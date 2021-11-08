Експеримент ціною в життя: журналістка після анафілактичного шоку наважилася на щеплення проти COVID

Експеримент ціною в життя: журналістка після анафілактичного шоку наважилася на щеплення проти COVID

Вакцинація відбулася після ретельноїх медичної перевірки та під наглядом медиків у лікарні.

Єдиний вихід боротьби проти COVID-19 - лише вацинація. Проте що робити тим, у кого є справжні протипоказання, а не видумані змови? У журналістки ТСН.Тижня Оксани Радіонової два роки стався реальний анафілактичний шок після щеплення проти грипу. Тому вакцинація для неї – не зовсім безпечна. Але вона наважилася й таки зробила щеплення проти COVID-19.

Про це 7 листопада ідеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Два роки тому в журналістки після щеплення проти грипу сталася тяжка алергічна реакція. Після уколу вона втратила свідомість, опиритомніла у швидкій, де їй сказали, що стався анафілактичний шок. І це справді небезпечна штука, яка може бути реальним протипоказанням для наступного щеплення і точно є сигналом для лікаря, що пацієнт проблемний і краще не зв'язуватись.

"Це агресивна реакція негайного типу, яка супроводжується різким зниженням артеріального тиску, аж до зупинки серцевої діяльності. І вони нерідко призведуть до летальних наслідків", - зазначив лікар-анестезіолог Володимир Буренко.

Журналістку тоді врятували. Але жодного документу з описом анамнезу й переліком рятівних препаратів не дали. Лише на словах наголосили, що більше ніколи в житті не можна робити жодних щеплень.

Але тоді ще не знали про майбутній COVID-19.

"Страждання від "ковіду" - це зашморг, який поступово вас затягує. Це не раптова смерть. Вам просто ніби тримають шию і ви розумієте, що вам не вистачає кисню. Коли ти хочеш дихнути, а тобі кисню не вистачає", - говорить лікар-імунолог Федір Лапій.

Експеримент на собі: що робити тим, у кого є справжні протипоказання до вакцинації від COVID

Випадків анафілактичного шоку - один на мільйон. Але ж алергіків - тисячі. І вони так само бояться щеплюватися. Та чи означає така реакція на вакцину від грипу автоматичну заборону на всі "ковідні" щеплення? Із цим запитанням журналістка вже пів року зверталася до міністрів під час інтерв'ю, лікарів, зокрема алергологів, імунологів, інфекціоністістів ,сімейного лікаря й навіть реаніматолога. Одні казали робити щеплення, а інші – оперували постулатом "головне не нашкодити" й відмовляли колотися.

Від пропозицій купити за 5 тис. грн фальшивий сертифікат, щоб не колотися, відмовилася. Бо в реанімації підробка не врятує.

Журналістка відвідала свого сімейного лікаря. Той порадив, перш ніж робити щеплення, проконсультуватися у імунолога та інфекціоніста. Також дав довідку, в якій написано, що журналістка проходить дообстеження і щеплення тимчасово протипоказані на два тижні.

За останніми офіційними протоколами, повних протипоказань для щеплення сьогодні немає. Лише тимчасові:

гострі захворювання з температурою вище 38 градусів,

введення вакцин проти інших інфекційних хвороб,

проба з туберкуліном,

якщо людина зараз хворіє на COVID-19,

не можна щеплювати вагітних "Коронаваком".

Лікарка-алерголог Людмила Забродська радить журналістці, в якої був анафілактичний шок, проводити щеплення в лікарні, де є реаніматологи.

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На вакцинацію журналістка взяла з собою купу дорогих аналізів, які радили здати і які насправді виявилися мало корисними. Навіть тест на антитіла здала – їх не виявили.

Також виникло питання, якою саме вакциною щеплюватися в цьому випадку. Лікарі радили різні.

"Алергічна реакція може бути на такі компоненти вакцини проти COVID-19, як політелен, глюколь та полісорбат", - говорить лікарка-імунологиня, інфекціоністка Алла Волоха.

А ці речовини є в трьох з чотирьох дозволених в Україні вакцинах – "Пфайзер", "Модерні" та "Астразенеці". Тож вибір зупинився на вакцині "Коронавак". Вона найлегше переноситься.

Після підписання згоди на проведення щеплення для безпеки журналістці ввели спеціальний гормональний препарат – як превентивний захист. Бо анафілактичний шок може призвести до смерті. Також поруч тримали адреналін - на випадок, коли організм дасть збій. Але щеплення відбулося без наслідків, без жодної алергічної реакції. Рятівний адреналін не знадобився. За два тижні журналістка прийде до цієї ж лікарні за другою дозою.

ТСН.ua

В останні тижні в Україні COVID ставав все агресивнішим й почав вбивати вже по 700 українців за добу. Уявіть, за 24 години зникає одна школа або розбиваються чотири літаки! Реанімації заповнені. Практично вся країна перейшла в "червону" зону. З тими, хто ігнорує заходи безпеки, поліція вже не церемониться.

Без COVID-сертифікату в "червоній" зоні не можна в громадський транспорт і ТРЦ. Національна поліція порушила понад тисячу справ, пов’язаних із підробкою сертифікатів вакцинації. Цього тижня депутати взялися підвищувати штрафи - за використанння підроблених документів про вакцинацію хочуть брати до 34 тис. грн, а медиків, які підробляють, хочуть взагалі ув'язнювати на три роки. Щоправда, в кінці тижня очільник МОЗ Віктор Ляшко пообіцяв амністію для власників підробних документів. Порахували, що кожен десятий сертифікат в Україні – "липа". І це великий камінь в город антивакцинаторів.

"Наша реанімація переповнена. В Європі вакцинуються для того, щоб вижити і не заразити оточуючих. А в нас менталітет – щоб ходити на роботу", - каже головний лікар Київської міської клінічної лікарні №7 Олександр Щербина.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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