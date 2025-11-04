Екснардепка, яка воює в ЗСУ, розповіла, чи допомагає їй мандат на фронті, та шокувала зізнанням

Тетяна Чорновол

Реклама

Колишня народна депутатка України, військова Тетяна Чорновол розповіла, чи допомагає їй мандат на фронті. Вона зауважила, що зараз він їй радше заважає.

Про це вона розповіла в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.

Тетяна Чорновол зазначила, що їй, як командирці взводу, заважає статус народної депутатки.

Реклама

«Я б сказала, що це мені заважає. Я дуже відома особа в цій країні, дуже відома. Треба розуміти, що є певні люди, які мене люблять незрозуміло за що, але є окремі люди, які мене ненавидять теж незрозуміло за що. Я ніколи не знаю, що, наприклад, якась конкретна особа в яку категорію входить. Але до мене немає якогось середнього ставлення. Тому я намагаюся взагалі ніде, знову ж таки, не вилазити зі своїм прізвищем. Я намагаюся нічого не заперечувати, бо це ж життя моїх хлопців. Раптом попадеться той, хто мене ненавидить і знищить мій взвод. Просто „БР-кою“ на смертельне завдання. Тобто я намагаюся бути тихіше води, нижче трави і сумлінно виконувати бойові завдання», — наголосила військова.

Більше відео дивіться за посиланням.

Нагадаємо, після вбивства нардепа Андрія Парубія у вересні ЦВК визнала обраною народною депутаткою України Тетяну Чорновол. Однак вона служить у війську і відмовилася перейти на роботу до парламенту.