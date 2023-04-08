Ексміністр оборони Румунії назвав ймовірний сценарій закінчення війни в Україні

Росія не погодиться на дипломатичне врегулювання війни проти України, Туреччина та Китай не переконають Володимира Путіна піти на такий крок. Тому вирішальним буде військовий фактор.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів колишній міністр оборони Румунії та віцепрезидент Європарламенту Іоан Мірча Пашка.

"Моє враження таке, що військовий фактор буде вирішальним. Тому що жодна зі сторін не погодиться на зупинку війни. Тому я не можу передбачити повного припинення бойових дій і початку дипломатичних переговорів. Це не звучить реалістично. Факт того, що Росія не хоче зупиняти війну, – це ще один індикатор для мене, що рішення ухвалюються особисто Путіним. Думаю треба почекати й побачити, як розвиватиметься військова ситуація на полі бою. Але я не очікую, що Туреччина, Китай чи хтось ще буде в змозі переконати Москву, що необхідно зупинити цю божевільну війну. І я також не бачу, щоб Захід зупинив підтримку України. Бо Україна – основа для безпеки й виживання цивілізованого світу тут в Європі та світі. Саме тому ставки дуже високі для обох сторін. Тому я не бачу жодних ознак відмови від військового чинника й ухвалення дипломатичного рішення. Це моя оцінка", - пояснив дипломат.

Нагадаємо, 26-річний льотчик винищувача допоміг зупинити повітряну атаку росіян ціною втрати літака, але зумів врятуватись сам.

Читайте також: