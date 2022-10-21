Ексміністр енергетики припустив, чи зможе Путін знищити усі ТЕС: "Треба готуватися до різних варіантів"

Не виключено, що ці атаки будуть продовжуватися.

Колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков зауважив, що через атаки Росії по енергетичній інфраструктурі Україні треба готуватися до різних сценарів.

Про це колишнній міністр енергетики сказав в екслюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

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"Українцям треба згуртуватися, готуватися до різних варіантів. У виступі президент сказав, що зруйновано 30% українських електростанцій. Сюди відноситься також ЗАЕС, яка призупинена, і пошкоджено багато обладнання на теплових електростанціях. Ми, енергетики, готувалися до подібний подій. Ми робимо можливе і неможливе. На сьогодні ми відновили роботу енергетичної системи та постійно відновлюємо електропостачання. Не виключено, що ці атаки будуть продовжуватися. Я кажу, що нам потрібно готуватися до значного скорочення подавання електроенергії", - наголосив він.

Плачков вважає, що українцям потрібно взяти приклад із країн ЄС та економити усі енергоресурси.

"Нам треба економити зараз усі енергоресурси, навіть і продукти нафтопереробки. По-перше, бо нам нафтопродуктами потрібно постійно забезпечувати армію у повному обсязі. По-друге, нам потрібно забезпечувати транспортну інфраструктуру. По-третя, нам потрібно скорочувати споживання газу. Нам треба взяти приклад із європейських країн. Вони економлять на усьому", - додав колишній міністр енергетики.

Росія б'є по енергетичних об'єктах

За даними міністра енергетики, від 10 жовтня війська Росії завдали близько 300 ударів по енергосистемі України. Окупанти атакували енергосистему дронами, артилерією та ракетами. У Міністерстві енергетики запевнили, що Україна готова до нових потенційних атак, які можуть бути потужнішими.

Нагадаємо, що після масованих російських атак на підприємства критичної інфраструктури ситуація з електропостачанням в Україні залишається складною. Через атаки РФ українців наполегливо просять зменшити споживання електроенергії. Зокрема, не вмикайте потужні електроприлади - мікрохвильові печі, електрочайники, кондиціонери, електрообігрівачі.

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