Ексміністр оборони Румунії назвав ймовірний сценарій закінчення війни в Україні

Колишній міністр оборони Румунії пояснив, чому Росія не погодиться піти дипломатичним шляхом.
Росія не погодиться на дипломатичне врегулювання війни проти України, Туреччина та Китай не переконають Володимира Путіна піти на такий крок. Тому вирішальним буде військовий фактор.
Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів колишній міністр оборони Румунії та віцепрезидент Європарламенту Іоан Мірча Пашка.
"Моє враження таке, що військовий фактор буде вирішальним. Тому що жодна зі сторін не погодиться на зупинку війни. Тому я не можу передбачити повного припинення бойових дій і початку дипломатичних переговорів. Це не звучить реалістично. Факт того, що Росія не хоче зупиняти війну, – це ще один індикатор для мене, що рішення ухвалюються особисто Путіним. Думаю треба почекати й побачити, як розвиватиметься військова ситуація на полі бою. Але я не очікую, що Туреччина, Китай чи хтось ще буде в змозі переконати Москву, що необхідно зупинити цю божевільну війну. І я також не бачу, щоб Захід зупинив підтримку України. Бо Україна – основа для безпеки й виживання цивілізованого світу тут в Європі та світі. Саме тому ставки дуже високі для обох сторін. Тому я не бачу жодних ознак відмови від військового чинника й ухвалення дипломатичного рішення. Це моя оцінка", - пояснив дипломат.
Нагадаємо, 26-річний льотчик винищувача допоміг зупинити повітряну атаку росіян ціною втрати літака, але зумів врятуватись сам.
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