з ладу.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України Іван Плачков.

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"В Києві та та області пошкоджено декілька опорних підстанцій під високою напругою, де стоять дуже потужні трансформатори, яких немає. Тому зараз замість чотирьох працює один. Трансформатор коштує приблизно 10-15 млн гривень і виготовляється пів року. Це дуже потужні апарати. Якщо не відключати той, що залишився, він буде перевантажений і може вийти з ладу. Один трансформатор працює, а треба виконувати роботу, то потрібно підключати другі, а щоб їх підключити, треба зняти напругу з того, що працює, тобто відключити, тому споживачі залишаються без електроенергії", - пояснив він.

Яка ситуація з електроенергією на Київщині

Росія вже кілька разів завдавала ударів по об'єктах критичної інфраструктури Київщини. Внаслідок ворожих обстрілів енергетична мережа і водоканал Києва вже зазнали збитків на суму від сотень мільярдів до трильйонів доларів.

У Києві тривають стабілізаційні вимкнення електрики. Днями ДТЕК оновив графік відключення світла в Київській області. На ресурсі можна дізнатися, у які з шести часових проміжків вдома не буде електропостачання.

В ОВА поінформували, що через ракетні обстріли російських військових існує загроза, що Київ може залишитися без світла до двох тижнів. Влада регіону готується до такого сценарію. Зокрема, на Київщині облаштовують стаціонарні пункти обігріву.

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